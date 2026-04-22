Điều gì đứng sau làn sóng cấm trẻ em dùng mạng xã hội trên toàn cầu?

(Baohatinh.vn) - Nhiều quốc gia đang tăng cường kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của trẻ vị thành niên, song hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp này vẫn đang gây tranh cãi.

Theo các chuyên gia, làn sóng hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội đang lan rộng trên toàn cầu, sau khi Australia trở thành quốc gia đầu tiên ban hành luật cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng như TikTok, Instagram hay X.

gh.jpg
Việc sử dụng thiết bị quá nhiều có thể làm suy giảm trí tưởng tượng, tạo thói quen cần kích thích liên tục và làm gia tăng môi trường xã hội tiêu cực. Ảnh minh họa

Ở Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác, các bậc phụ huynh đã lên tiếng mạnh mẽ về những tác động tiêu cực của mạng xã hội và Internet đối với trẻ nhỏ, bao gồm nghiện màn hình, tiếp cận nội dung độc hại, bạo lực mạng và nguy cơ bị xâm hại.

Theo thống kê, Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ người dùng Internet và mạng xã hội cao trên thế giới với hơn 72 triệu người sử dụng, tương đương khoảng 73% dân số. Trong số này, 7% thuộc độ tuổi từ 13-17 và gần 10% ở độ tuổi 18-24.

Nhiều gia đình kêu gọi cơ quan chức năng kiểm soát nội dung, đồng thời giới hạn thời gian sử dụng thiết bị để bảo vệ sức khỏe tâm thần, nhận thức và sự phát triển toàn diện của con em mình.

Thực tế triển khai còn nhiều thách thức

Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc thực thi các quy định này không hề dễ dàng. Nhiều thanh thiếu niên vẫn tìm cách vượt qua hạn chế bằng cách tạo tài khoản mới hoặc sử dụng các phương thức lách luật.

Kinh nghiệm từ Australia cho thấy dù chính sách nhận được sự ủng hộ từ phụ huynh, nhưng việc kiểm soát hoàn toàn hành vi sử dụng mạng xã hội của trẻ là khó khả thi trong ngắn hạn.

Một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy các chính sách này là lo ngại về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần của trẻ em.

Nhiều nghiên cứu cho rằng việc sử dụng thiết bị số quá mức có thể làm giảm khả năng tập trung, gia tăng cảm giác lo âu và ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý. Cuốn sách “The Anxious Generation” của nhà tâm lý học Jonathan Haidt đã góp phần thúc đẩy quan điểm này.

Tác giả cho rằng mạng xã hội đang “tái định hình tuổi thơ” theo hướng tiêu cực, khi trẻ em chuyển từ môi trường vui chơi tự nhiên sang môi trường phụ thuộc vào điện thoại, khó kiểm soát và dễ gây nghiện.

Việc sử dụng thiết bị quá nhiều có thể làm suy giảm trí tưởng tượng, tạo thói quen cần kích thích liên tục và làm gia tăng môi trường xã hội tiêu cực.

Áp lực pháp lý gia tăng

Trong bối cảnh đó, các vụ kiện liên quan đến tác động tiêu cực của mạng xã hội đang gia tăng, làm dấy lên yêu cầu siết chặt quản lý đối với các nền tảng trực tuyến.

Tại Los Angeles, một phụ nữ 20 tuổi đã kiện YouTube và Meta, cho rằng việc nghiện mạng xã hội từ nhỏ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần của cô.

Trong một vụ việc khác, bang New Mexico cáo buộc Meta vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng khi gây hiểu lầm về mức độ an toàn của nền tảng và tạo điều kiện cho việc bóc lột trẻ em.

Dù nhận được sự ủng hộ rộng rãi, nhiều chuyên gia cho rằng việc cấm hoàn toàn có thể chưa phải giải pháp tối ưu. Một số ý kiến cho rằng các chính phủ đang hành động quá nhanh trong khi ảnh hưởng từ mạng xã hội đến sức khỏe tâm lý vẫn còn nhiều tranh cãi.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các biện pháp kiểm soát cũng đặt ra vấn đề về quyền riêng tư và tự do, khi người dùng phải cung cấp dữ liệu cá nhân để xác minh độ tuổi.

Cần cách tiếp cận toàn diện

Các chuyên gia nhận định để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cần sự kết hợp giữa chính sách quản lý, trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ và vai trò của gia đình.

Trong đó, giáo dục kỹ năng sử dụng mạng xã hội và tăng cường giám sát từ phụ huynh được xem là yếu tố quan trọng, thay vì chỉ phụ thuộc vào các biện pháp hành chính.

Có thể thấy, làn sóng siết chặt mạng xã hội đối với trẻ em phản ánh mối quan tâm ngày càng lớn về sức khỏe tinh thần và sự phát triển của thế hệ trẻ trong thời đại số. Nhưng để đạt hiệu quả lâu dài, chính sách cần được triển khai đồng bộ và linh hoạt, phù hợp với thực tiễn./.

vietnamplus.vn
Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tôi làm nghề sáng tạo nội dung số

Bản lĩnh, nhạy bén và không ngại thất bại, anh Võ Nhật Quang (xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) quyết định rời Thủ đô về quê khởi nghiệp sáng tạo nội dung số sau khi tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Quản trị Marketing của Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.
Cách tắt đồng bộ danh bạ trên Messenger và xóa danh sách

Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ 15/4, tất cả thuê bao di động phải xác thực thông tin

Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Sự thật về cha đẻ ChatGPT

Điều tra của New Yorker dựa trên khoảng 200 trang tài liệu nội bộ và hơn 100 cuộc phỏng vấn kết luận Sam Altman liên tục nói dối và ưu tiên quyền lực hơn an toàn AI.
Cách tìm Zalo bị ẩn mà không nhớ tên trên iPhone

Vì một lý do nào đó mà bạn muốn tìm lại những cuộc trò chuyện đã bị ẩn trên tài khoản Zalo nhưng lại không nhớ tên người liên hệ? Điều này khiến nhiều người gặp khó khăn khi muốn mở lại tin nhắn để xem nội dung cũ.
Mức giá gây sốc của iPhone gập

Apple dự kiến ra mắt iPhone Ultra màn hình gập vào năm 2026 với mức giá vượt ngưỡng 2.000 USD, đánh dấu bước ngoặt mới trong phân khúc smartphone siêu cao cấp.
Cách thiết kế infographic bằng Canva AI tiện lợi

Thiết kế infographic giờ đây trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn nhờ các tính năng AI mới được cập nhật trong Canva trên điện thoại và máy tính, giúp bạn tạo nội dung trực quan mà không cần quá nhiều kỹ năng thiết kế.
Vấn đề của Samsung

Dù sở hữu thông số camera ấn tượng, cách phân bổ cảm biến của Samsung trên dòng Galaxy Ultra đang bộc lộ nhiều hạn chế về trải nghiệm thực tế và hiệu suất vận hành.