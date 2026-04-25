Thủ tướng: Sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục không đạt chuẩn

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Yêu cầu này được Thủ tướng Lê Minh Hưng lưu ý khi chủ trì cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được giao, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các kiến nghị, đề xuất, sáng 25/4.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt quan tâm. Đây cũng là lĩnh vực có khối lượng nhiệm vụ, công việc rất lớn.

Thay thế các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

Chỉ ra nhiều bất cập trong lĩnh vực này, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Giáo dục và đào tạo thời gian tới sẽ hoàn thiện quy chế, đổi mới lề lối làm việc; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị và kịp thời thay thế các cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không bảo đảm chất lượng công việc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ Giáo dục cần rà soát, sửa đổi nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ với phương châm "một việc chỉ giao một cơ quan đầu mối chủ trì"; khi trình các luật, nghị quyết của Quốc hội phải trình đồng thời các dự thảo nghị định, thông tư hướng dẫn, kiên quyết không để chậm, muộn ban hành các văn bản quy định chi tiết.

Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục chú trọng công tác quy hoạch, sắp xếp, tổ chức lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Việc sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, cũng được Thủ tướng lưu ý.

Về giáo dục phổ thông, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đủ sách giáo khoa thống nhất dùng chung trên toàn quốc từ năm học 2026-2027; chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bảo đảm an toàn, nghiêm túc, hiệu quả.

Đi kèm với đó, theo Thủ tướng, cần triển khai hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục triển khai đào tạo, tái đào tạo quy mô cấp quốc gia nguồn nhân lực trong các lĩnh vực ưu tiên, chiến lược; tăng cường hợp tác "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp"; đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu gắn với công nghệ chiến lược.

Song song với đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ kiểm tra, đôn đốc các địa phương, bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên, nhân viên trường học theo định mức quy định; hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền về chính sách ưu đãi đặc thù về tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Về chuyển đổi số toàn ngành, Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo; tái cấu trúc các thủ tục hành chính theo hướng tái sử dụng thông tin, dữ liệu; xây dựng, hoàn thiện các quy định liên quan trên môi trường số.

Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục

Với nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong tháng 4, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương xây dựng Nghị quyết của Chính phủ cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hoàn thiện phương án cắt giảm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và gửi ngay Bộ Tài chính tổng hợp.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn báo cáo tại cuộc họp.

"Nếu mỗi bộ, ngành cắt giảm ngay các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, dễ làm, dễ thực hiện cho người dân, doanh nghiệp thì ngay lập tức đóng góp rất lớn cho tăng trưởng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, bộ cần tập trung hoàn thiện, trình ban hành ngay Nghị định về việc miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình để miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; nghị định quy định về quỹ học bổng quốc gia; phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng hoạt động một số trường đại học lớn ở Vinh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn trở thành những trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới, cũng được Thủ tướng yêu cầu hoàn thành ngay.

Trong quý II, Thủ tướng yêu cầu kiểm tra bảo đảm thực hiện dứt điểm chủ trương bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục khi không tổ chức hội đồng trường.

Về xây dựng, vận hành hệ thống trường nội trú liên cấp các xã biên giới, Thủ tướng lưu ý phải kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng trường phổ thông bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu; đồng thời nghiên cứu, đề xuất xây dựng các trường tại các khu vực, địa bàn khác.