Bật máy lạnh cả ngày, tốn bao nhiêu tiền điện?

Sử dụng máy lạnh sao cho hợp lý trở thành câu hỏi quen thuộc vào mùa nóng. Ảnh: Showmetech.

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng cao, trong đó có máy lạnh. Với nhiều hộ gia đình, hóa đơn tiền điện cuối tháng là nỗi lo lớn. Điều này khiến mức tiêu thụ năng lượng của thiết bị trở thành câu hỏi phổ biến.

Trong một hội thảo về cung ứng điện năm 2024, đại diện EVN cho biết mức tiêu thụ điện năng phụ thuộc vào công suất từng loại máy lạnh. Ví dụ, sản phẩm công suất làm lạnh 12.000 BTU (tương đương khoảng 1,2 kWh) có thể tiêu thụ 288 kWh/tháng nếu sử dụng 8 tiếng/ngày.

Số tiền thực tế phải trả cho mỗi gia đình không cố định mà phụ thuộc tổng lượng điện tiêu thụ, dựa trên biểu giá bậc thang hiện hành. Nếu dùng máy lạnh 8 tiếng/ngày, con số có thể dao động từ khoảng 600.000 đến gần 1 triệu đồng, tùy hộ gia đình sử dụng ở bậc giá điện nào.

Nếu dùng máy lạnh nhiều hơn trong cả ngày (từ 12-16 tiếng), mức tiêu thụ điện có thể đạt 432 kWh hoặc 576 kWh. Tính theo biểu giá hiện hành, tiền điện có thể dao động từ 1,3 đến hơn 2 triệu đồng chỉ cho một thiết bị.

Đáng chú ý, khi điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh thấp hơn 1 độ C, ví dụ từ 26 độ C xuống 25 độ C, mức tiêu thụ điện sẽ tăng thêm 3%. Theo khuyến nghị, người dùng nên đặt nhiệt độ máy lạnh ở 26-27 độ C.

Các nhà sản xuất thường chia máy lạnh thành nhiều phân khúc công suất, giúp người dùng dễ dàng tìm được loại máy lạnh phù hợp. Ví dụ với phòng ngủ diện tích khoảng 15 m2, công suất máy lạnh thích hợp thường dao động khoảng 9.000 BTU, tương đương 1 HP.

Theo tài liệu hỗ trợ từ Panasonic, công suất 1 HP tương đương 0,746 kWh. Nếu sử dụng liên tục 8 tiếng/ngày, lượng điện tiêu thụ vào khoảng 6 kWh/ngày, và sẽ tăng lên nếu dùng nhiều hơn.

Với không gian lớn (diện tích 20-40 m2), máy lạnh đảm bảo làm lạnh tốt thường có công suất 2-2,5 HP, tương đương 18.000-24.000 BTU. Dựa trên tỷ lệ từ nhà sản xuất, con số trên tương đương việc tiêu thụ 1,492-1,865 kWh.

Theo TCL, các loại điều hoà trung tâm có thể tiêu thụ 3-3,5 kWh. Máy lạnh gắn cửa sổ tiêu thụ 0,9-1,44 kWh, trong khi máy lạnh di động tiêu thụ từ 2,9-4,1 kWh. Dù vậy, mức điện tiêu thụ thực tế còn phụ thuộc loại máy nén và các công nghệ tối ưu.

Một số chế độ cài đặt sẵn có thể giúp tiết kiệm mức điện tiêu thụ trên máy lạnh. Ảnh: The Healthy Home.

Không phải lúc nào máy lạnh cũng chạy ở công suất tối đa trên nhãn. Theo tài liệu từ TCL, có nhiều yếu tố tác động đến lượng điện năng thực tế mà thiết bị tiêu thụ. Đầu tiên là công suất BTU, máy lạnh càng lớn càng tiêu thụ nhiều năng lượng.

Công nghệ inverter cũng đóng vai trò quan trọng. Khác với máy lạnh truyền thống thường xuyên tắt-bật máy nén gây tốn điện mỗi khi khởi động, máy lạnh inverter sẽ tự giảm công suất khi phòng đạt nhiệt độ yêu cầu.

Yếu tố quan trọng khác là tình trạng bảo trì thiết bị. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, bộ lọc bẩn sẽ làm giảm lưu lượng gió và hiệu suất hệ thống. Người dùng được khuyến cáo vệ sinh bộ lọc mỗi 1-2 tháng, bảo trì định kỳ để duy trì độ bền và tiết kiệm chi phí.

Tài liệu từ EVN khuyến nghị sử dụng máy lạnh inverter và các chế độ như Eco để giảm công suất máy nén, duy trì nhiệt độ ổn định, từ đó giúp tiết kiệm điện.