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Kịp thời khống chế đám cháy trong khu vực nhà máy gỗ ở Hà Tĩnh

Phúc Quang
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(Baohatinh.vn) - Đám cháy tại bãi gỗ thải trong khuôn viên nhà máy sản xuất gỗ của Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Tiến Minh (phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã được khống chế kịp thời.

Vào khoảng 11h15, trong khuôn viên nhà máy sản xuất gỗ của Công ty TNHH TM&DV tổng hợp Tiến Minh (TDP Hưng Hòa, phường Sông Trí) đã xảy ra vụ cháy.

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Đám cháy xảy ra tại bãi gỗ thải của nhà máy sản xuất gỗ.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Vũng Áng nhanh chóng cử lực lượng cùng 2 xe chữa cháy đến hiện trường. Đến 12h, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế.

Được biết, khu vực xảy ra đám cháy là bãi gỗ thải của nhà máy.

Đám cháy gây thiệt hại một phần nhỏ khu vực bãi thải gỗ, không lan rộng ra các khu vực sản xuất, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đám cháy tiếp tục được xác định.

Được biết, đây là nhà máy chuyên sản xuất gỗ thanh và gỗ pallet xuất khẩu ra các thị trường ngoài nước.

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Chủ đề Cháy ở Hà Tĩnh

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