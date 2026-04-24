Viettel Hà Tĩnh tăng cường hỗ trợ người dân xác thực thông tin thuê bao

Tại hội trường nhà văn hóa thôn Ninh, xã Đông Kinh, với sự hỗ trợ miễn phí của nhân viên Viettel Hà Tĩnh, nhiều người dân đã thuận lợi hoàn thành việc xác thực thông tin thuê bao, đối chiếu thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số CCCD, ảnh chân dung với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc bố trí điểm hỗ trợ ngay tại thôn giúp quá trình xác thực diễn ra nhanh gọn, người dân được hướng dẫn từng bước, hạn chế sai sót khi tự thao tác trên điện thoại.

Nhân viên Viettel Hà Tĩnh về tận thôn để hỗ trợ bà con xác thực thông tin thuê bao.

Ông Bùi Văn Sơn – Trưởng thôn Ninh, xã Đông Kinh chia sẻ: “Việc Viettel đưa nhân viên về tận thôn để hỗ trợ bà con xác thực thông tin thuê bao là rất thuận lợi. Người dân không phải đi xa, không mất nhiều thời gian chờ đợi; nhất là người cao tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh được hướng dẫn trực tiếp cũng thấy yên tâm hơn khi thực hiện. Khi nhận được thông tin trên hệ thống loa phát thanh, bà con đã chủ động đến nhà văn hóa để được hỗ trợ”.

Nhân viên Viettel hướng dẫn tiểu thương thực hiện xác thực thông tin thuê bao tại chợ Cày Thạch Hà (xã Thạch Hà).

Còn tại chợ Cày Thạch Hà (xã Thạch Hà), do đặc thù buôn bán liên tục nên nhiều tiểu thương khó bố trí thời gian đến các điểm giao dịch trong giờ hành chính. Vì vậy, Viettel Hà Tĩnh đã chủ động bố trí nhân viên trực tiếp đến khu vực chợ để hướng dẫn, hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao ngay tại nơi kinh doanh cho khách hàng.

Cách làm linh hoạt này giúp các tiểu thương tranh thủ thực hiện trong thời gian phù hợp, không ảnh hưởng đến hoạt động mua bán; đồng thời giúp người dân nắm rõ các bước thực hiện, bảo đảm thông tin thuê bao được đối chiếu, cập nhật chính xác theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - tiểu thương kinh doanh tại chợ Cày Thạch Hà cho biết: “Có nhân viên Viettel về tận chợ hỗ trợ ngay tại chỗ nên rất thuận tiện, không ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Các bước thực hiện cũng được hướng dẫn cụ thể nên tôi thấy khá nhanh gọn, dễ làm”.

Được biết, Viettel Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai các điểm hỗ trợ lưu động miễn phí tại 69 xã/phường trên toàn tỉnh, đưa lực lượng nhân viên trực tiếp về tận thôn xóm, khu dân cư, vùng sâu, vùng xa và các điểm đặc thù như chợ dân sinh, bệnh viện…

Không chỉ chờ khách hàng đến điểm giao dịch, nhân viên Viettel chủ động “đi đến tận nơi, hướng dẫn tận tay”, giúp người dân thực hiện các bước xác thực thông tin thuê bao nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Cách làm này đặc biệt có ý nghĩa với người lớn tuổi, người ít sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở xa trung tâm hoặc những trường hợp gặp khó khăn trong thao tác công nghệ. Qua đó, dịch vụ được đưa đến gần hơn với người dân, góp phần hạn chế tình trạng quá tải tại các điểm giao dịch cố định và giúp việc thực hiện quy định mới diễn ra đồng bộ, kịp thời.

Bên cạnh các điểm hỗ trợ trực tiếp, với khách hàng sử dụng điện thoại thông minh, Viettel đã tích hợp tính năng xác thực thông tin thuê bao trên ứng dụng My Viettel. Người dùng có thể tự thao tác tại nhà bằng cách chọn mục “Xác thực thông tin thuê bao” hoặc “Chuẩn hóa thông tin”, sau đó chụp ảnh hai mặt căn cước công dân gắn chip, chụp ảnh chân dung, quét NFC, kiểm tra lại thông tin và ký xác nhận trên điện thoại.

Toàn bộ quy trình cập nhật, chuẩn hóa thông tin và xác thực sinh trắc học khuôn mặt đều hoàn toàn miễn phí. Người dân không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho nhà mạng hoặc các cá nhân tham gia hỗ trợ.

Trên ứng dụng My Viettel, Viettel đã tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trực tuyến.

Việc kết hợp giữa nền tảng số, điểm giao dịch cố định và lực lượng hỗ trợ lưu động cho thấy nỗ lực của Viettel Hà Tĩnh trong việc đồng hành cùng khách hàng thực hiện quy định mới một cách thuận tiện, phù hợp với điều kiện thực tế của từng nhóm người dân.

Quá trình xác thực đầy đủ thông tin, trong đó có sinh trắc học khuôn mặt, không chỉ giúp nâng cao tính chính xác trong quản lý thuê bao mà còn góp phần hạn chế tình trạng sử dụng giấy tờ giả, đăng ký SIM không chính chủ để lừa đảo. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ quyền lợi người dân, tránh các rủi ro pháp lý phát sinh khi bị kẻ xấu mạo danh để đăng ký, sử dụng thuê bao.