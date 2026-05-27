Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Thiết bị số

Cách in giấy xác nhận cư trú trên VneID nhanh chóng

P.V (t/h)
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Cách in giấy xác nhận cư trú trên VNeID giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh hơn mà không cần đến công an. Bài viết hướng dẫn chi tiết từng bước dễ

Người dùng có thể dễ dàng in giấy xác nhận cư trú trực tiếp từ ứng dụng VNeID thông qua mục Ví giấy tờ và Thông tin cư trú. Sau khi nhập Passcode, bạn chỉ cần chụp lại màn hình kết quả rồi chuyển sang máy tính để kết nối máy in.

Việc in giấy xác nhận cư trú từ ứng dụng VNeID hiện nay khá đơn giản và có thể thực hiện ngay tại nhà chỉ với vài thao tác cơ bản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn thực hiện nhanh chóng và thuận tiện:

Bước 1: Đầu tiên, đăng nhập ứng dụng VneID

Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại rồi đăng nhập bằng tài khoản cá nhân. Để sử dụng đầy đủ tính năng, tài khoản cần được xác thực định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Tiếp theo, truy cập mục “Ví giấy tờ”

Tại giao diện chính, tìm và nhấn vào mục “Ví giấy tờ” để xem các thông tin cá nhân đã được tích hợp trên ứng dụng.

Tiếp theo, truy cập mục “Ví giấy tờ”.
Tiếp theo, truy cập mục “Ví giấy tờ”.

Bước 3: Sau đó, chọn “Thông tin cư trú”

Trong danh sách giấy tờ hiển thị, chọn mục “Thông tin cư trú”, sau đó nhập Passcode để xác minh truy cập.

Sau đó, chọn “Thông tin cư trú”.
Sau đó, chọn “Thông tin cư trú”.

Bước 4: Tiếp theo, hãy chụp lại màn hình thông tin cư trú

Khi thông tin hiện đầy đủ trên màn hình, bạn tiến hành chụp ảnh màn hình. Hãy kiểm tra để đảm bảo ảnh rõ nét và không thiếu dữ liệu quan trọng.

Bước 5: Tiếp tục chuyển ảnh sang máy tính

Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB hoặc sử dụng các ứng dụng lưu trữ đám mây để chuyển file ảnh sang thiết bị cần in.

Bước 6: Bạn hãy mở ảnh trên máy tính

Sử dụng phần mềm xem ảnh để mở file vừa chuyển. Kiểm tra lại chất lượng ảnh và nội dung trước khi in.

Bước 7: Tiếp đó, thiết lập thông số in

Kết nối máy in với máy tính, chọn đúng thiết bị in và tùy chỉnh kích thước, chất lượng bản in phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Bước 8: Cuối cùng hãy tiến hành in giấy xác nhận cư trú

Nhấn nút “In” hoặc tổ hợp phím Ctrl + P để bắt đầu in. Sau khi hoàn tất, kiểm tra lại bản in để đảm bảo thông tin hiển thị rõ ràng và chính xác.

Cuối cùng hãy tiến hành in giấy xác nhận cư trú.
Cuối cùng hãy tiến hành in giấy xác nhận cư trú.

Có thể thấy, việc in giấy xác nhận cư trú trên VNeID khá đơn giản và giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại và máy tính, bạn đã có thể nhanh chóng chuẩn bị giấy tờ cần thiết ngay tại nhà mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng.

Tin liên quan

Tags:

#Cách in giấy xác nhận cư trú trên VNeID #cách in giấy xác nhận cư trú từ VNeID #VNeID #xác nhận cư trú #in giấy tờ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chi tiết mới lạ trên Galaxy Z TriFold 2

Chi tiết mới lạ trên Galaxy Z TriFold 2

Rò rỉ bằng sáng chế cho thấy Samsung đang nghiên cứu Galaxy Z TriFold 2 với khe cất bút S Pen được giấu trong bản lề, giải quyết điểm yếu lớn nhất của dòng điện thoại gập.
Apple sắp định nghĩa lại iPhone

Apple sắp định nghĩa lại iPhone

Apple đang chuẩn bị cho dự án mang tên "Glasswing" nhằm lột xác hoàn toàn iPhone 20, với thiết kế toàn kính và loại bỏ toàn bộ nút bấm vật lý.
Cách sao chép chữ từ ảnh trên Zalo

Cách sao chép chữ từ ảnh trên Zalo

Zalo trên điện thoại mới cập nhật tính năng mới, cho phép người dùng sao chép trực tiếp chữ trong ảnh được gửi trên Zalo mà không cần phải qua các ứng dụng phức tạp hay tải ảnh về máy.
Khi trí tuệ nhân tạo trở thành "con dao hai lưỡi" trong môi trường làm việc hiện đại

Khi trí tuệ nhân tạo trở thành "con dao hai lưỡi" trong môi trường làm việc hiện đại

Theo báo Liberation của Pháp, trong những năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) được ca ngợi như một công cụ giúp tăng năng suất và giải phóng con người khỏi các công việc lặp lại. Tuy nhiên, đằng sau những lời hứa hẹn đó, ngày càng nhiều người lao động trong lĩnh vực công nghệ - từ nhà thiết kế, lập trình viên đến kỹ sư - đang phải đối mặt với một thực tế khác: Mệt mỏi nhận thức, “sương mù não” và nguy cơ kiệt sức nghề nghiệp gia tăng.
Sắp có MacBook Ultra

Sắp có MacBook Ultra

Apple dự kiến mở rộng thương hiệu Ultra vào cuối năm nay với iPhone màn hình gập và MacBook OLED.
AI đang 'nuốt chửng' Internet

AI đang 'nuốt chửng' Internet

Một nghiên cứu quy mô lớn xác nhận hiện có tới 35% số website mới lập được tạo ra bởi các công cụ AI. Đáng chú ý, vào tháng 8/2022, tỷ lệ này gần như là số 0.
Sắp có điện thoại ChatGPT

Sắp có điện thoại ChatGPT

Smartphone của OpenAI có thể ra mắt vào năm 2028 với vi xử lý tuỳ chỉnh, tập trung vào trí tuệ nhân tạo.
Cách tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn

Cách tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn

Việc bỗng nhiên đánh rơi hay để quên chiếc điện thoại iPhone đắt giá khiến nhiều người lo lắng. Nhiều người không biết làm sao để tìm iPhone bị mất khi tắt nguồn.
Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

Từ hôm nay, đừng tin ảnh chụp màn hình

GPT Image 2 của OpenAI có thể tạo ảnh chụp màn hình, lịch sử chuyển khoản và ảnh người nổi tiếng chân thực đến mức không thể phân biệt, làm dấy lên làn sóng tin giả trên mạng xã hội.
Bạn đang trả tiền cho điều gì khi dùng Internet?

Bạn đang trả tiền cho điều gì khi dùng Internet?

Phần lớn người dùng quan tâm tới tốc độ gói cước, thường được thể hiện bằng chỉ số Mbps. Tuy nhiên, ngoài tốc độ, còn nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị của dịch vụ.
Cột mốc mới của Apple

Cột mốc mới của Apple

Apple tiến gần mục tiêu bảo vệ môi trường khi tỷ lệ vật liệu tái chế trên sản phẩm đạt kỷ lục.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!