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Thường trực HĐND tỉnh họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 5

Thuỳ Dương - Trần Khánh
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(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, giữ tính độc lập, khách quan trong công tác thẩm tra; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận sau chất vấn.

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Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
Vấn đề hôm nay: Phòng cháy, chữa cháy – Đâu là điểm nghẽn?

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Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng!

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Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
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Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
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