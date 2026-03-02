Hotline: 02393.693.427
Chiều tối 3/3, người dân Việt Nam có thể ngắm 'trăng máu'

Từ khoảng 18h3 ngày 3/3, người dân Việt Nam có thể ngắm 'trăng máu' (nguyệt thực toàn phần) cho đến khi kết thúc.

Trăng máu được quan sát và chụp tại khu vực bờ biển Xương Điền, tỉnh Nam Định cũ (Ninh Bình) - Ảnh: NAM TRẦN
Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), ngày mai 3/3, người dân ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, có thể quan sát thấy hiện tượng nguyệt thực toàn phần (trăng máu).

Vào thời gian diễn ra nguyệt thực toàn phần, thay vì sắc vàng thông thường, mặt trăng sẽ nhuộm lên mình một màu đỏ đồng.

Tổng thời gian nguyệt thực kéo dài 5 giờ 42 phút, trong đó pha toàn phần kéo dài 82 phút, khi Mặt trăng nằm trọn trong vùng bóng tối của Trái đất và chuyển sang màu đỏ đồng rực rỡ như "trăng máu" đầy mê hoặc.

Thời gian diễn ra nguyệt thực toàn phần:

- 15h43 - nguyệt thực nửa tối bắt đầu (không thể quan sát tại Việt Nam).

- 16h50 - nguyệt thực một phần bắt đầu (không thể quan sát tại Việt Nam).

- 18h3 - nguyệt thực toàn phần bắt đầu.

- 18h34 - nguyệt thực cực đại.

- 19h3 - nguyệt thực toàn phần kết thúc.

- 20h18 - nguyệt thực một phần kết thúc.

- 21h25 - nguyệt thực nửa tối kết thúc.

Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu quan sát được nguyệt thực kể từ sau khi Mặt trăng mọc lên ở hướng đông vào đầu giờ tối cho đến khi kết thúc.

Tại Hà Nội, Mặt trăng sẽ mọc vào lúc 17h57, tức khoảng 7 phút trước khi pha toàn phần bắt đầu.

Tại hầu hết các địa phương khác ở nước ta Mặt trăng cũng sẽ mọc lên trước khi nằm hoàn toàn trong vùng bóng tối của Trái đất, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, phía tây Sơn La, Cà Mau và An Giang khi Mặt trăng mọc sau khi pha toàn phần bắt đầu từ 3 - 6 phút.

Hiện tượng nguyệt thực có thể nhìn trực tiếp bằng mắt thường nên người dân cũng không cần phải có những dụng cụ chuyên dụng như kính thiên văn hay ống nhòm để quan sát hiện tượng này.

Tuy nhiên nếu trời có mưa, dông hoặc mây mù không thể quan sát nguyệt thực. Để có thể quan sát được nguyệt thực, cần một bầu trời ít mây và nhìn thấy Mặt trăng.

Người dân hãy chọn nơi quan sát có góc nhìn càng rộng càng tốt, tránh việc bị ánh sáng nhân tạo như đèn đường, đèn của các tòa nhà chiếu thẳng vào mắt từ phía trên.

Theo HAS, đây là lần nguyệt thực toàn phần duy nhất của năm 2026, và cũng là lần nguyệt thực toàn phần duy nhất trong vòng gần 3 năm tới.

Nếu bỏ lỡ, bạn sẽ phải chờ đến khoảnh khắc chuyển giao giữa năm 2028 và 2029 (31-12-2028 - 1-1-2029) để một lần nữa thấy sắc đỏ nhuộm lên Mặt trăng.

Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc

Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một bước đột phá trong công nghệ điện tử khi tích hợp thành công các mạch điện tử phức tạp vào những sợi dây dẻo, co giãn và mỏng như sợi tóc con người.
Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”?

Dự án Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực đã giành giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.
8 đột phá y học 2025

8 đột phá y học 2025

National Geographic vừa công bố 8 đột phá y học 2025, từ thuốc ngừa HIV tiêm 2 lần mỗi năm, chỉnh sửa gene cá nhân hóa đến tái tạo chi, mở ra kỷ nguyên chăm sóc sức khỏe mới.
VinFuture 2025 vinh danh 4 công trình khoa học "cùng vươn mình - cùng thịnh vượng"

VinFuture 2025 vinh danh 4 công trình khoa học "cùng vươn mình - cùng thịnh vượng"

Quỹ VinFuture chính thức công bố các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2025. 4 công trình khoa học công nghệ xuất sắc được vinh danh đã khẳng định nhất quán chủ điểm năm nay là “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, thể hiện vai trò hợp tác khoa học xuyên biên giới để cùng giải quyết các thách thức toàn cầu về y tế, môi trường và sinh kế cho nhân loại.
Nhà khoa học VinFuture hiến kế để chung sống an toàn khi AI thông minh hơn con người

Nhà khoa học VinFuture hiến kế để chung sống an toàn khi AI thông minh hơn con người

Tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đang diễn ra nhanh hơn bất kỳ cuộc cách mạng công nghệ nào trước đây, đẩy nhân loại vào một tình huống chưa từng có tiền lệ: phải nghĩ cách chung sống với một thực thể thông minh hơn chúng ta. Tại Tọa đàm “AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới” diễn ra chiều 2/12, các nhà khoa học VinFuture đã thảo luận nhiều “kế sách” hay.
4 công nghệ mở đường cho tương lai gây chú ý tại Tuần lễ VinFuture 2025

4 công nghệ mở đường cho tương lai gây chú ý tại Tuần lễ VinFuture 2025

Lần đầu tiên được tổ chức, “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai”, diễn ra sáng 2/12 tại Hà Nội, đã mang đến một khởi đầu đầy ấn tượng cho Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025. 4 nhà khoa học quốc tế đã mang đến 4 câu chuyện đổi mới đang tái định hình tương lai thế giới, với chung 1 tầm nhìn là khoa học phục vụ con người.
Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ KHCN VinFuture 2025

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới hiến kế nuôi sống 10 tỷ người tại Tuần lễ KHCN VinFuture 2025

Biến đổi khí hậu đang đẩy nông nghiệp toàn cầu vào vòng xoáy bất ổn, đe dọa an ninh lương thực của gần 10 tỷ người trong tương lai. Tại Tuần lễ KHCN VinFuture 2025, các nhà khoa học hàng đầu thế giới sẽ cùng thảo luận về những đổi mới có thể giúp nhân loại nuôi sống hành tinh một cách bền vững.
Khi AI “vẽ” giấc mơ an cư

Khi AI “vẽ” giấc mơ an cư

Trong bối cảnh đô thị "đất chật người đông", việc ứng dụng AI giúp các kiến trúc sư phá vỡ những giới hạn về không gian, tạo ra những ngôi nhà phố thông minh và giàu cảm xúc.