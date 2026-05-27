Trí thức tiên phong đổi mới, sáng tạo, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Tĩnh (gọi tắt là Liên hiệp Hội) hiện quy tụ 19 tổ chức thành viên với hàng chục nghìn trí thức trên địa bàn, trong đó có 2 giáo sư, 8 phó giáo sư, 104 tiến sĩ và hơn 200 nhà giáo, Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú. Đây là lực lượng tiên phong, đảm trách các vị trí chiến lược trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đóng góp trí tuệ trực tiếp vào sự phát triển chung của địa phương.

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2025, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh cùng các hội thành viên đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp Hội đã khẳng định rõ vai trò cầu nối thông qua việc tham mưu hiệu quả các chính sách tập hợp, đào tạo và tôn vinh trí thức. Nổi bật là việc tham mưu ban hành Đề án tôn vinh trí thức tiêu biểu, xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh, đồng thời khảo sát đội ngũ trí thức bậc cao người Hà Tĩnh nhằm phát huy tối đa nội lực phục vụ quê hương.

Coi công tác phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật (KH&KT) là một phương thức để trí thức trực tiếp đồng hành cùng cộng đồng, Liên hiệp Hội đã phát huy tốt vai trò trong công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức. Trong đó, tổ chức thành công hơn 1.000 khóa tập huấn chuyên sâu; phối hợp thực hiện trên 20 chuyên đề, phóng sự truyền hình về ứng dụng KH&KT; xuất bản hơn 6.000 tài liệu, bản tin khoa học kỹ thuật phong phú, hữu ích. Nhờ vậy, hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên và Nhân dân đã được tiếp cận với các tiến bộ khoa học mới nhất.

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tập hợp đoàn kết trí thức, tham mưu chính sách, tư vấn phản biện, đóng góp nhiều nội dung quan trọng vào sự phát triển của tỉnh.

Song song với đó, công tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất được Liên hiệp Hội triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thực tiễn sâu sắc. Liên hiệp Hội và các tổ chức hội thành viên đã trực tiếp triển khai nhiều mô hình và dự án lớn, được đánh giá cao về hiệu quả kinh tế như: “Xây dựng mô hình nuôi cá tầm thương phẩm tại Hà Tĩnh”; “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi hàu Thái Bình Dương khu vực Bắc Trung Bộ”; “Ứng dụng tiến bộ KH&CN xây dựng mô hình trồng và chiết xuất tinh dầu tràm trà, tràm năm gân theo chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh”; “Mô hình HTX hữu cơ gắn với du lịch sinh thái”… Những mô hình này đã trực tiếp góp phần nâng cao năng suất, sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng thu nhập cho người lao động.

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tổ chức sâu rộng phong trào thi đua lao động sáng tạo thông qua các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật.

Đặc biệt, đội ngũ trí thức Hà Tĩnh cũng chủ động tham gia tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về Quy hoạch tỉnh; tư vấn, góp ý Luật Đất đai sửa đổi; tư vấn "Sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và những năm tiếp theo”; tư vấn, phản biện Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê…

Qua đó, nhiều ý kiến của trí thức đã được tập hợp, phân tích và chuyển tải đến các cơ quan lãnh đạo, quản lý của tỉnh. Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển KH, CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vai trò tư vấn, phản biện khoa học của đội ngũ trí thức thông qua Liên hiệp Hội càng có ý nghĩa quan trọng. Đây chính là kênh để đưa tinh thần của nghị quyết đi vào cuộc sống một cách thực chất.

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách phát triển VH-TT&DL Hà Tĩnh giai đoạn 2026-2030.

Song song với hoạt động chuyên môn, các phong trào sáng tạo cũng ghi nhận những bước đột phá. Với vai trò cơ quan Thường trực, Liên hiệp Hội đã phối hợp tổ chức thành công các Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh. Sức lan tỏa từ các hội thi đã tạo thành phong trào thi đua lao động sáng tạo sâu rộng, khơi dậy niềm đam mê khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đội ngũ trí thức và Liên hiệp Hội đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng địa phương trong xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.

Bước vào nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh triển khai thực hiện các định hướng chiến lược do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đề ra, yêu cầu đặt ra đối với Liên hiệp Hội ngày càng cao. Hệ thống hội xác định phải từng bước chuyển mình mạnh mẽ sang vai trò kiến tạo dư địa phát triển dựa trên nền tảng tri thức, lấy lực lượng chuyên gia, nhà khoa học làm chủ thể trung tâm; tạo môi trường mở thúc đẩy những ý tưởng đổi mới sáng tạo.

Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, Liên hiệp Hội sẽ tiếp tục là cầu nối, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ trí thức cùng các chủ thể liên quan gặp gỡ, trao đổi và nâng cao hiệu quả phối hợp. Chú trọng mở rộng mạng lưới liên kết chất xám cả trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là lực lượng trí thức trẻ cùng các chuyên gia đang công tác tại các trung tâm khoa học lớn trong nước, quốc tế, nhằm làm giàu thêm nguồn lực tri thức cho sự bứt phá của quê hương.

Lãnh đạo tỉnh tặng bức trướng của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 30 năm thành lập (27/5/1995-27/5/2025).

Trên cơ sở mục tiêu chiến lược này, Liên hiệp Hội tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Trước hết, tổ chức hội sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để kịp thời tham mưu cụ thể hóa, đồng thời hiện thực hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác hội. Đẩy mạnh củng cố, kiện toàn tổ chức hội ngày càng vững mạnh để ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy.

​Đồng thời, khơi thông tối đa năng lực và nguồn lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, hướng dòng chảy chất xám vào việc giải quyết trực tiếp các bài toán thực tiễn tại địa phương. Không ngừng nâng cao chất lượng công tác tham mưu, mở rộng các hoạt động phối hợp; thúc đẩy hợp tác quốc tế sâu rộng trong lĩnh vực KH&KT. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của đơn vị, thực hiện tốt các phong trào thi đua đảm bảo đi vào chiều sâu, thực chất, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Trong hành trình phát triển sắp tới, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự đồng hành tâm huyết của đội ngũ trí thức, với tinh thần “Trọng dụng trí thức - Thúc đẩy sáng tạo”, Liên hiệp Hội cam kết phấn đấu trở thành động lực then chốt, đưa khoa học và công nghệ thực sự trở thành mũi nhọn đột phá chiến lược, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Hà Tĩnh sớm trở thành cực tăng trưởng trọng điểm của khu vực Bắc Trung Bộ.