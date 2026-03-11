6G có thể biến những cuộc họp online thành gặp mặt 'thật'

Hotline: 02393.693.427
Nhờ tốc độ siêu cao và độ trễ gần như bằng 0, 6G hứa hẹn đưa hình ảnh 3D sống động vào phòng họp, tạo cảm giác gặp gỡ như ngoài đời. Cuộc gọi video có thể biến mất.

Cuộc họp sử dụng hình ảnh 3D để tương tác thời gian thực với thành viên ở xa.

Khi 5G vẫn đang mở rộng trên toàn cầu, các tổ chức viễn thông đã bắt đầu định hình thế hệ mạng tiếp theo mang tên 6G. Không chỉ nhanh hơn, 6G được kỳ vọng tạo ra bước nhảy vọt về độ trễ cực thấp, băng thông siêu lớn và tích hợp trí tuệ nhân tạo sâu trong hạ tầng mạng.

Trong tầm nhìn đó, hologram thời gian thực không còn là ý tưởng viễn tưởng mà dần trở thành một ứng dụng có cơ sở kỹ thuật rõ ràng.

6G là gì và vì sao lại gắn với hologram?

Theo Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), 6G đang được nghiên cứu trong khuôn khổ IMT-2030 với mục tiêu hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật vào khoảng năm 2030. Thế hệ mạng này không chỉ hướng tới việc tăng tốc độ truyền dữ liệu mà còn tái thiết kế cách vận hành của hạ tầng viễn thông thông qua việc tích hợp trí tuệ nhân tạo sâu trong lõi mạng. Tốc độ lý thuyết được kỳ vọng vượt xa 5G, trong khi độ trễ có thể giảm xuống mức gần như tức thời.

Điểm khác biệt của 6G không chỉ nằm ở hiệu năng, mà ở cách con người sẽ giao tiếp trong tương lai. Theo các nghiên cứu tại Mỹ và châu Âu, 6G được định hướng phát triển theo mô hình giao tiếp ba chiều, nơi người dùng có cảm giác như đang đứng cùng một không gian với người đối diện thay vì chỉ nhìn họ qua màn hình phẳng.

Để tạo ra cảm giác “hiện diện” đó, hệ thống mạng phải xử lý và truyền tải một lượng dữ liệu khổng lồ từ nhiều góc quay và các lớp chiều sâu khác nhau, đồng thời đảm bảo mọi chuyển động được đồng bộ theo thời gian thực.

Vì vậy, hologram thời gian thực trở thành một trong những ứng dụng được nhắc đến nhiều nhất khi nói về 6G. Công nghệ này đòi hỏi băng thông cực lớn và độ trễ cực thấp, những yếu tố mà các thế hệ trước khó đáp ứng đầy đủ.

Chính nền tảng kỹ thuật đó khiến 6G được xem là chìa khóa quan trọng để đưa hình ảnh nổi ba chiều ra khỏi phòng thí nghiệm và tiến gần hơn đến đời sống thường nhật.

Khi hình ảnh ‘bước ra’ khỏi màn hình

Hologram không phải là khái niệm hoàn toàn mới. Trong nhiều buổi biểu diễn âm nhạc, công nghệ trình chiếu ba chiều từng được sử dụng để tái hiện hình ảnh nghệ sĩ trên sân khấu. Tuy nhiên, các hệ thống này thường hoạt động trong môi trường cố định, chi phí cao và gần như không có khả năng tương tác theo thời gian thực.

Với 6G, mục tiêu không chỉ dừng ở việc hiển thị một hình ảnh ba chiều đơn giản mà là truyền tải toàn bộ cơ thể, cử chỉ và biểu cảm của một người tới nơi khác gần như theo thời gian thực. Khi đó, một cuộc họp từ xa có thể diễn ra theo cách hoàn toàn khác: người tham gia không còn xuất hiện trong khung video nhỏ trên màn hình, mà có thể hiện diện giữa phòng họp dưới dạng hình ảnh nổi ba chiều có chiều sâu thực sự.

Những kịch bản tương tự cũng được nhắc tới trong nhiều lĩnh vực khác. Trong y tế, các chuyên gia tại bệnh viện tuyến trung ương có thể hỗ trợ bác sĩ ở tuyến dưới thông qua hình ảnh ba chiều chi tiết của cơ thể bệnh nhân.

Trong giáo dục, giảng viên có thể “xuất hiện” giữa giảng đường dù đang ở một quốc gia khác. Còn trong lĩnh vực giải trí, khán giả có thể theo dõi các buổi biểu diễn với nghệ sĩ hiện ra như đang đứng ngay trước mắt.

Tất nhiên, để đạt tới trải nghiệm này, không chỉ cần mạng siêu nhanh mà còn phải có hệ sinh thái thiết bị mới như camera thu nhận không gian 3D, màn hình hoặc máy chiếu hologram, kính thực tế tăng cường. 6G đóng vai trò hạ tầng xương sống, kết nối và đồng bộ mọi thành phần đó.

