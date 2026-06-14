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Hai tàu va chạm ở vịnh Lan Hạ, một du khách tử vong

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Sau khi hai tàu du lịch va chạm trên vịnh Lan Hạ, con tàu nhỏ hơn lật úp, 11 người rơi xuống biển, trong đó một người tử vong.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng thủ Dân sự quốc gia, khoảng 8h40 sáng 14/6, tàu Bảy Hoa, vỏ gỗ, do ông Nguyễn Văn Bảy làm thuyền trưởng chở 10 du khách đi tham quan vịnh Lan Hạ. Khi tàu Bảy Hoa đến khu vực Vạn Bội thì bị tàu Minh Anh, vỏ sắt, đang chở 31 khách di chuyển cùng chiều va phải.

Tàu Bảy Hoa bị đắm. Các phương tiện ở gần hiện trường đã nhanh chóng chạy tới ứng cứu và cùng cơ quan chức năng đưa được toàn bộ thuyền viên, hành khách vào bờ cấp cứu. Tuy nhiên, một nữ du khách 43 tuổi, đến từ Hưng Yên, đã tử vong.

Hiện trường vụ hai thuyền du lịch đâm va khiến 10 du khách rơi xuống biển. Ảnh: Chụp từ video do người dân cung cấp.
Hiện trường vụ hai thuyền du lịch đâm va khiến 10 du khách rơi xuống biển. Ảnh: Chụp từ video do người dân cung cấp.

Theo nhà chức trách, hai tàu đều có giấy kiểm định còn hạn. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Vịnh Lan Hạ nằm ở phía đông đảo Cát Bà và phía nam của vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), với gần 400 hòn đảo lớn nhỏ. Nơi đây có nhiều bãi cát trải dài giữa những núi đá, yên tĩnh và không có sóng lớn, là những bãi tắm lý tưởng cho du khách thích bơi lội. Tháng 5/2020, Hiệp hội Câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất thế giới đã trao giấy chứng nhận Lan Hạ thuộc top vịnh đẹp nhất.

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