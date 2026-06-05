Thế hệ máy tính "tự điều khiển" thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ

Hình ảnh trợ lý AI OpenClaw - công cụ này có thể tự vận hành phần mềm và hoàn thành yêu cầu mà không cần người dùng liên tục đưa ra chỉ dẫn. Ảnh: VCG

Chỉ cần nói mình muốn gì

Nvidia, Microsoft, Google và nhiều công ty công nghệ khác đang đồng loạt giới thiệu thế hệ chip, phần mềm và máy tính mới được thiết kế để vận hành các “AI agent” - những tác nhân trí tuệ nhân tạo có khả năng tự lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ phức tạp thay cho người dùng.

Ông Bob O'Donnell, nhà sáng lập kiêm chuyên gia phân tích của hãng nghiên cứu Technalysis, cho biết mục tiêu cuối cùng là giúp người dùng chỉ cần nói cho máy tính biết mình muốn gì, còn toàn bộ quá trình thực hiện sẽ do hệ thống tự đảm nhiệm.

Theo CNN, một trong những bước tiến đáng chú ý đến từ Nvidia. Hãng đã công bố dòng chip mới RTX Spark dành cho máy tính xách tay chạy Windows, cho phép vận hành các AI agent trực tiếp trên thiết bị mà không cần kết nối với các trung tâm dữ liệu đám mây. Con chip này tích hợp công nghệ đồ họa, xử lý và mạng của Nvidia, đồng thời sở hữu dung lượng bộ nhớ lớn hơn đáng kể so với laptop thông thường. Các hãng sản xuất như Dell, HP và Lenovo dự kiến sẽ tung ra những mẫu máy sử dụng RTX Spark vào mùa thu năm nay.

Trong khi đó, Google cũng đang bổ sung các tính năng AI chủ động hơn cho hệ sinh thái của mình. Theo kế hoạch, Googlebooks sẽ có khả năng đề xuất hành động dựa trên nội dung hiển thị trên màn hình. Chẳng hạn, khi người dùng di chuột tới một ngày tháng trong email, hệ thống có thể gợi ý tạo lịch họp ngay lập tức.

AI agent mở ra bước ngoặt mới

Ý tưởng về những trợ lý kỹ thuật số có thể thay con người thực hiện các công việc thường ngày không phải điều mới mẻ. Nhiều năm qua, ngành công nghệ đã nỗ lực xây dựng các công cụ hỗ trợ mua sắm trực tuyến, theo dõi đơn hàng hay lập kế hoạch du lịch.

Tuy nhiên, các thế hệ trợ lý trước đây chỉ có thể thực hiện từng tác vụ riêng lẻ, chẳng hạn gọi xe hoặc đặt hàng, thay vì xử lý một chuỗi công việc nhiều bước và hiểu được sở thích cá nhân của từng người dùng. Điều này bắt đầu thay đổi khi các mô hình ngôn ngữ lớn bùng nổ sau sự ra đời của ChatGPT vào cuối năm 2022.

Một ví dụ nổi bật là OpenClaw - trợ lý AI đang được cộng đồng lập trình viên toàn cầu quan tâm. Công cụ này có thể tự vận hành phần mềm và hoàn thành yêu cầu mà không cần người dùng liên tục đưa ra chỉ dẫn. Nhiều nhà phát triển sử dụng OpenClaw trên một máy tính riêng để thực hiện nghiên cứu hoặc xử lý công việc trong khi họ tập trung vào nhiệm vụ khác. Họ chỉ cần theo dõi tiến độ thông qua các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp hoặc Telegram.

Xu hướng tương tác với máy tính cũng đang thay đổi nhanh chóng. Một số nhân viên công nghệ đã bắt đầu ra lệnh bằng giọng nói cho AI agent thay vì gõ bàn phím, theo các báo cáo của Bloomberg và The Wall Street Journal.

Ông David Naranjo, Phó giám đốc tại hãng nghiên cứu thị trường Counterpoint Research, cho rằng nhận thức của người dùng đã khác trước rất nhiều khi ngày càng nhiều người quen thuộc với các công cụ như ChatGPT, Gemini hay các sản phẩm AI của Anthropic.

Cơ hội lớn nhưng vẫn còn nhiều rào cản

Trong buổi họp báo tuần này, Tổng giám đốc Nvidia, ông Jensen Huang, đã trình diễn cách một chiếc laptop sử dụng chip mới của hãng có thể hỗ trợ thiết kế nhà ở bằng cách điều phối các AI agent làm việc giữa nhiều phần mềm mô hình hóa 3D khác nhau.

Microsoft cũng đang phát triển Scout, một AI agent mới dành cho Microsoft 365 dựa trên công nghệ của OpenClaw. Scout được thiết kế để hoạt động trên dữ liệu lưu trữ đám mây, máy tính cá nhân và Internet, đồng thời có thể tương tác với các ứng dụng như Outlook hay Teams. Mục tiêu của Microsoft là để công cụ này theo dõi email và các cuộc trao đổi công việc một cách liên tục thay cho người dùng.

Dù vậy, giới chuyên gia nhận định viễn cảnh điều khiển máy tính chỉ bằng vài câu lệnh vẫn chưa thể phổ biến trong ngắn hạn. Nguyên nhân là các thiết bị hỗ trợ AI thế hệ mới nhiều khả năng sẽ có giá thành cao, trong khi lợi ích mang lại cho người dùng cá nhân chưa đủ hấp dẫn để thúc đẩy nhu cầu nâng cấp thiết bị.

Theo ông Naranjo, AI vẫn chưa trở thành một công cụ không thể thiếu đối với phần lớn người tiêu dùng, và đó là thách thức mà Nvidia, Microsoft cùng nhiều công ty khác phải vượt qua.

Bên cạnh yếu tố chi phí, vấn đề niềm tin cũng là rào cản lớn. Nếu một AI agent được giao nhiệm vụ mua vé xem buổi hòa nhạc của nghệ sĩ yêu thích nhưng hiểu sai ngân sách của người dùng và đặt những chỗ ngồi quá đắt đỏ, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Ông Jitesh Ubrani, Giám đốc nghiên cứu tại International Data Corporation (IDC), nhận định vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được giải quyết trước khi công nghệ này có thể tiếp cận thị trường đại chúng. Tuy nhiên, ông tin rằng ngành công nghệ đang đi đúng hướng trên hành trình biến máy tính thành những trợ lý thực sự tự chủ.