(Baohatinh.vn) - Zalo trên điện thoại mới cập nhật tính năng mới, cho phép người dùng sao chép trực tiếp chữ trong ảnh được gửi trên Zalo mà không cần phải qua các ứng dụng phức tạp hay tải ảnh về máy.
1. Tính năng sao chép chữ trong ảnh trên Zalo là gì?
Tính năng sao chép chữ trong ảnh trên Zalo là một công cụ được tích hợp AI giúp nhận diện và trích xuất văn bản trực tiếp từ hình ảnh ngay trong khung chat. Khi bạn mở một ảnh có chứa chữ, hệ thống sẽ tự động quét nội dung và cho phép bạn chọn, sao chép hoặc chia sẻ mà không cần nhập lại thủ công. Nhờ đó, việc lấy thông tin như số điện thoại, địa chỉ hay nội dung văn bản trở nên nhanh hơn, tiện hơn và hạn chế sai sót.
2. Cách sao chép chữ từ ảnh trên Zalo bằng Zalo AI
Bước 1: Mở một khung trò chuyện bất kỳ trên Zalo, sau đó chọn hình ảnh có chứa thông tin mà bạn muốn sao chép như số điện thoại, địa chỉ hoặc nội dung văn bản.
Bước 2: Nhấn vào biểu tượng quét AI hiển thị trên màn hình, rồi chờ Zalo AI tiến hành quét và nhận diện chữ trong ảnh.
Bước 3: Khi các phần nội dung được highlight xuất hiện, bạn chỉ cầnnhấn giữ vào đoạn chữ muốn sao chép, sau đó chọn sao chép là hoàn tất.
3. Tại sao không sao chép được chữ trong ảnh trên Zalo?
Không phải lúc nào tính năng sao chép chữ trong ảnh trên Zalo cũng hoạt động mượt mà, nên việc bấm không ra chữ là tình huống khá nhiều người gặp phải. Nguyên nhân thường đến từ chất lượng ảnh như bị mờ, thiếu sáng hoặc chữ quá nhỏ khiến AI không nhận diện được, ngoài ra các font chữ quá cách điệu hoặc chữ viết tay cũng làm hệ thống bó tay.
Bên cạnh đó, nếu bạn đang dùng phiên bản Zalo cũ hoặc mạng internet không ổn định thì quá trình quét cũng dễ bị lỗi. Một số trường hợp khác có thể do ảnh bị nén mạnh, là sticker hoặc định dạng không phù hợp nên AI không xử lý được.
Để khắc phục, bạn nên chọn ảnh rõ nét hơn, phóng to trước khi quét, ưu tiên chữ in đơn giản, đồng thời cập nhật Zalo lên phiên bản mới nhất và đảm bảo kết nối mạng ổn định. Nếu vẫn chưa được, chỉ cần thoát ứng dụng rồi mở lại hoặc đăng xuất đăng nhập lại là thường sẽ dùng lại bình thường.
Chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ, triển khai lực lượng hỗ trợ rộng khắp và mở rộng nhiều điểm phục vụ trên toàn quốc, Viettel đang tạo điều kiện để khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo quy định, bảo vệ SIM chính chủ và hạn chế nguy cơ gián đoạn liên lạc.
Đồng bộ danh bạ trên Messenger giúp bạn dễ dàng tìm và kết nối với bạn bè, nhưng đôi khi lại gây phiền khi hiển thị quá nhiều liên hệ không cần thiết. Nếu muốn kiểm soát danh sách này tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể tắt tính năng đồng bộ.
Từ ngày 15/4/2026, quy định xác thực sinh trắc học khuôn mặt đối với thuê bao di động của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực. Với các thuê bao đã sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc đã xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ không phải thực hiện xác thực lại, trừ trường hợp có thay đổi thiết bị từ ngày 15/6.
Nếu bạn quên mật khẩu cũ và không biết cách đổi mật khẩu Facebook, đừng quá lo lắng. Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết cách đặt lại mật khẩu và khôi phục quyền truy cập tài khoản trên máy tính hoặc iPhone.
Tình trạng điện thoại bị nóng là vấn đề nhiều người gặp phải trong quá trình sử dụng hằng ngày. Máy nóng không chỉ gây khó chịu khi cầm nắm mà còn ảnh hưởng đến hiệu suất, tuổi thọ pin và độ bền linh kiện bên trong.