Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ Nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại biểu Quốc hội khóa XVI tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đã xác lập rõ tầm nhìn, mục tiêu, động lực và chương trình hành động cho giai đoạn phát triển mới.

Nhiệm kỳ 2026-2031, chương trình hành động cho giai đoạn phát triển mới và mở ra vận hội mới mang tính lịch sử, đòi hỏi đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên, không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và nâng cao đời sống, hạnh phúc của Nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hứa sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp; kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà hạt nhân là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung cao nhất vào 5 định hướng lớn trọng tâm về: xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ Nhân dân; quyết tâm, nỗ lực cao nhất điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững; vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy theo mô hình mới; xây dựng một Chính phủ đoàn kết, phối hợp và đồng hành; xây dựng Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng nêu định hướng về xây dựng một Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ Nhân dân. Chính phủ sẽ ưu tiên cao nhất cho công tác xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế; quyết liệt rà soát, sửa đổi đồng bộ các quy định pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt và khơi thông, giải phóng mọi nguồn lực xã hội; xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trên tinh thần Chính phủ kiến tạo và hành động. Mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và Nhân dân.

Bày tỏ quyết tâm nỗ lực cao nhất điều hành nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, Thủ tướng nêu rõ mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm giai đoạn 2026-2031 là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Chính phủ xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, tự chủ chiến lược; tạo động lực tăng trưởng mới, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thúc đẩy kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất; đảm bảo mọi địa phương, doanh nghiệp và người dân đều có cơ hội cống hiến, đóng góp và hưởng lợi công bằng từ sự phát triển.

Xác định đầu tư cho con người là đầu tư cho tương lai bền vững nhất, Chính phủ sẽ dành nguồn lực thích đáng để đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài. Chính phủ nâng cao năng lực hệ thống y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ cơ sở, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Chính phủ xây dựng và phát triển văn hóa thực sự trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh của dân tộc; khẳng định bản sắc và vị thế mới của văn hóa Việt Nam xứng tầm một quốc gia phát triển có truyền thống văn hiến lâu đời.

Đồng thời, Chính phủ tăng cường quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, khẳng định bản sắc và vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về nhiệm vụ vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy theo mô hình mới, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, từ ngày 1/7/2025, chính quyền địa phương hai cấp chính thức vận hành.

Nhiệm vụ của Chính phủ là đưa bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực chất; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ xã, phường, đặc khu, trong đó xác định năm 2026 là năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở.

Chính phủ chuyển mạnh từ phương thức hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu nhậm chức. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đối với việc xây dựng một Chính phủ đoàn kết, phối hợp và đồng hành, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, Chính phủ sẽ luôn quán triệt sâu sắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Đồng thời phải phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong xây dựng, phản biện, giám sát và tổ chức thực hiện chính sách. Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ, thực chất, hiệu quả với các cơ quan của Đảng trong quán triệt, thể chế hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; với Quốc hội trong xây dựng thể chế; với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội trong nắm bắt thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; với địa phương trong tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực và tạo động lực phát triển.

Để xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng lòng tin của Nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương.

Chính phủ cam kết hành động với quyết tâm cao nhất, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết; tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu và kiểm soát quyền lực chặt chẽ; xử lý nghiêm tình trạng né tránh, vô cảm trước khó khăn của người dân, doanh nghiệp và thực hiện hiệu quả cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Khẳng định, luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Chính phủ ta là Chính phủ của nhân dân, chỉ có một mục tiêu là ra sức phụng sự lợi ích của nhân dân", Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hứa sẽ cùng tập thể Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đoàn kết một lòng, quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển bứt phá, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự quan tâm góp ý, ủng hộ của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp đồng hành, giám sát tối cao hiệu quả của Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; sự ủng hộ, tin tưởng và tham gia tích cực của toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng tân Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng./.