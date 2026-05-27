Cách in giấy xác nhận cư trú trên VneID nhanh chóng

Người dùng có thể dễ dàng in giấy xác nhận cư trú trực tiếp từ ứng dụng VNeID thông qua mục Ví giấy tờ và Thông tin cư trú. Sau khi nhập Passcode, bạn chỉ cần chụp lại màn hình kết quả rồi chuyển sang máy tính để kết nối máy in.

Việc in giấy xác nhận cư trú từ ứng dụng VNeID hiện nay khá đơn giản và có thể thực hiện ngay tại nhà chỉ với vài thao tác cơ bản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn thực hiện nhanh chóng và thuận tiện:

Bước 1: Đầu tiên, đăng nhập ứng dụng VneID

Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại rồi đăng nhập bằng tài khoản cá nhân. Để sử dụng đầy đủ tính năng, tài khoản cần được xác thực định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Tiếp theo, truy cập mục “Ví giấy tờ”

Tại giao diện chính, tìm và nhấn vào mục “Ví giấy tờ” để xem các thông tin cá nhân đã được tích hợp trên ứng dụng.

Bước 3: Sau đó, chọn “Thông tin cư trú”

Trong danh sách giấy tờ hiển thị, chọn mục “Thông tin cư trú”, sau đó nhập Passcode để xác minh truy cập.

Bước 4: Tiếp theo, hãy chụp lại màn hình thông tin cư trú

Khi thông tin hiện đầy đủ trên màn hình, bạn tiến hành chụp ảnh màn hình. Hãy kiểm tra để đảm bảo ảnh rõ nét và không thiếu dữ liệu quan trọng.

Bước 5: Tiếp tục chuyển ảnh sang máy tính

Kết nối điện thoại với máy tính bằng cáp USB hoặc sử dụng các ứng dụng lưu trữ đám mây để chuyển file ảnh sang thiết bị cần in.

Bước 6: Bạn hãy mở ảnh trên máy tính

Sử dụng phần mềm xem ảnh để mở file vừa chuyển. Kiểm tra lại chất lượng ảnh và nội dung trước khi in.

Bước 7: Tiếp đó, thiết lập thông số in

Kết nối máy in với máy tính, chọn đúng thiết bị in và tùy chỉnh kích thước, chất lượng bản in phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Bước 8: Cuối cùng hãy tiến hành in giấy xác nhận cư trú

Nhấn nút “In” hoặc tổ hợp phím Ctrl + P để bắt đầu in. Sau khi hoàn tất, kiểm tra lại bản in để đảm bảo thông tin hiển thị rõ ràng và chính xác.

Có thể thấy, việc in giấy xác nhận cư trú trên VNeID khá đơn giản và giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian khi thực hiện các thủ tục hành chính. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại và máy tính, bạn đã có thể nhanh chóng chuẩn bị giấy tờ cần thiết ngay tại nhà mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng.

