Doanh nghiệp Khu kinh tế Vũng Áng chủ động "phòng hỏa" trong cao điểm nắng nóng

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra Trung tâm Phòng cháy chữa cháy của Formosa Hà Tĩnh.

Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Formosa Hà Tĩnh) là doanh nghiệp lớn nhất ở KKT Vũng Áng.

Ngành nghề sản xuất, kinh doanh của công ty luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ, với nhiều hạng mục công trình, như: xưởng lò cao, xưởng luyện cốc, xưởng thiêu kết, xưởng nguyên liệu, xưởng cán nóng, bộ phận luyện thép, bộ phận luyện kim, xưởng vật tư, kho thành phẩm… Bởi vậy, trong đợt nắng nóng kéo dài hiện nay, việc canh phòng “giặc lửa” là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng để đảm bảo an toàn sản xuất, kinh doanh.

Đội PCCC chuyên nghiệp của Formosa Hà Tĩnh diễn tập phương án chữa cháy.

Ông Nguyễn Trọng Nhật – chuyên viên phụ trách PCCC của Formosa Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống trang, thiết bị PCCC, đặc biệt là 4 xe PCCC chuyên nghiệp, 1 xe chỉ huy, 2 xe cứu thương, 1 xe phòng chống khí độc, 7 tàu lai dắt (được trang bị các phương tiện để chữa cháy khi xảy ra sự cố), 3 xe khách (để di tản công nhân khi có cháy xảy ra) nhằm đảm bảo đáp ứng thực hiện tốt nhiệm vụ khi cần thiết.

Đồng thời, 41 thành viên của đội PCCC chuyên nghiệp của công ty cũng đã được chia làm 4 tổ, thay nhau trực 3 ca/ngày, tăng cường công tác tuần tra, nhất là vào ban đêm nhằm phát hiện, báo động, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra”.

Kiểm tra hoạt động của tủ điều khiển bơm chữa cháy tại Tổng kho Xăng dầu Vũng Áng.

Tổng kho Xăng dầu Vũng Áng (Công ty CP Xăng dầu, dầu khí Vũng Áng) là nơi tiếp nhận, bảo quản và xuất nhập khẩu xăng dầu, nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Trước diễn biến nắng nóng phức tạp như hiện nay, công tác PCCC được xem là nhiệm vụ sống còn của công ty.

Ông Võ Huy Phú, Trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn, Công ty CP Xăng dầu, dầu khí Vũng Áng cho biết: “Hàng ngày, lãnh đạo đơn vị thường xuyên đốc thúc anh em trong đội PCCC tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống các trang thiết bị, như: hệ thống làm mát mạch vòng, hệ thống phun bọt cố định cho từng bồn, đê ngăn cháy, các trạm bơm nước, bơm sử dụng chất tạo bọt, bình chữa cháy, xe chữa cháy... cũng như soát xét lại các phương án PCCC.

Đặc biệt, chúng tôi luôn kiểm soát chặt chẽ nồng độ bay hơi trong quá trình tồn chứa và tiếp nhận hàng hoá; kiểm soát phương tiện ra, vào nhận hàng (xe, tàu...); kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống thu lôi chống sét và trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu, như: hệ thống phao quây dầu, hệ thống thu gom váng dầu, rào chắn trôi nổi.... để sẵn sàng ứng phó hiệu quả nếu có tình huống bất thường xảy ra”.

Lãnh đạo Xí nghiệp May 10 và cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cháy, nổ tại khu sản xuất của xí nghiệp.

Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (thuộc Tổng Công ty May 10) hoạt động trong lĩnh vực may mặc nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Trong dịp nắng nóng kéo dài hiện nay, đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp để phòng ngừa hoả hoạn như: Bố trí tủ điện an toàn, lắp đặt Aptomat chống quá tải; kiểm tra và thay thế các đường dây điện bị lão hóa; không sử dụng thiết bị sinh nhiệt (bàn là, máy sấy) gần khu vực chứa vải, nguyên liệu; vệ sinh, thu gom vải vụn, giấy hộp, chỉ sợi sau mỗi ca làm việc để tránh tình trạng tích tụ gây bắt lửa nhanh...

Ông Nguyễn Tiến Lợi - Đội trưởng Đội PCCC cơ sở (Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh) cho biết: “Hằng ngày, chúng tôi đều cắt cử các thành viên của đội PCCC kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, thiết bị PCCC của đơn vị để đảm bảo hoạt động tốt nhất khi cần thiết. Đồng thời, tiến hành nhắc nhở cán bộ, công nhân kiểm tra kỹ hệ thống máy móc, vị trí làm việc của mình trước mỗi ca làm việc; khi kết thúc làm việc đóng, khoá cẩn thận các thiết bị điện, thiết bị sản xuất để đảm bảo an toàn cho ca làm việc ngày hôm sau, cũng như hạn chế tối đa mọi nguy cơ gây cháy, nổ. Chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng, tổ chức huấn luyện, đào tạo cho cán bộ, công nhân viên nắm bắt tốt các kỹ năng xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra...".

Kiểm tra công tác bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị PCCC tại Xí nghiệp May 10.

KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) là nơi tập trung nhiều công trình, dự án lớn cùng với 70 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc diện nguy hiểm về cháy, nổ... Do đó, không chỉ là Formosa Hà Tĩnh, Công ty CP Xăng dầu, dầu khí Vũng Áng, Xí nghiệp May 10... mà tất cả doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đều luôn phải căng mình để “canh lửa”, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài như hiện nay.

Cùng với sự vào cuộc tích cực của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đóng quân trên địa bàn KKT Vũng Áng cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để ứng phó với “giặc lửa”. Thượng tá Lê Việt Hưng - Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao về cháy nổ tăng cường các biện pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót không để xảy ra cháy, nổ. Đồng thời, liên tục tổ chức các buổi thực tập, diễn tập phương án PCCC để nâng cao kỹ năng phòng ngừa, cũng như xử lý tốt mọi tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra...".

Từ đầu năm 2026 lại nay, Đội CC&CNCH khu vực Vũng Áng đã tổ chức 24 buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC thu hút 14.327 người tham gia; mở 12 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành với 973 người tham gia; phối hợp thực tập 12 phương án chữa cháy, 1 phương án CNCH, huy động nhiều lực lượng đảm bảo đúng kỹ, chiến thuật đề ra. Đồng thời, tiến hành 87 lượt, lập 87 biên bản kiểm tra, 4 biên bản vi phạm, xử phạt hành chính 16 triệu đồng.