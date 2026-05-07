Loạt smartphone tích hợp AI tầm giá 10 triệu đồng

AI đang nhanh chóng "bình dân hóa" ở phân khúc smartphone tầm trung với các tính năng hướng đến nhóm người dùng trẻ. Theo giới chuyên gia, sự phổ cập này đến từ việc chip xử lý và cấu hình ngày càng mạnh, trong khi các nhà sản xuất muốn đưa trải nghiệm "tương tự điện thoại cao cấp" xuống dòng phổ thông để tăng tính cạnh tranh.

Samsung Galaxy A57 và A37 5G

Các mẫu Galaxy A57 và A37 không có nhiều khác biệt về ngoại hình. Ảnh: Samsung

Trong nhóm smartphone hướng đến người trẻ, bộ đôi Galaxy A57 và A37 5G ra mắt cuối tháng 3 nổi bật khi đưa loạt tính năng AI quen thuộc trên smartphone cao cấp xuống tầm giá dễ tiếp cận. Trong đó, hệ thống camera đi kèm thuật toán xử lý ảnh dựa trên AI, giúp cải thiện khả năng thu sáng, giảm nhiễu và giữ chi tiết khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Ở chế độ chân dung, thiết bị sử dụng công nghệ phân tách chủ thể bằng AI (AI Segmentation) giúp nhận diện người và hậu cảnh, từ đó tối ưu độ sâu và ánh sáng. Chức năng Best Face giúp chọn biểu cảm khuôn mặt tốt nhất trong ảnh nhóm.

Samsung cũng tích hợp bộ công cụ Awesome Intelligence, gồm Circle to Search 3.0 thế hệ mới cho phép khoanh vùng nội dung trên màn hình để tìm kiếm thông tin; hay trợ lý Gemini Live hỗ trợ tương tác bằng giọng nói tiếng Việt, phục vụ nhu cầu tra cứu, học tập. Ngoài ra, công cụ như xóa đối tượng (Object Eraser), tạo bộ lọc ảnh (Create Filter) hay chuyển giọng nói thành văn bản giúp đơn giản hóa quá trình chỉnh sửa và sáng tạo nội dung trực tiếp trên thiết bị. Tuy vậy, do một số tính năng cần kết nối đám mây nên cần mạng ổn định, có độ trễ và có thể phải kiểm soát kỹ dữ liệu.

Ngoài AI, A57 và A37 có thiết kế mỏng và bền nhất trong dòng Galaxy A với độ dày 6,9 mm, sử dụng khung viền kim loại mới, mặt kính Gorilla Victus và khả năng chống nước IP68. Galaxy A57 hiện có giá 12,5 triệu đồng còn A37 là 10,8 triệu đồng.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro

Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Ảnh: Huy Đức

Redmi Note 15 Pro có thiết kế trẻ trung, năng động. Tính năng AI được triển khai theo hướng thực dụng, tập trung cho chỉnh ảnh và hỗ trợ trải nghiệm hàng ngày, như AI Erase Pro (xóa vật thể), AI Image Expansion (mở rộng khung hình), AI Cutout (tách nền) hay AI Sky, AI Beautify giúp tối ưu ảnh qua vài thao tác - những chức năng phục vụ trực tiếp nhu cầu chụp - chỉnh - đăng của người trẻ.

Smartphone của Xiaomi cũng tích hợp nhiều lớp AI từ hệ sinh thái Android như Circle to Search cho phép khoanh vùng để tìm kiếm nhanh, trợ lý Gemini hỗ trợ tra cứu, viết nội dung và xử lý tác vụ cơ bản. Tuy nhiên, AI trong camera không nổi bật, chủ yếu giúp cải thiện HDR, ánh sáng và chi tiết khi chụp ảnh. Phần lớn tính năng ở mức cơ bản, thiên về tiện ích nhanh thay vì nâng cao.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro có giá khởi điểm 10,1 triệu đồng cho mẫu có RAM 12 GB, bộ nhớ 256 GB.

Oppo Reno15 F

Các tính năng AI trên Oppo Reno15 F. Ảnh: Huy Đức

Ứng dụng AI trên smartphone của Oppo được đánh giá thiên về camera và trải nghiệm mạng xã hội. Với nhiếp ảnh, máy trang bị AI Portrait Glow tự động cân chỉnh ánh sáng chân dung, AI Popout tách chủ thể nổi bật, Flash AI 2.0 hỗ trợ chụp thiếu sáng, AI Eraser giúp xóa vật thể ngay cả trong ảnh động, Slow-Mo AI tạo hiệu ứng ảnh động.

Reno15 F cũng trang bị AI trợ lý và tiện ích hệ thống với AI Translate dịch thời gian thực, AI Call Translator hỗ trợ hội thoại đa ngôn ngữ, cùng AI Note-taking và Ask Anything giúp hỏi đáp nhanh trên máy.

Tuy vậy, do hiệu năng phần cứng giới hạn, việc trải nghiệm AI trên Reno15 F có thể chưa mượt trong mọi tình huống. Máy dùng chip Snapdragon 6 Gen 1 đủ cho nhu cầu phổ thông nhưng có thể chậm hoặc thiếu ổn định khi xử lý tác vụ nặng, kể cả trong game hoặc các xử lý AI phức tạp. Máy có giá bán 12 triệu đồng.

Vivo V70 FE

Vivo V70 FE. Ảnh: Vivo

Trên smartphone của Vivo, AI được phát triển xoay quanh trải nghiệm hình ảnh và chỉnh sửa nhanh. Trong đó, bộ công cụ AI Imaging Studio có các tính năng như AI Erase xóa vật thể, AI UHD tăng độ nét, AI Best Face tối ưu ảnh nhóm hay AI Color Adjustment cân chỉnh ánh sáng, màu sắc. Các hiệu ứng như AI Magic Weather hay AI Four-Season Portrait cho phép thay đổi bối cảnh nhanh.

Theo một số đánh giá từ các trang công nghệ uy tín, AI trên V70 FE có thể thiên về hiệu ứng hơn độ chính xác. Ảnh tạo ra bắt mắt, nhưng đôi khi mang tính "ảo hóa" cao, màu sắc và chi tiết chưa hoàn toàn sát thực tế.

V70 FE cũng tích hợp một số tiện ích AI hỗ trợ tìm kiếm, ghi chú và xử lý nội dung cơ bản, nhưng không phải trọng tâm. Sản phẩm có giá bán từ 13,99 triệu đồng.