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Cưa bom mìn lấy thuốc nổ TNT, 8 nghi phạm bị bắt

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Đường dây thu gom bom mìn sót lại sau chiến tranh, cưa lấy thuốc nổ TNT để bán vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Cơ quan điều tra bắt 8 người, thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ quân dụng có sức công phá lớn.

Ngày 13/7, Nguyên và 7 người khác bị Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra hành vi Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Những nghi can trong đường dây buôn bán thuốc nổ. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh
Những nghi can trong đường dây buôn bán thuốc nổ. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Trước đó, trinh sát PC02 phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ hoạt động liên tỉnh nên xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian thu thập chứng cứ, cảnh sát xác định nhóm này lợi dụng địa hình rừng núi, ven biển, hoạt động khai thác khoáng sản và đánh bắt thủy sản để tiêu thụ thuốc nổ quân dụng.

Cuối tháng 6, Ban Chuyên án đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, bắt quả tang Nguyên mang khoảng 7 kg chất nghi là thuốc nổ TNT đến khu vực đường ven biển gần cầu Cửa Lấp (phường Phước Thắng, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) để bán cho Lê Xuân Đức, 22 tuổi.

Vỏ bom, mìn bị nhóm tội phạm phá để lấy thuốc. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh
Vỏ bom, mìn bị nhóm tội phạm phá để lấy thuốc. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Điều tra xác định, Lê Xuân An, 48 tuổi, là người liên hệ với Nguyên đặt mua 7 kg thuốc nổ TNT để bán lại cho các ghe, tàu khai thác hải sản. Nhận "đơn hàng", Nguyên tìm đầu mối mua thuốc nổ với giá 400.000 đồng mỗi kg.

Do không đủ số lượng, Nguyên trộn thêm đất để tăng khối lượng từ 6 kg lên 7 kg rồi mang lên xe buýt từ Đồng Nai xuống TP Hồ Chí Minh giao dịch. Do An đang ở tỉnh Khánh Hòa, người này chỉ đạo vợ và con trai là Đức đến nhận hàng thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Từ lời khai của Nguyên, cơ quan điều tra mở rộng vụ án, bắt thêm nhiều người trực tiếp tháo gỡ đầu đạn, bom mìn để thu gom thuốc nổ bán cho ông ta. Nhà chức trách cũng xác định Nguyên nhiều lần cung cấp thuốc nổ cho người khác sử dụng trong hoạt động khai thác đá trái phép.

Khám xét nơi ở của Nguyên, lực lượng chức năng thu giữ thêm 7 kg thuốc nổ chưa kịp tiêu thụ.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh
Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh

Tổng cộng, Ban Chuyên án thu giữ 16,1 kg thuốc nổ TNT, hai vỏ đầu đạn, một máy dò kim loại cùng nhiều tang vật liên quan. Kết quả giám định xác định toàn bộ mẫu vật là thuốc nổ quân dụng có sức công phá lớn; việc tàng trữ, mua bán trái phép có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.

vnexpress.net
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Tags:

#thuốc nổ #TP Hồ Chí Minh #Thuốc nổ TNT #Cưa bom mìn

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