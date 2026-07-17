200 đại biểu tập huấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn và chất lượng hàng hóa

Sáng 17/7, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh phối hợp với Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2026 cho đại diện các cơ quan quản lý nhà nước cùng các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có 200 cán bộ phụ trách lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung mới của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 22/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp hướng dẫn thi hành Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Bà Phạm Thị Phương Thảo - Phó Trưởng ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia truyền đạt các chuyên đề.

Đồng thời, các báo cáo viên cũng giới thiệu về cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tra cứu, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Ông Nghiêm Thanh Hải - Phó Trưởng ban Quản lý Chất lượng và Đánh giá sự phù hợp (Uỷ ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia) truyền đạt các chuyên đề.

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung cập nhật những quy định mới về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa; nhãn điện tử; hộ chiếu số của sản phẩm; truy xuất nguồn gốc... theo Luật số 78/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 37/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá.

Các đại biểu tập trung theo dõi các nội dung, chuyên đề của hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về những nội dung mới trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời làm rõ những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực tế tại cơ sở.

Ông Bùi Phong An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tập huấn.

Hội nghị tập huấn là hoạt động thiết thực nhằm giúp các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh kịp thời cập nhật các quy định pháp luật mới, áp dụng hiệu quả vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.