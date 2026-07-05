Những ngày đầu vận hành thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh

Thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc được sắp xếp từ hai thôn Thượng Phú và Trường An. Sau sắp xếp, thôn mới có 582 hộ dân, địa bàn quản lý rộng hơn trước, khối lượng công việc cũng vì thế tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc tổ chức, điều hành và triển khai nhiệm vụ.

Đội ngũ cán bộ thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc dành nhiều thời gian xuống cơ sở, gặp gỡ người dân để nắm tình hình.

Ngay trong những ngày đầu vận hành, các đồng chí trong chi ủy thôn đã khẩn trương rà soát địa bàn, cập nhật thông tin hộ dân, tổ liên gia; đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên nhằm bảo đảm hoạt động được triển khai thông suốt. Cùng với đó, các thông tin về tên gọi, quy mô, địa điểm sinh hoạt, đội ngũ cán bộ và đầu mối liên hệ của thôn mới được phát thường xuyên trên hệ thống truyền thanh, giúp người dân nhanh chóng nắm bắt, tạo thuận lợi trong quá trình vận hành.

Bà Bùi Thị Thu - Bí thư Chi bộ thôn Thượng Phú, xã Hồng Lộc chia sẻ: “Sau kiện toàn, chi ủy thôn hiện có 3 người thì 2 đồng chí là nhân sự mới sau sắp xếp. Vì vậy, mỗi đồng chí trong chi ủy đều xác định phải dành nhiều thời gian xuống cơ sở, gặp gỡ người dân để nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Khối lượng công việc tăng lên nhưng chúng tôi đều đang nỗ lực để bám sát địa bàn và gần dân hơn”.

Cán bộ phường Hà Huy Tập trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn cán bộ TDP 3 hoàn thiện hồ sơ, cập nhật dữ liệu.

Từ ngày 1/7, TDP 3, phường Hà Huy Tập được thành lập trên cơ sở sắp xếp các TDP Liên Vinh, Liên Hương, Nam Thượng và một phần TDP Bắc Thượng. Ngay sau khi đi vào hoạt động, đội ngũ cán bộ TDP tập trung rà soát nhân khẩu, cập nhật thông tin địa bàn, kiện toàn các đầu mối công tác và triển khai những nhiệm vụ phát sinh sau sắp xếp. Để hỗ trợ cơ sở nhanh chóng ổn định hoạt động, cán bộ phường trực tiếp xuống địa bàn hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, cập nhật dữ liệu; đồng thời phổ biến, triển khai các quy định và văn bản mới.

Nhờ sự hướng dẫn cụ thể của cán bộ phường, TDP 3 đã thuận lợi hơn trong triển khai nhiệm vụ những ngày đầu.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Chi bộ TDP 3, phường Hà Huy Tập cho biết: “Có được sự hướng dẫn cụ thể của cán bộ phường, các nội dung công việc như rà soát hồ sơ, cập nhật dữ liệu và triển khai văn bản mới đang được chúng tôi thực hiện thuận lợi hơn, giúp TDP nhanh chóng ổn định hoạt động”.

Cùng với xã Hồng Lộc, phường Hà Huy Tập, bộ máy mới của 11 thôn ở xã Cẩm Hưng cũng đang tích cực bắt tay vào triển khai các nhiệm vụ.

Cán bộ thôn Hưng Thịnh, xã Cẩm Hưng rà soát các nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Long - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Hưng cho biết: “Xã Cẩm Hưng đã sắp xếp 23 thôn thành 11 thôn. Trong những ngày đầu vận hành mô hình mới, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chủ động bám sát cơ sở, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các thôn triển khai nhiệm vụ. Đảng ủy xã cũng đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn và cán bộ MTTQ, các đoàn thể, trong đó tập trung vào kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số, cập nhật dữ liệu và triển khai các quy định, văn bản mới, góp phần đưa bộ máy ở cơ sở đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả”.

Lãnh đạo xã Cẩm Hưng trao đổi với đội ngũ cán bộ thôn trên địa bàn.

Hiện nay, toàn tỉnh có 827 thôn, TDP, trong đó 749 thôn, TDP được thành lập mới sau sắp xếp. Đi vào vận hành những ngày đầu, các thôn, TDP mới gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn và khối lượng công việc tăng lên. Tuy nhiên, với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, các đơn vị mới đang từng bước ổn định tổ chức, triển khai các nhiệm vụ ban đầu.

Những chuyển động tích cực ngay từ những ngày đầu là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, góp phần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.