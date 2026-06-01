Hàng triệu thuê bao có nguy cơ bị khóa chiều đi sau 15/6

Khoảng 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái dù đã được đưa lên VneiD. Nếu không hoàn tất xác nhận trước ngày 15/6/2026, các thuê bao này sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi theo quy định.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) thông tin tại họp báo - Ảnh: VGP/TG

Thông tin trên được ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết tại họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ khi trả lời câu hỏi về kết quả triển khai Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất.

Theo ông Nguyễn Anh Cương, đến thời điểm hiện nay, theo thống kê sơ bộ, đã có khoảng 9 triệu thuê bao đã được xác nhận chính chủ trên VNeID; 1,6 triệu thuê bao được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ (từ đó các doanh nghiệp đã và đang tiếp tục triển khai việc thông báo yêu cầu cá nhân đang sử dụng số thuê bao di động thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao, tạm dừng 1 chiều với các số thuê bao không thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKCN) và còn khoảng 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái.

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết dữ liệu vẫn đang được Cục C06 (Bộ Công an) phối hợp cùng các doanh nghiệp viễn thông tích cực rà soát, đồng bộ lên hệ thống. Vì vậy, tại thời điểm hiện nay vẫn có thể còn một số trường hợp người dân chưa thấy đầy đủ thông tin thuê bao của mình trên ứng dụng VNeID.

"Quá trình tổng rà soát, xác nhận trạng thái chính chủ sẽ tiếp tục được triển khai đến ngày 15/6/2026. Do đó, hiện nay chưa phải thời điểm có thể đưa ra số liệu thống kê cuối cùng, chính xác về kết quả thực hiện", ông Nguyễn Anh Cương cho biết.

Đánh giá về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho rằng vướng mắc lớn nhất hiện tại là còn nhiều thuê bao (25 triệu) chưa được người dùng xác nhận trạng thái dù đã được đưa lên VneiD.

Theo quy định tại Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN, đến ngày 15/6/2026, nếu người sử dụng vẫn không thực hiện xác nhận trạng thái thuê bao, các số thuê bao này sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiều đi, bao gồm gọi điện và nhắn tin SMS tới các thuê bao khác.

Trước thực tế này, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động truy cập ứng dụng VNeID, theo dõi các thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để kiểm tra và xác nhận thông tin chính chủ đối với các số thuê bao đang sử dụng.

Theo Cục Viễn thông, việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Từ 15/6, thay đổi thiết bị phải xác thực sinh trắc học lại

Cục Viễn thông cũng cho biết, theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, từ ngày 15/6/2026 sẽ có thêm một quy định mới được áp dụng đối với thuê bao di động.

Cụ thể, các thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt. Quy định này được áp dụng tương tự như đối với các trường hợp thay đổi thiết bị đăng nhập tài khoản ngân hàng, tài khoản VNeID hoặc thay eSIM.

Theo Cục Viễn thông, yêu cầu xác thực lại nhằm bảo đảm số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng thực tế.

Đây cũng là giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro cho người dùng trong trường hợp SIM bị mất hoặc thất lạc nhưng chưa kịp khóa, qua đó ngăn ngừa nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật.

Cục Viễn thông khuyến nghị người dân chủ động cập nhật thông tin, thực hiện xác thực theo đúng quy định và liên hệ với doanh nghiệp viễn thông để được hỗ trợ, hướng dẫn khi phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

