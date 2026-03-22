Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á về nguy cơ mã độc từ USB

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Trung bình cứ hai người dùng Việt Nam thì có một người đối mặt với mã độc phát tán qua thiết bị nội bộ, phần lớn là USB, theo Kaspersky.

Kaspersky vừa công bố báo cáo năm 2025, trong đó các hệ thống của hãng phát hiện và ngăn chặn 109.418.783 mối đe dọa bảo mật từ thiết bị nội bộ (on-device threat) tại Việt Nam. Con số này giảm 9,9% so với năm 2024, tuy nhiên vẫn ảnh hưởng tới 48,6% người dùng tại Việt Nam và thuộc nhóm 10 thị trường có tỷ lệ cao nhất thế giới.

Các mối đe dọa từ thiết bị nội bộ, phần lớn là các loại mã độc được phát tán qua thiết bị lưu trữ rời như USB, ổ cứng ngoài, ổ đĩa CD, DVD hoặc lây lan trong mạng nội bộ. Chúng là sâu máy tính hoặc virus lây nhiễm tệp tin, có thể lây lan cả khi không có kết nối Internet.

Tỷ lệ người dùng đối mặt với mối đe dọa từ thiết bị nội bộ theo thống kê của Kaspersky. Ảnh chụp màn hình
Tỷ lệ người dùng đối mặt với mối đe dọa từ thiết bị nội bộ theo thống kê của Kaspersky. Ảnh chụp màn hình

Theo ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc quốc gia của Kaspersky tại Việt Nam, các mối đe dọa bảo mật từ thiết bị nội bộ vẫn tồn tại dai dẳng bởi tâm lý chủ quan, khi người dùng có xu hướng lơ là cảnh giác, tin tưởng vào thiết bị sử dụng trong công việc hàng ngày, và chỉ tập trung phòng vệ trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

"Một thiết bị nhiễm độc có thể trở thành nguồn lây âm thầm cho toàn hệ thống nếu năng lực giám sát và quản lý mạng lưới còn hạn chế", ông Khanh cảnh báo.

Với tỷ lệ 48,6%, Việt Nam cũng là thị trường có tỷ lệ mối đe dọa từ thiết bị nội bộ cao nhất Đông Nam Á. Tỷ lệ người bị ảnh hưởng tại Philippines là 32,4%, Indonesia 31,5%, Thái Lan 26,8%, Malaysia 25,0% và Singapore 16,4%.

Theo ông Khanh, các mối đe dọa bảo mật từ thiết bị tại Việt Nam cũng phản ánh rõ nét quá trình chuyển đổi số nhanh chóng của quốc gia. Khi các doanh nghiệp mở rộng kết nối và tích hợp thêm nhiều thiết bị vào hoạt động vận hành, phạm vi và nguy cơ bị tấn công cũng theo đó gia tăng.

"Dù tổng số sự cố có xu hướng giảm, tỷ lệ người dùng đối mặt với các rủi ro vẫn ở mức cao. Điều này cho thấy năng lực về bảo mật, đảm bảo an toàn an ninh mạng cần phải bắt kịp với tốc độ số hóa", ông Khanh nói.

Một đầu cắm USB. Ảnh: Lưu Quý
Một đầu cắm USB. Ảnh: Lưu Quý

Để giảm nguy cơ lây nhiễm qua thiết bị nội bộ, Kaspersky khuyến nghị các tổ chức và cá nhân kiểm soát thiết bị đầu cuối, thiết lập chính sách sử dụng nghiêm ngặt hơn, đồng thời trang bị tâm thế chủ động phòng vệ trong bảo mật. Họ cũng được khuyến nghị sao lưu dữ liệu thường xuyên sang nguồn lưu trữ bên ngoài hoặc dịch vụ đám mây; luôn cập nhật phần mềm; sử dụng xác thực mạnh và các giải pháp bảo mật tin cậy.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/viet-nam-dung-dau-dong-nam-a-ve-nguy-co-ma-doc-tu-usb-5052118.html

Tin liên quan

Tags:

#mã độc #USB #bảo mật #Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung

Cách tìm ứng dụng bị ẩn trên Samsung

Trong quá trình sử dụng điện thoại Samsung, đôi khi bạn vô tình ẩn một ứng dụng và đến lúc cần dùng lại thì không biết nó đang nằm ở đâu. Ứng dụng không xuất hiện ngoài màn hình chính hay trong danh sách app có thể khiến nhiều người nhầm tưởng đã bị xóa.
Đừng để bị ChatGPT qua mặt

Đừng để bị ChatGPT qua mặt

Nghiên cứu từ Đại học Stanford cảnh báo các mô hình AI đang cố tình nịnh bợ người dùng để được đánh giá cao, gây nguy cơ triệt tiêu tư duy phản biện.
Mẹo giúp tăng "tuổi thọ" pin laptop

Mẹo giúp tăng "tuổi thọ" pin laptop

Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng, bạn hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ pin laptop đáng kể, đảm bảo thiết bị luôn hoạt động bền bỉ và ổn định.
Hướng dẫn cách copy sheet trong Excel nhanh chóng

Hướng dẫn cách copy sheet trong Excel nhanh chóng

Bạn muốn biết cách copy sheet trong Excel nhanh để tiết kiệm thời gian? Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể sao chép một hoặc nhiều sheet mà vẫn giữ nguyên định dạng ban đầu.
Cách ngăn người lạ gửi tin nhắn trên TikTok

Cách ngăn người lạ gửi tin nhắn trên TikTok

Khi sử dụng TikTok, bạn có thể gặp phải những tin nhắn không mong muốn từ người lạ. TikTok cung cấp các công cụ để người dùng kiểm soát quyền riêng tư và chặn những tin nhắn gây phiền toái.
ChatGPT đối diện làn sóng tẩy chay

ChatGPT đối diện làn sóng tẩy chay

Người dùng Mỹ đồng loạt gỡ ChatGPT sau thông tin OpenAI hợp tác với Bộ Quốc phòng, kéo theo biến động mạnh trên bảng xếp hạng ứng dụng của App Store.
Tin buồn cho người muốn mua TV năm nay

Tin buồn cho người muốn mua TV năm nay

Thị trường TV toàn cầu đối mặt nguy cơ tăng giá mạnh trong năm 2026 khi cơn sốt AI đang hút cạn nguồn cung chip nhớ, đẩy chi phí sản xuất và giá bán leo thang.
Có nên thay pin dung lượng cao cho iPhone không?

Có nên thay pin dung lượng cao cho iPhone không?

Với người dùng iPhone, một trong những vấn đề thường gặp nhất sau thời gian dài sử dụng chính là pin nhanh hao, phải sạc nhiều lần trong ngày. Chính vì vậy, giải pháp thay pin dung lượng cao ngày càng được nhiều người quan tâm.
iPhone màu đỏ sắp thành xu hướng

iPhone màu đỏ sắp thành xu hướng

Sau thành công của màu Cam Vũ Trụ, Apple đang cân nhắc đưa sắc đỏ lên iPhone Pro thế hệ mới nhằm tạo khác biệt và thu hút khách hàng tại Trung Quốc.