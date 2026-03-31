Nâng cao năng lực bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp cho cán bộ xã, phường

Sáng 31/3, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kiến thức về đăng ký bảo hộ, khai thác quyền sở hữu công nghiệp cho lãnh đạo các xã, phường và các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: “Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, sở hữu trí tuệ không chỉ là thước đo năng lực đổi mới sáng tạo mà còn là công cụ quan trọng quyết định sức cạnh tranh của mỗi địa phương, doanh nghiệp. Việc đăng ký, bảo hộ và khai thác hiệu quả quyền sở hữu công nghiệp đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường”.

Ông Bùi Phong An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có gần 3.370 đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký bảo hộ, tăng gần 10 lần so với giai đoạn trước năm 2015. Nhiều sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP đã khẳng định được vị thế trên thị trường nhờ gắn với quyền sở hữu trí tuệ như: bưởi Phúc Trạch, nhung hươu Hương Sơn, cam Thượng Lộc, bánh đa nem Hà Tĩnh hay kẹo cu đơ Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhận thức về sở hữu trí tuệ của một bộ phận tổ chức, cá nhân còn hạn chế; việc thực hiện các thủ tục đăng ký còn gặp khó khăn; tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, làm giả, làm nhái thương hiệu vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Lê Tất Chiến - Phó Giám đốc Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D truyền đạt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các chuyên gia đến từ Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D (Hà Nội) truyền đạt các kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ, vai trò của công cụ sở hữu trí tuệ trong thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh; nhận diện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phổ biến; hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và viết bản mô tả sáng chế, giải pháp hữu ích.

Đồng thời, các đại biểu còn được cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực hiện thiết kế, xác lập quyền sở hữu trí tuệ và phát triển thương hiệu trong nước.

Đặc biệt, hội nghị chú trọng phương pháp hướng dẫn trực tiếp, giúp các tổ chức, cá nhân nắm rõ quy trình, thủ tục và có thể áp dụng ngay vào thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội nghị tập huấn lần này không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, năng lực thực thi về sở hữu trí tuệ cho đội ngũ cán bộ và cộng đồng doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng quan trọng để phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương một cách bền vững.