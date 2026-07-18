SpaceX hủy phóng Starship Flight 13 vào phút chót, lý do là gì?

Tên lửa Starship Flight 13 của SpaceX dừng phóng ngay trước thời điểm cất cánh tại bãi thử Starbase (Texas, Mỹ) sau khi một số động cơ Raptor không khởi động, buộc hệ thống tự động kích hoạt quy trình hủy phóng. (Nguồn: CNN)

Theo kế hoạch, Starship Flight 13 dự kiến rời bệ phóng lúc 18h45 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Tuy nhiên, khi các động cơ tầng một bắt đầu đánh lửa, hệ thống phát hiện bất thường khiến toàn bộ quá trình phóng phải dừng lại.

Ít phút sau, Giám đốc điều hành SpaceX Elon Musk thông báo trên mạng xã hội X rằng, một số động cơ không khởi động đúng quy trình, dẫn tới việc hệ thống tự động hủy lệnh phóng. Người đứng đầu SpaceX cho biết, nhiên liệu đang được xả khỏi tên lửa, đồng thời bày tỏ hy vọng có thể thực hiện lần phóng tiếp theo trong vài ngày tới.

Ở thông báo sau đó, tỷ phú Mỹ cho hay, hai động cơ Raptor sẽ được tháo ra để kiểm tra và thay thế nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho chuyến bay. Theo Giám đốc điều hành SpaceX, thời điểm phóng mới nhiều khả năng sẽ rơi vào đầu tuần tới.

Flight 13 là chuyến bay thử thứ hai của phiên bản Starship V3, mẫu tên lửa nâng cấp được SpaceX phát triển cho các sứ mệnh quỹ đạo trong tương lai.

Đây vẫn là chuyến bay thử ở quỹ đạo cận không gian, tương tự Flight 12 diễn ra hồi tháng 5/2026, đồng thời tích hợp nhiều điều chỉnh sau các vấn đề kỹ thuật từng xuất hiện trong lần thử trước.

Đáng chú ý, Starship Flight 13 dự kiến mang theo 20 vệ tinh Starlink V3 hoạt động đầy đủ thay vì các mô hình mô phỏng như trước.

Nếu được phóng thành công, các vệ tinh sẽ trải qua khoảng 20 phút thử nghiệm trên quỹ đạo cận không gian, bao gồm triển khai tấm pin Mặt trời, ăng-ten cùng các bài kiểm tra liên lạc trước khi quay trở lại khí quyển.

Theo SpaceX, Starlink V3 có kích thước lớn hơn, hiệu suất vượt trội so với các thế hệ hiện nay. Mỗi vệ tinh cung cấp băng thông tải xuống lên tới 1 terabit/giây, cao gấp 10 lần thế hệ Starlink hiện tại, đồng thời đạt tốc độ tải lên 160 gigabit/giây, cao gấp 22 lần, hướng tới mục tiêu nâng đáng kể năng lực của mạng Internet vệ tinh trong tương lai.