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Triển khai bài bản, chặt chẽ việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh

Thu Hà
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải được triển khai thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.

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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp nghe, cho ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chiều 9/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh họp nghe, cho ý kiến phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gắn việc sắp xếp với kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự họp.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự họp.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự họp.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự họp.

Toàn tỉnh hiện có 1.901 thôn, tổ dân phố, trong đó có 1.605 thôn, 296 tổ dân phố. Đối chiếu với quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, ngày 26/5/2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, Hà Tĩnh có 1.732 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo về quy mô.

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Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc báo cáo phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gắn việc sắp xếp với kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố.

Nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hình thành các cộng đồng dân cư có quy mô lớn hơn, tập trung nguồn lực, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là yêu cầu cấp bách.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng góp ý các nội dung liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng góp ý các nội dung liên quan đến sắp xếp thôn, tổ dân phố.
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Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân phát biểu tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, đại biểu tập trung góp ý về quy mô, số lượng thôn, tổ dân phố sau sắp xếp; tính hợp lý về mặt địa giới, dân số và điều kiện thực tiễn tại từng địa phương; đồng thời, đề nghị nghiên cứu kỹ các chế độ, chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách chịu tác động từ quá trình sắp xếp.

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Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Phạm Văn Tình báo cáo nội dung điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.
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Phó Giám đốc Sở Tài chính Hồ Đức Đàn báo cáo tờ trình về đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ xã Thạch Xuân - Hương Đô.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050; cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ xã Thạch Xuân - Hương Đô.

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Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu tại cuộc họp.
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Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Tú Anh phát biểu tại cuộc họp.
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Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu tại cuộc họp.
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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ quan trọng, có tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, vì vậy, cần được triển khai thận trọng, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.

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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu để tiếp tục hoàn thiện phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung rà soát kỹ các tiêu chí, điều kiện thực tế của từng địa phương; đánh giá toàn diện các yếu tố về quy mô dân số, địa bàn, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và khả năng tổ chức hoạt động của cộng đồng dân cư sau sắp xếp. Quan tâm giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách; xây dựng chế độ, chính sách đối với các chức danh tại thôn, tổ dân phố đảm bảo các quy định, phù hợp tình hình thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách, kịp thời trình HĐND tỉnh thông qua; rà soát cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Đồng thời, triển khai lấy ý kiến Nhân dân bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2050 và Dự án xây dựng tuyến đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ xã Thạch Xuân - Hương Đô; giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước liên quan đảm bảo quy định pháp luật.

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