Hà Tĩnh có 5 cá nhân được trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán Nhà nước”

Sống khỏe cùng BHT: Phục hồi chức năng - Chìa khóa hồi sinh vận động 05/07/2026 10:00 Phục hồi chức năng chính là chìa khóa giúp người bệnh sau chấn thương tìm lại sự linh hoạt của cơ thể. Bác sĩ Trần Thị Hằng - Trưởng khoa Nội – Nhi, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

[Motion graphic] 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân 05/07/2026 08:25 Chính phủ đã có văn bản quy định chi tiết về 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ 01/07/2026.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/7: Có nơi mưa vừa đến mưa to 05/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 5/7: Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ: 25 - 34 độ C.

"Thợ săn" chuột đồng 04/07/2026 15:50 Nghề "săn" chuột đồng không chỉ góp phần hạn chế thiệt hại cho sản xuất mà còn tạo thêm nguồn thu nhập đáng kể cho một số người dân Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/7: Nhiều mây, có mưa rào và dông 04/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 4/7: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông; nhiệt độ 25 - 33 độ C.

Tài chính thị trường ngày 3/7: Giá xăng giảm sâu, vì sao giá hàng hoá vẫn chưa giảm? 03/07/2026 07:45 Giá xăng đã giảm tới 37% so với mức đỉnh, nhưng nhiều mặt hàng thiết yếu, dịch vụ ăn uống và cước vận chuyển vẫn neo ở mức cao. Điều gì khiến giá hàng hóa chưa thể giảm theo giá nhiên liệu? Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/7: Ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa 03/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 3/7: Mây thay đổi đến nhiều mây, ban ngày có nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, nhiệt độ 26 - 33 độ C.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự 02/07/2026 20:58 Chiều 2/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Vấn đề hôm nay: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn 02/07/2026 20:20 Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ra sao? Đâu là bài học kinh nghiệm và giải pháp để bộ máy tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn.

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Tài chính thị trường ngày 2/7: Học sinh, sinh viên khó khăn có thể vay tối đa 8 triệu đồng/tháng 02/07/2026 07:45 Bộ Tài chính đề xuất học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng/tháng để phù hợp với biến động chi phí sinh hoạt và học phí. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Sân chơi Đội: Bồi đắp bản lĩnh, vững bước hội nhập 02/07/2026 07:31 Festival Thiếu nhi toàn quốc lần thứ I là sân chơi để thiếu nhi Hà Tĩnh giao lưu bạn bè toàn quốc, thể hiện tài năng, lan tỏa bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/7: nắng gián đoạn, mưa rào và giông 02/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 2/7: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ 26 - 34 độ C.

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Tài chính thị trường ngày 1/7: Chưa ghi nhận xăng E10 gây hỏng động cơ 01/07/2026 07:38 Sau một tháng triển khai trên phạm vi cả nước, chưa ghi nhận phản ánh xăng sinh học E10 gây hỏng động cơ như một số lo ngại trước đó. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/7: Kết thúc nắng nóng 01/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 1/7: Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ 26 - 35°C.

Từ cú chạm màn hình đến hành trình khám phá Hà Tĩnh 30/06/2026 14:00 Những thước phim ngắn, những hình ảnh giàu cảm xúc về các điểm đến ở Hà Tĩnh đang góp phần thay đổi cách du khách tiếp cận và lựa chọn hành trình khám phá đất và người nơi đây.

Tài chính thị trường ngày 30/6: Làm thêm, làm đêm không còn phải nộp thuế 30/06/2026 07:45 Từ 1/7/2026, tiền lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm sẽ thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân. Người lao động còn có thể được giảm trừ thêm chi phí y tế, giáo dục, qua đó giảm đáng kể nghĩa vụ thuế. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/6: Ngày nắng, chiều có mưa dông 30/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 30/6: Mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, ngày nắng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 27 - 35 độ C.

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026 29/06/2026 21:00 Chiều 29/6, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 29/06/2026 19:13 Chiều 29/6, đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

[Motion graphic] Những quy định mới đối với viên chức có hiệu lực từ ngày 1/7 29/06/2026 12:40 Luật Viên chức năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Luật Viên chức hiện hành với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Tài chính thị trường ngày 29/6: Rơm rạ, CO₂ trở thành nguồn thu mới 29/06/2026 07:45 Không chỉ rơm rạ, ngay cả CO₂ cũng đang được nhiều doanh nghiệp thu hồi để tạo giá trị, mở ra hướng phát triển kinh tế xanh và tăng thêm nguồn thu từ những tài nguyên từng bị bỏ phí. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/6: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa 29/06/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 29/6: Có mây, không mưa, ngày nắng nóng; chiều tối khả năng có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ 27 - 38 độ C.

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo nguy cơ đột quỵ mùa nắng nóng 28/06/2026 09:55 Nắng nóng kéo dài làm tăng nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người cao tuổi có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... Bác sĩ CKI Nguyễn Đức Hoàn, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

[Motion graphic] Chi tiết các bước đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trực tuyến 28/06/2026 08:00 Theo Công văn 2304/BGDĐT-GDĐH năm 2026, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 trực tuyến từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026.

Câu chuyện đẹp của những" người thầy" mang sắc phục công an 28/06/2026 05:20 Trong vai trò của "người thầy", những chiến sĩ Công an xã Tứ Mỹ (Hà Tĩnh) đang viết nên câu chuyện đẹp về sự gắn bó, sẻ chia với người dân địa phương.

Hà Tĩnh có hơn 80% thôn, tổ dân phố sẽ mang tên gọi mới 27/06/2026 15:38 Quá trình sắp xếp, Hà Tĩnh có hơn 80% thôn, tổ dân phố sẽ mang tên gọi mới. Dẫu có những tiếc nuối khi tên cũ mất đi nhưng người dân đều đồng thuận vì sự phát triển chung.

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