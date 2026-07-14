Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, sự phát triển của công nghệ số mang đến nhiều tiện ích trong cuộc sống, nhưng cũng kéo theo không ít nguy cơ về an toàn thông tin. Hiện nay, số điện thoại không chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc mà còn được sử dụng để xác thực tài khoản ngân hàng, ví điện tử, mạng xã hội và nhiều dịch vụ trực tuyến khác. Vì vậy, nếu để người khác sử dụng số điện thoại của mình, người dân có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý và tài chính.

Các đối tượng phạm tội thường lợi dụng sim điện thoại chính chủ được thuê, mượn để đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mạng xã hội hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Khi cơ quan chức năng điều tra, người đứng tên thuê bao có thể bị triệu tập làm việc, phải giải trình hoặc gặp nhiều phiền toái do thông tin cá nhân bị các đối tượng lợi dụng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với chiêu trò thuê, mượn số điện thoại. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thực tế cho thấy, nhiều người dân vì chủ quan hoặc hám lợi đã vô tình tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao. Chỉ một hành động như cho mượn sim điện thoại chính chủ, cung cấp mã OTP hoặc để người khác sử dụng thông tin cá nhân cũng có thể khiến bản thân trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Để bảo vệ bản thân và góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân:

Không cho thuê, cho mượn, mua bán hoặc chuyển giao sim điện thoại, tài khoản viễn thông đứng tên mình cho người khác sử dụng.

Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân cho người lạ dưới bất kỳ hình thức nào.

Thường xuyên kiểm tra, quản lý các thuê bao, tài khoản và dịch vụ được đăng ký bằng số điện thoại của mình.

Cảnh giác với các lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền online", "cho thuê sim", "mua sim chính chủ" trên mạng xã hội.

Kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc doanh nghiệp viễn thông khi phát hiện sim điện thoại hoặc thông tin cá nhân có dấu hiệu bị lợi dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.