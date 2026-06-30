Các địa phương công bố nghị quyết về sắp xếp thôn, tổ dân phố

Chiều 30/6, phường Trần Phú tổ chức hội nghị công bố nghị quyết của HĐND phường về sắp xếp các tổ dân phố; quyết định thành lập các chi bộ và công tác cán bộ.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Trần Phú đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về việc sắp xếp các tổ dân phố. Theo đó, toàn phường giảm từ 42 tổ dân phố xuống còn 15. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, của tỉnh về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng công bố quyết định thành lập, sắp xếp 15 chi bộ tổ dân phố với tổng số 946 đảng viên, trong đó thành lập mới 14 chi bộ và đổi tên 1 chi bộ; công bố danh sách chỉ định cấp ủy, chi ủy viên các chi bộ; trao quyết định chỉ định cấp ủy 15 chi bộ gồm 58 đồng chí (trong đó: 15 bí thư chi bộ, 10 phó bí thư chi bộ, 33 chi ủy viên).

Lãnh đạo phường Trần Phú trao quyết định của Đảng ủy phường về chỉ định nhân sự bí thư tổ dân phố mới sau sắp xếp.

Lãnh đạo phường Trần Phú trao quyết định của UBND phường về chỉ định tổ trưởng tổ dân phố mới sau sắp xếp.

Lãnh đạo phường Trần Phú trao quyết định của Ủy ban MTTQ phường về chỉ định trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố mới sau sắp xếp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đại diện đội ngũ cán bộ tổ dân phố bày tỏ vinh dự khi được cấp ủy, chính quyền tin tưởng giao trọng trách; đồng thời cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gần dân, sát dân, xây dựng tổ dân phố ngày càng văn minh, phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của phường.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ dân phố và kiện toàn tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Đề nghị các cấp ủy chi bộ, ban cán sự tổ dân phố, ban công tác mặt trận và đội ngũ cán bộ vừa được giao nhiệm vụ nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng phường ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Dịp này, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Trần Phú đã trao quà tri ân các đồng chí cán bộ tổ dân phố không tiếp tục tham gia công tác sau sắp xếp, ghi nhận và trân trọng những đóng góp, cống hiến của đội ngũ cán bộ cơ sở trong suốt thời gian qua đối với sự phát triển của địa phương.

Chiều 30/6, xã Can Lộc tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp thôn, chi bộ và công tác cán bộ.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Để xây dựng đề án sắp xếp thôn, Đảng ủy và UBND xã Can Lộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức rà soát thực trạng về quy mô dân số, diện tích, điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng và các yếu tố đặc thù của từng địa bàn.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, lấy ý kiến cán bộ, đảng viên, các đồng chí nguyên lãnh đạo địa phương và Nhân dân nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao.

Lãnh đạo địa phương trao quyết định cho các bí thư chi bộ.

Kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình cho thấy, toàn xã có 10.127/10.523 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 96,24%; trong đó 10.015 cử tri đồng ý với phương án sắp xếp, đạt 98,89%.

Trên cơ sở đó, HĐND xã đã thông qua nghị quyết sắp xếp 38 thôn, đổi tên 1 thôn thành 17 thôn mới, giảm 22 thôn so với trước.

Lãnh đạo xã đã trao quyết định cho các thôn trưởng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo xã đã công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập các thôn, chi bộ mới; chỉ định, phân công cán bộ giữ các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn và các chức danh liên quan theo quy định.

Đồng chí Trần Mạnh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Can Lộc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Mạnh Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã ghi nhận sự đồng thuận, thống nhất của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình triển khai sắp xếp đơn vị thôn, chi bộ. Đồng thời đề nghị các chi bộ, ban cán sự thôn và đội ngũ cán bộ được phân công nhiệm vụ khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phát huy tinh thần đoàn kết, gần dân, sát dân; tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm hoạt động của các thôn mới đi vào nền nếp, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 30/6, Đảng ủy phường Hoành Sơn tổ chức hội nghị công bố nghị quyết, quyết định thành lập và tổ chức bộ máy cán bộ tổ dân phố sau sắp xếp trên địa bàn phường.

Đại diện Thường trực HĐND phường Hoành Sơn công bố nghị quyết về thành lập 10 tổ dân phố mới.

Hội nghị đã công bố nghị quyết của HĐND phường Hoành Sơn về thành lập 10 tổ dân phố mới trên cơ sở sắp xếp từ 19 tổ dân phố hiện có.

Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng về quy mô dân số, số hộ gia đình, điều kiện địa lý, cơ sở hạ tầng và các yếu tố lịch sử, văn hóa của từng khu dân cư, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của cộng đồng.

Đại diện Ban Xây dựng Đảng công bố quyết định của Đảng ủy phường Hoành Sơn về thành lập 7 chi bộ, chỉ định nhân sự cấp ủy, bí thư chi bộ.

Tiếp đó, hội nghị cũng tiến hành công bố quyết định của Đảng ủy phường Hoành Sơn về thành lập 7 chi bộ, chỉ định nhân sự cấp ủy, bí thư chi bộ; công bố quyết định của UBND phường về chỉ định tổ trưởng của 10 tổ dân phố mới; công bố quyết định của Ủy ban MTTQ phường về chỉ định trưởng ban công tác mặt trận của 10 tổ dân phố mới.

Lãnh đạo phường trao quyết định thành lập 7 chi bộ, chỉ định nhân sự cấp ủy, bí thư chi bộ

...trao quyết định của UBND phường về chỉ định tổ trưởng của 10 tổ dân phố mới.