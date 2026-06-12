Hà Tĩnh triển khai đồng bộ sắp xếp thôn, tổ dân phố theo phương án tổng thể

Căn cứ phương án tổng thể vừa được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 9/6/2026, 42 tổ dân phố thuộc phường Trần Phú sẽ được sắp xếp lại thành 15 tổ dân phố mới.

Tại tất cả nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường Trần Phú, việc niêm yết phương án tổng thể sắp xếp tổ dân phố đã được thực hiện.

Trước đó, dự thảo phương án đã được địa phương công khai trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó có nhóm zalo các chi bộ, tổ liên gia, tổ chức đoàn thể. Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành phương án tổng thể nói trên, cán bộ, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội UBND phường Trần Phú đã trực tiếp đến các nhà văn hóa tổ dân phố để niêm yết đầy đủ thông tin, giúp người dân thuận tiện theo dõi, tìm hiểu. Nội dung này cũng được tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

Cán bộ, người dân Tổ dân phố Tân Học (phường Trần Phú) theo dõi các thông tin về phương án tổng thể sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thanh Ngọc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Trần Phú cho biết: “Trong chiều 11/6, tất cả nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn đều đã được niêm yết phương án tổng thể để Nhân dân nắm bắt. Từ ngày 13/6, các tổ dân phố sẽ tổ chức họp dân và lấy ý kiến về phương án sắp xếp. Song song với đó, địa phương tiếp tục hoàn thiện đề án, rà soát hiện trạng nhà văn hóa, xây dựng phương án quản lý, sử dụng sau sắp xếp; tổng hợp nhu cầu sửa chữa, nâng cấp, mở rộng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo khả năng cân đối nguồn lực”.

Cán bộ, công chức Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Trần Phú khảo sát hiện trạng nhà văn hóa để xây dựng phương án quản lý, sử dụng sau sắp xếp.

Tại xã Đức Thịnh, ngay trong chiều 11/6, đội ngũ cán bộ thôn đã đồng loạt triển khai việc phát phiếu lấy ý kiến Nhân dân đối với phương án sắp xếp thôn.

Theo phương án tổng thể, xã Đức Thịnh sẽ sắp xếp từ 42 thôn xuống còn 23 thôn; trong đó có 7 thôn đủ điều kiện được giữ nguyên.

Trực tiếp phát phiếu đến từng hộ dân, ông Đinh Anh Tuấn - Trưởng thôn Tường Vân cho biết: “Theo phương án, thôn Tường Vân và Văn Xá sẽ được sáp nhập thành thôn mới mang tên Tường Văn, sử dụng nhà văn hóa thôn Tường Vân hiện nay. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành việc lấy ý kiến đúng quy định, bảo đảm dân chủ, khách quan; đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời phản ánh lên cấp trên”.

Từ chiều 11/6, đội ngũ cán bộ thôn ở xã Đức Thịnh đã đồng loạt triển khai việc phát phiếu lấy ý kiến Nhân dân đối với phương án sắp xếp thôn.

Theo phương án tổng thể, trên địa bàn xã Đức Thịnh sẽ sắp xếp từ 42 thôn xuống còn 23 thôn; trong đó có 7 thôn đủ điều kiện được giữ nguyên. Ông Bùi Lê Văn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Thịnh cho biết: “Xác định sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí người hoạt động không chuyên trách là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vì thế, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm đúng tiến độ. Trước mắt, xã phấn đấu trước ngày 15/6 hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân; đồng thời, giao các bộ phận chuyên môn tham mưu phương án kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn. Trước khi trình phương án lên cấp trên, địa phương đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi từ Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, đội ngũ cán bộ cốt cán, nguyên lãnh đạo xã, cán bộ, đảng viên. Vì vậy, phương án khi đưa ra xin ý kiến đang nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân”.

Phương án sắp xếp thôn được các cán bộ thôn ở xã Đức Thịnh giải thích rõ với người dân.

Không chỉ tại phường Trần Phú hay xã Đức Thịnh, công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ trong toàn tỉnh. Đây được xem là cơ sở quan trọng nhằm tinh gọn tổ chức ở cơ sở, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tạo dư địa để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển.

Theo phương án tổng thể được UBND tỉnh ban hành, toàn tỉnh hiện có 1.901 thôn, tổ dân phố. Các địa phương tiến hành sắp xếp, tổ chức lại 1.823 thôn, tổ dân phố để thành lập 749 thôn, tổ dân phố mới; giữ ổn định 78 thôn, tổ dân phố. Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn tỉnh có 827 thôn, tổ dân phố (gồm 697 thôn và 130 tổ dân phố); giảm 1.074 thôn, tổ dân phố so với hiện nay (tỷ lệ giảm 56,50%).

Công chức Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ địa phương trong quá trình thực hiện.

Để bảo đảm việc triển khai đồng bộ, hiệu quả nội dung này, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn trình tự thực hiện; đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai tại các địa phương. Sở cũng đang phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Nghị quyết Quy định mức phụ cấp và việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; số lượng, chức danh, mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với các chức danh tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý và sử dụng đội ngũ này sau sắp xếp.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ cho biết: “Sở Nội vụ sẽ tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề vượt thẩm quyền, góp phần bảo đảm việc sắp xếp thôn, tổ dân phố diễn ra dân chủ, công khai, đúng quy định và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân”.