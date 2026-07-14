Kịp thời khống chế đám cháy trong khu vực nhà máy gỗ ở Hà Tĩnh

11/07/2026 10:44
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 11 người trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn trên không gian mạng.
11/07/2026 07:16
Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích tại xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) dưới sông Ngàn Sâu. Nguyên nhân được xác định là do đuối nước.
10/07/2026 16:26
UBND xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) vừa phát thông báo, đề nghị Nhân dân và các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm cháu Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi) bị mất tích.
10/07/2026 15:45
Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái mất tích do đuối nước trên sông Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) và đang hoàn tất thủ tục bàn giao cho gia đình.
10/07/2026 14:19
Bảng tiêu lệnh chữa cháy, nội quy phòng cháy chữa cháy giúp người sử dụng có thể nắm bắt những hành động cơ bản cần thực hiện khi sự cố hỏa hoạn xảy ra.
10/07/2026 13:30
Vết nứt lớn trên đỉnh núi Chòi (xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh) đang đe dọa trực tiếp người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường Đồng – Trung.
10/07/2026 12:08
Khảo sát tại các công ty trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra nguồn điện, nguồn nhiệt tiềm ẩn nguy cơ cháy.
09/07/2026 22:18
Chiều 9/7, một bé gái 10 tuổi ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) chơi cùng bạn bên bờ sông Ngàn Trươi, không may trượt chân xuống dòng nước.
09/07/2026 16:04
Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm trong vụ điểm Toán cao bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.
09/07/2026 12:37
Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Phạm Văn Thành (Hà Nội) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý".
09/07/2026 10:39
Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đặng Thế Anh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.
08/07/2026 17:30
Chiều 8/7, trên địa bàn xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai mẹ con tử vong.
08/07/2026 14:29
Để đáp ứng yêu cầu đấu tranh với các loại tội phạm, tại Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Hà Tĩnh, những chú chó nghiệp vụ được huấn luyện bài bản, sẵn sàng hỗ trợ phá án.
07/07/2026 09:23
Vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà kinh doanh tạp hóa ở phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.
07/07/2026 05:57
Ngoài phạt tiền đến 37,5 triệu đồng, chủ tịch UBND, trưởng công an cấp xã còn được tước quyền sử dụng giấy phép; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện...
05/07/2026 22:24
Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bị tạm giữ khẩn cấp để điều tra liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp tại trường này.
05/07/2026 10:00
Sau gần 3 giờ truy xét, chiều tối 4/7, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng bắt cóc bé gái 6 tuổi khi đang bán dưa ven đường ở Sơn La lúc đang lẩn trốn trên địa bàn Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé.
05/07/2026 09:40
Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình đã khởi tố trước đó.
04/07/2026 13:24
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ: Hoàng Tuấn Nhật (SN 2004), Nguyễn Vũ Kỳ (SN 2002) cùng trú xã Cẩm Xuyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc núp bóng dịch vụ chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam.
03/07/2026 16:05
Từ ngày 1/7/2026, có 7 trường hợp được sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác theo quy định mới của Nghị định 241/2026/NĐ-CP sau khi được sửa đổi.
03/07/2026 10:15
Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 199 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 122 người tử vong và hơn 150 người bị thương.
03/07/2026 10:13
Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
03/07/2026 07:43
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách với xe máy trên Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh làm 2 người tử vong.
03/07/2026 07:20
Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt ra chỉ tiêu: hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.
03/07/2026 05:00
Các hộ gia đình đã tích trữ xăng, dầu cần có biện pháp bảo quản an toàn PCCC theo khuyến cáo của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH để phòng ngừa các nguy cơ xảy ra hỏa hoạn.
02/07/2026 21:44
Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc PNJ-LAP mài mã số GIA trên kim cương nhập lậu với giá rẻ, làm mới theo mã số của PNJ - LAP rồi cấp giấy chứng nhận kiểm định bán cho khách.
02/07/2026 20:15
Tổ CSGT Hà Tĩnh sử dụng ô tô chuyên dụng “mở đường” hỗ trợ tài xế đưa sản phụ chuyển dạ vượt quãng đường hơn 10 km đến bệnh viện an toàn.
02/07/2026 15:49
Chiều 2/7, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại khu vực sông Gia Hội, đoạn qua xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) khiến nam sinh tử vong.
02/07/2026 09:01
Trong sáu năm, các nghi can đã lập hơn 100 trang web để đăng tải hơn 26.000 bộ phim lậu, thu 308 tỷ đồng.
02/07/2026 09:00
Từ năm 2022 đến tháng 6/2026, lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ 620 vụ, 1.142 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.