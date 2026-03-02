Chiều tối 3/3, người dân Việt Nam có thể ngắm 'trăng máu'

Trăng máu được quan sát và chụp tại khu vực bờ biển Xương Điền, tỉnh Nam Định cũ (Ninh Bình) - Ảnh: NAM TRẦN

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), ngày mai 3/3, người dân ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, có thể quan sát thấy hiện tượng nguyệt thực toàn phần (trăng máu).

Vào thời gian diễn ra nguyệt thực toàn phần, thay vì sắc vàng thông thường, mặt trăng sẽ nhuộm lên mình một màu đỏ đồng.

Tổng thời gian nguyệt thực kéo dài 5 giờ 42 phút, trong đó pha toàn phần kéo dài 82 phút, khi Mặt trăng nằm trọn trong vùng bóng tối của Trái đất và chuyển sang màu đỏ đồng rực rỡ như "trăng máu" đầy mê hoặc.

Thời gian diễn ra nguyệt thực toàn phần:

- 15h43 - nguyệt thực nửa tối bắt đầu (không thể quan sát tại Việt Nam).

- 16h50 - nguyệt thực một phần bắt đầu (không thể quan sát tại Việt Nam).

- 18h3 - nguyệt thực toàn phần bắt đầu.

- 18h34 - nguyệt thực cực đại.

- 19h3 - nguyệt thực toàn phần kết thúc.

- 20h18 - nguyệt thực một phần kết thúc.

- 21h25 - nguyệt thực nửa tối kết thúc.

Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu quan sát được nguyệt thực kể từ sau khi Mặt trăng mọc lên ở hướng đông vào đầu giờ tối cho đến khi kết thúc.

Tại Hà Nội, Mặt trăng sẽ mọc vào lúc 17h57, tức khoảng 7 phút trước khi pha toàn phần bắt đầu.

Tại hầu hết các địa phương khác ở nước ta Mặt trăng cũng sẽ mọc lên trước khi nằm hoàn toàn trong vùng bóng tối của Trái đất, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, phía tây Sơn La, Cà Mau và An Giang khi Mặt trăng mọc sau khi pha toàn phần bắt đầu từ 3 - 6 phút.

Hiện tượng nguyệt thực có thể nhìn trực tiếp bằng mắt thường nên người dân cũng không cần phải có những dụng cụ chuyên dụng như kính thiên văn hay ống nhòm để quan sát hiện tượng này.

Tuy nhiên nếu trời có mưa, dông hoặc mây mù không thể quan sát nguyệt thực. Để có thể quan sát được nguyệt thực, cần một bầu trời ít mây và nhìn thấy Mặt trăng.

Người dân hãy chọn nơi quan sát có góc nhìn càng rộng càng tốt, tránh việc bị ánh sáng nhân tạo như đèn đường, đèn của các tòa nhà chiếu thẳng vào mắt từ phía trên.

Theo HAS, đây là lần nguyệt thực toàn phần duy nhất của năm 2026, và cũng là lần nguyệt thực toàn phần duy nhất trong vòng gần 3 năm tới. Nếu bỏ lỡ, bạn sẽ phải chờ đến khoảnh khắc chuyển giao giữa năm 2028 và 2029 (31-12-2028 - 1-1-2029) để một lần nữa thấy sắc đỏ nhuộm lên Mặt trăng.