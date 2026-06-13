Trại giam Xuân Hà kỷ niệm 30 năm ngày thành lập

Sáng 13/6, Trại giam Xuân Hà (Cục C10 - Bộ Công an) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1/6/1996 - 1/6/2026). Dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường - Cục trưởng Cục C10; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt; đại diện lãnh đạo các cục, đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các sở, ban, ngành, địa phương.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Trại giam Xuân Hà trước đây là Cơ sở giáo dục Xuân Hà, được thành lập theo Quyết định số 258-QĐ/BNV ngày 1/6/1996 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 24/8/2009, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Trại giam Xuân Hà trên cơ sở giải thể Cơ sở giáo dục Xuân Hà.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị từ mô hình cơ sở giáo dục sang mô hình trại giam với nhiệm vụ quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân.

Thượng tá Bùi Quốc Toản - Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Gần 17 năm thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, đơn vị đã xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho gần 14.500 lượt phạm nhân; đề nghị đặc xá cho 728 phạm nhân; tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 76 phạm nhân; phối hợp đào tạo và cấp chứng chỉ nghề cho hàng trăm phạm nhân.

Hiện nay, đơn vị đang quản lý, giam giữ gần 2.300 phạm nhân. Tình hình phạm nhân cơ bản ổn định; trật tự, kỷ cương được giữ vững; đa số phạm nhân yên tâm tư tưởng, tích cực lao động, học tập, cải tạo tiến bộ, chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ và mong muốn sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Với những thành tích đã đạt được, đơn vị đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp ghi nhận, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2007 và năm 2011, đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; năm 2016, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Trại giam Xuân Hà đã đạt được trong suốt chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh luôn trân trọng và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương trong thời gian qua.

Thời gian tới, Trại giam Xuân Hà cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường công tác phối hợp với địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chú trọng công tác giáo dục, cải tạo, giúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội. Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường - Cục trưởng Cục C10 phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường - Cục trưởng Cục C10 đề nghị Đảng ủy, Ban Giám thị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Trại giam Xuân Hà tiếp tục phát huy truyền thống 30 năm; quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; giữ vững tuyệt đối an ninh, an toàn cơ sở giam giữ trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân theo hướng nhân văn, hiệu quả, lấy kết quả tái hòa nhập cộng đồng làm thước đo; đẩy mạnh các mô hình dạy nghề, lao động sản xuất, góp phần giúp phạm nhân tiến bộ, hoàn lương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Phan Đình Thành - Giám thị Trại giam Xuân Hà phát biểu đáp từ.

Phát biểu đáp từ, Đại tá Phan Đình Thành - Giám thị Trại giam Xuân Hà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp; trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân địa phương đã luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong suốt thời gian qua. Phát huy những thành tựu đã đạt được, tập thể cán bộ, chiến sĩ Trại giam Xuân Hà sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Dịp này, Trại giam Xuân Hà vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đặc xá năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác quản lý, giam giữ và giáo dục cải tạo phạm nhân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trường - Cục trưởng Cục C10 tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trại giam Xuân Hà.