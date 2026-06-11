Hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết lĩnh vực văn hóa, thể thao trình kỳ họp HĐND tỉnh

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Chiều 11/6, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở VH-TT&DL về các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, các sở, ngành, địa phương cùng dự buổi làm việc.

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Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở VH-TT&DL đã trình bày các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, hành chính, giao thông và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, dự kiến kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 sẽ xem xét đặt tên 37 tuyến đường và kéo dài 8 tuyến đường theo quy hoạch trên địa bàn các phường, xã: Thành Sen, Hà Huy Tập, Trần Phú, Hương Sơn và Kỳ Anh.

Trong đó, phường Hà Huy Tập là địa bàn có số lượng thay đổi lớn nhất với 21 đường đặt tên mới và 2 đường kéo dài; tiếp đến là phường Thành Sen đặt tên mới 6 tuyến đường, kéo dài 2 tuyến đường; phường Trần Phú đặt tên mới 4 tuyến đường, kéo dài 2 tuyến đường; xã Kỳ Anh đặt tên mới 5 tuyến đường; xã Hương Sơn đặt tên mới 1 tuyến đường, kéo dài 2 tuyến đường.

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Xuân Lương báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Tiêu chí lựa chọn tên đường được xét duyệt kỹ lưỡng, ưu tiên tên các danh nhân, nhân vật lịch sử tiêu biểu, các địa danh có ý nghĩa, hoặc các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quen thuộc nhằm giáo dục truyền thống và nâng cao lòng tự hào dân tộc cho Nhân dân.

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét ban hành quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước. Việc ban hành quy định này nhằm thiết lập khung pháp lý đồng bộ, tạo căn cứ để các cơ quan, đơn vị lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí minh bạch, hiệu quả, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho các lực lượng tham gia. Theo dự thảo, mức chi được phân định cụ thể giữa cấp tỉnh và cấp xã nhằm phù hợp với quy mô, tính chất từng giải và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại biểu đề nghị Sở VH-TT&DL làm rõ thêm việc lấy ý kiến Nhân dân sau khi thay đổi phương án đặt tên đường; việc ban hành quy chế đặt tên đường trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu thêm về lựa chọn tên danh nhân; tên một số tuyến đường chưa thực sự khoa học, chưa được bổ sung trong ngân hàng tên đường của tỉnh...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Về quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao, một số đại biểu đề nghị làm rõ việc phân cấp cho cấp xã; cấp chi trả khi tỉnh tổ chức các giải thi đấu có sự tham gia của các xã; việc chi trả khi tổ chức các giải liên xã; một số mức chi khá thấp so với yêu cầu thực tiễn; làm rõ đối tượng, phạm vi áp dụng.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga đề nghị tiếp tục soát xét, hoàn thiện tờ trình, dự thảo nghị quyết; bổ sung ngân hàng tên đường, chú trọng việc lấy ý kiến Nhân dân sau khi thay đổi phương án đặt tên các tuyến đường. Đối với tuyến đường chưa hoàn thiện, chưa ổn định, dân cư sinh sống chưa nhiều, đề nghị chưa đặt tên trong dịp này.

Về tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện trình HĐND tỉnh xem xét.