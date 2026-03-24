Đề xuất phạt 20-30 triệu đồng với người tạo tin giả trên mạng

Mức này được nêu trong dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, đang được Bộ Công an lấy ý kiến.

Dự thảo lần đầu phân tách rõ việc xử phạt các hành vi liên quan đến tin giả theo mức độ. Người chỉ phát tán thông tin sai sự thật có thể bị phạt 10-20 triệu đồng. Trong khi đó, người trực tiếp tạo ra nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng tới trật tự xã hội sẽ chịu mức phạt cao hơn, từ 20 đến 30 triệu đồng.

Mức xử phạt nặng nhất, 30-50 triệu đồng, áp dụng với các trường hợp thiết lập, quản trị trang thông tin điện tử, tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội nhằm đăng tải hoặc hướng dẫn lan truyền các nội dung vi phạm.

So với quy định hiện hành, cách tiếp cận này cho thấy rõ sự thay đổi trong phân loại trách nhiệm. Trước đây, các trường hợp tương tự thường bị xử lý theo Nghị định 15/2020, với khung phạt 10-20 triệu đồng. Với cá nhân, mức phạt bằng một nửa, tương ứng 5-10 triệu đồng, nên mức trung bình của khung là 7,5 triệu đồng đang được áp dụng trong thực tế.

Ngoài phạt tiền, dự thảo còn bổ sung các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. Cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị tịch thu tang vật, phương tiện, tài khoản số; buộc gỡ bỏ, cải chính thông tin; công khai xin lỗi.

Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, cơ quan chức năng có thể tước quyền sử dụng giấy phép trang tin điện tử, mạng xã hội, thu hồi tên miền hoặc đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ một đến ba tháng với doanh nghiệp vi phạm.

Tại tờ trình Chính phủ, cơ quan soạn thảo là Bộ Công an cho hay, tình hình vi phạm pháp luật trên không gian mạng thời gian qua diễn biến phức tạp. Mạng xã hội là nơi thường xuyên diễn ra tình trạng đăng tải thông tin xấu độc, sai sự thật. Hoạt động phát tán thông tin xấu, độc, vi phạm pháp luật trên các nền tảng dịch vụ mạng xã hội "diễn ra thường xuyên".

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng nghị định nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật An ninh mạng 2025, hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc xử phạt vi phạm. Dự thảo nghị định gồm 4 chương, 77 điều, trong đó 64 điều quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả.

Nội dung nghị định trải rộng từ bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, phòng chống tấn công mạng, quản lý sản phẩm an ninh mạng, kiểm soát thư rác, tin nhắn rác, dịch vụ nội dung số, đến bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước có hành vi vi phạm.

Theo cơ quan soạn thảo, nghị định sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ phòng, chống các hành vi lợi dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự xã hội, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.