Bão số 2 giật cấp 15, cảnh báo mưa lớn cục bộ ở Hà Tĩnh

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 2 lúc 17h ngày 25/7/2026.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, hồi 16 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118 - 133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Dự báo, đến 4h ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h, trên đất liền ven biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) có vị trí 22,9N-114,9E; cường độ cấp 12, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; kinh tuyến 113,5E-119,0E; cấp độ rủi ro thiên tai (khu vực chịu ảnh hưởng) cấp 3: vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 16h ngày 26/7, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông có vị trí 24,3N-113,9E, suy yếu còn cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 21,5N; kinh tuyến 113,0E-117,0E. Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) cấp 3: vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 4h ngày 27/7, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, dự báo chiều tối và đêm 25/7, khu vực tỉnh có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có mưa to trên 50mm.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1