Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CР quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Nghị định này đã có điều chỉnh quy định về thẩm quyền xử phạt của chủ tịch UBND cấp xã. Điều 13 Nghị định 238 sửa đổi Điều 42 Nghị định 168 nêu rõ, chủ tịch UBND cấp xã được phạt tiền đến 37,5 triệu đồng. Theo quy định hiện hành tại Nghị định 168, mức phạt tối đa của chủ tịch UBND cấp xã thấp hơn khá nhiều, cao nhất chỉ đến 5 triệu đồng.

Từ 15/8, Chủ tịch UBND, Trưởng công an cấp xã được phạt vi phạm giao thông tới 37,5 triệu đồng.

Nghị định 238 còn sửa đổi, bổ sung Điều 43 Nghị định 168 về thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân. Theo đó, chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 7,5 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 15 triệu đồng. (Quy định hiện hành là chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ chỉ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng…).

Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền: phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 15 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 30 triệu đồng… (Quy định hiện hành là thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, trưởng trạm… chỉ có quyền phạt tiền đến 1,5 triệu đồng…).

Trưởng công an cấp xã có quyền: phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 37,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. (Quy định hiện hành là trưởng công an cấp xã, trưởng đồn công an…có quyền phạt tiền đến 2,5 triệu đồng; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 5 triệu đồng…).

Ngoài phạt tiền, chủ tịch UBND, trưởng công an cấp xã còn được tước quyền sử dụng giấy phép; đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Đồng thời, Nghị định 238 còn sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 29 Nghị định 168 bằng việc bổ sung khoản 3a vào sau khoản 3 như sau:

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: điều khiển xe ô tô cứu hộ giao thông đường bộ chở xe được cứu hộ mà vượt quá khối lượng cho phép chuyên chở của xe cứu hộ; kéo theo xe được cứu hộ mà vượt quá khối lượng cho phép kéo theo của xe cứu hộ được ghi trong chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe;

Điều khiển xe ô tô cứu hộ giao thông đường bộ kéo theo xe không đúng đối tượng được cứu hộ theo quy định tại khoản 1, Điều 54 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm nêu trên còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 2 điểm.

Đặc biệt, Nghị định 238 còn bãi bỏ hình thức tịch thu phương tiện đối với trường hợp tái phạm các hành vi: chở quá số người quy định trên 100%, chở hàng quá tải trên 150% hoặc tự ý thay đổi kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật...