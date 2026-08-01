5 cài đặt nên tắt nếu muốn pin điện thoại bền lâu hơn: Nhiều người vẫn để mặc định mà không biết

Nếu không thực sự cần sử dụng, bạn nên cân nhắc tắt 5 cài đặt dưới đây để kéo dài thời lượng pin điện thoại, đồng thời góp phần giảm tốc độ chai pin theo thời gian.

Tắt làm mới ứng dụng trong nền

Nhiều ứng dụng vẫn liên tục cập nhật dữ liệu dù bạn không mở, từ mạng xã hội, ứng dụng mua sắm đến thời tiết hay tin tức. Quá trình đồng bộ này khiến điện thoại tiêu hao pin và tài nguyên hệ thống ngay cả khi đang ở trạng thái chờ.

Nếu không cần nhận thông tin theo thời gian thực, hãy tắt tính năng Background App Refresh đối với những ứng dụng ít sử dụng. Bạn chỉ nên giữ lại cho các ứng dụng thật sự quan trọng như email công việc hoặc ứng dụng nhắn tin.

Việc hạn chế ứng dụng chạy nền không chỉ giúp tiết kiệm pin mà còn giảm mức sử dụng RAM, hạn chế tình trạng máy nóng và giúp thiết bị hoạt động mượt mà hơn.

Chỉ bật định vị khi cần

GPS là một trong những tính năng tiêu tốn năng lượng đáng kể. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng vẫn được cấp quyền truy cập vị trí liên tục, kể cả khi không sử dụng.

Thay vì chọn quyền "Luôn luôn", hãy chuyển sang "Chỉ khi dùng ứng dụng". Với các ứng dụng như trò chơi, chỉnh sửa ảnh hay mua sắm, bạn có thể tắt hoàn toàn quyền truy cập vị trí nếu không cần thiết.

Thiết lập này không chỉ giúp kéo dài thời lượng pin mà còn hạn chế việc ứng dụng thu thập dữ liệu vị trí, góp phần bảo vệ quyền riêng tư.

Không để màn hình quá sáng

Màn hình là bộ phận tiêu thụ nhiều điện năng nhất trên smartphone. Việc duy trì độ sáng ở mức quá cao hoặc để chế độ tự động hoạt động không phù hợp sẽ khiến pin hao nhanh hơn.

Bạn nên điều chỉnh độ sáng ở mức vừa đủ với môi trường sử dụng. Nếu điện thoại dùng màn hình OLED, việc bật chế độ nền tối cũng có thể giúp giảm tiêu thụ điện năng.

Ngoài ra, hãy rút ngắn thời gian tự tắt màn hình xuống khoảng 30 giây đến 1 phút. Đây là thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả đáng kể nếu bạn mở điện thoại nhiều lần trong ngày.

Tắt Bluetooth và NFC khi không sử dụng

Nhiều người có thói quen để Bluetooth hoặc NFC luôn bật dù không kết nối tai nghe, đồng hồ thông minh hay sử dụng thanh toán không chạm.

Dù mức tiêu hao không quá lớn, hai tính năng này vẫn sử dụng năng lượng để tìm kiếm hoặc duy trì kết nối.

Nếu chưa cần dùng, hãy tắt Bluetooth và NFC, đặc biệt khi pin sắp cạn hoặc phải sử dụng điện thoại cả ngày mà không có điều kiện sạc.

Giảm hiệu ứng động và rung phản hồi

Các hiệu ứng chuyển cảnh, rung khi gõ phím hoặc rung khi chạm màn hình giúp trải nghiệm sử dụng sinh động hơn nhưng cũng khiến điện thoại tiêu tốn thêm điện năng.

Nếu ưu tiên thời lượng pin, bạn có thể tắt rung phản hồi, giảm hiệu ứng chuyển động hoặc sử dụng giao diện đơn giản hơn. Trên nhiều thiết bị, việc giảm hiệu ứng còn giúp thao tác có cảm giác nhanh và mượt hơn.

Mặc dù mỗi thay đổi chỉ tiết kiệm một lượng pin nhỏ, nhưng khi kết hợp với các thiết lập khác, hiệu quả sẽ rõ rệt hơn, đồng thời góp phần giảm số lần sạc và kéo dài tuổi thọ viên pin.

Không có cài đặt nào giúp pin "khỏe" lên ngay lập tức, nhưng việc loại bỏ những tính năng chạy ngầm không cần thiết sẽ giúp điện thoại hoạt động hiệu quả hơn mỗi ngày.

Hãy dành vài phút kiểm tra lại các thiết lập trên và chỉ bật khi thực sự cần sử dụng. Đây là cách đơn giản để kéo dài thời lượng pin, giảm số lần sạc và góp phần duy trì hiệu suất của viên pin trong thời gian dài.