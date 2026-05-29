Chàng trai Việt được Forbes vinh danh trong lĩnh vực đầu tư công nghệ

Forbes vừa công bố danh sách 30 Under 30 Asia 2026, tôn vinh những gương mặt trẻ nổi bật tại khu vực châu Á trong nhiều lĩnh vực. Trong danh sách năm nay, Bùi Đức Anh, chàng trai sinh năm 1996, quê Hà Nội, đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, được vinh danh ở hạng mục Finance & Venture Capital.

Theo giới thiệu của Forbes, Bùi Đức Anh hiện là Principal tại Kasikorn Business-Technology Group, gọi tắt là KBTG. Đây là công ty công nghệ thuộc Kasikornbank, một trong những ngân hàng lớn của Thái Lan.

Từ TP. Hồ Chí Minh, Đức Anh phụ trách các khoản đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng tại Đông Nam Á và Mỹ.

Gia nhập KBTG từ tháng 1/2025, Đức Anh đã xây dựng danh mục đầu tư gồm nhiều công ty an ninh mạng có trụ sở tại New York và khu vực Bay Area, Mỹ.

Một số cái tên được Forbes nhắc đến gồm Zest Security, đơn vị phát triển giải pháp bảo mật đám mây; Jericho Security, công ty xây dựng các mô phỏng tấn công giả mạo có độ chân thực cao; Onyxia, doanh nghiệp ứng dụng AI để tối ưu hệ thống bảo mật và nâng cao khả năng phục hồi an ninh mạng.

Bên cạnh hoạt động đầu tư, Đức Anh còn hỗ trợ các công ty trong danh mục đầu tư tại Mỹ mở rộng hoạt động sang thị trường Đông Nam Á. Đây được xem là một trong những yếu tố cho thấy vai trò kết nối của nhân sự trẻ Việt Nam trong dòng chảy đầu tư công nghệ xuyên biên giới.

Forbes 30 Under 30 Asia bước sang năm thứ 11, nhằm ghi nhận những cá nhân dưới 30 tuổi có dấu ấn nổi bật trong ngành nghề của mình. Theo Forbes, quá trình lựa chọn được thực hiện dựa trên việc rà soát hàng nghìn hồ sơ, tham khảo đề cử từ chuyên gia, các gương mặt từng được vinh danh trước đó, cùng đánh giá của hội đồng giám khảo độc lập.

Các tiêu chí được xem xét bao gồm khả năng gọi vốn hoặc doanh thu, mức độ tác động đến xã hội và ngành nghề, tính sáng tạo, tiềm năng phát triển cũng như sự phù hợp của sản phẩm với thị trường. Những cá nhân được lựa chọn cuối cùng đều phải từ 29 tuổi trở xuống tính đến ngày 31/12/2025.

Sau khi được vinh danh, Bùi Đức Anh chia sẻ, đây là một cột mốc có ý nghĩa lớn trong hành trình sự nghiệp của mình. Anh cho biết từng đặt mục tiêu có mặt trong danh sách Forbes Under 30 từ thời đại học, dù khi đó chưa có một lộ trình rõ ràng. Đức Anh cũng bày tỏ sự biết ơn với những người đã đồng hành, mở ra cho anh cơ hội bước vào các lĩnh vực tài chính, công nghệ và đầu tư mạo hiểm.

Việc Bùi Đức Anh góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2026 không chỉ là dấu mốc đáng chú ý, mà còn cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của người trẻ Việt Nam trong các lĩnh vực có tính toàn cầu như đầu tư công nghệ, AI, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.