Tạo đột phá, làm cho khoa học công nghệ trở thành sức mạnh mới của Bộ đội Công binh

Các đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí: Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, chỉ huy, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh các thời kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Binh chủng Công binh. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ôn lại truyền thống, Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng khẳng định: Ngày 25/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Công chính giao thông Cục, tiền thân của Binh chủng Công binh ngày nay. Từ dấu mốc lịch sử ấy, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự đùm bọc, chở che của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công binh vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, Bộ đội Công binh vừa chiến đấu, vừa trưởng thành, lớn mạnh trong bom đạn, lấy gian khổ làm môi trường rèn luyện, hiểm nguy là nơi thử thách ý chí, lấy thắng lợi ở chiến trường làm mục tiêu cao nhất. Đất nước thống nhất chưa bao lâu, Bộ đội Công binh lại cùng cả nước bước vào một cuộc chiến đấu mới, bảo vệ biên giới Tây Nam và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, xây dựng hệ thống công trình phòng thủ liên hoàn, vững chắc ở biên giới phía bắc, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong hòa bình và xây dựng đất nước, Binh chủng Công binh tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh, nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu; góp phần quan trọng xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc trên phạm vi cả nước; tham gia bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; tích cực lao động sản xuất gắn với xây dựng địa bàn vững mạnh…

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Binh chủng Công binh, ghi nhận công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc của Binh chủng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Chúc mừng đơn vị được nhận phần thưởng cao quý, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, 80 năm qua, Bộ đội Công binh đã viết nên bản anh hùng ca bằng mồ hôi, trí tuệ, máu xương, lòng trung thành và tinh thần chiến đấu kiên cường của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Lễ kỷ niệm là dịp ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành đầy vinh quang; khẳng định quyết tâm xây dựng Binh chủng Công binh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, lịch sử của Bộ đội Công binh là lịch sử của những bước chân mở đường thắng lợi; lịch sử của ý chí sắt đá, bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm và tinh thần chiến đấu không lùi bước. Trong kháng chiến giải phóng dân tộc, ở đâu có chiến trường ác liệt, ở đó có Bộ đội Công binh. Từ mở đường, bắc cầu, bảo đảm vượt sông, vượt thác ghềnh, vượt núi đồi cho các binh đoàn tiến công, đến rà phá bom mìn, xây dựng công sự trận địa, bảo đảm cơ động chiến dịch, chiến lược. Chính từ thực tiễn chiến đấu ấy, Bác Hồ đã dành tặng Bộ đội Công binh bốn chữ vàng thiêng liêng: “Mở đường thắng lợi”.

Đất nước hòa bình, Bộ đội Công binh lại bước vào mặt trận mới, thầm lặng nhưng gian khổ, hiểm nguy; đó là rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại; xây dựng các công trình đặc biệt quốc gia; xung kích trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả động đất, lũ lụt, sạt lở, bảo đảm giao thông, cứu dân trong hoạn nạn; tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta đang sống trong một thế giới chuyển động rất nhanh và phức tạp, đặt ra yêu cầu mới đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ của toàn quân nói chung, của Binh chủng Công binh nói riêng, rất nặng nề, mà vẻ vang. Trong điều kiện chiến tranh hiện đại, vai trò của Công binh càng đặc biệt quan trọng, phải luôn tỉnh táo, chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng, kịp thời cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công binh trong mọi tình huống.

Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Binh chủng Công binh và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Binh chủng phải quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các chủ trương chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nắm vững tư duy mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tập trung xây dựng lực lượng tinh, gọn, mạnh, hiện đại theo quan điểm “người trước, súng sau”; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh, tri thức, kỹ năng, tác phong chính quy, kỷ luật sắt, có khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại và thích ứng nhanh với điều kiện tác chiến mới.

Nhấn mạnh yêu cầu phải làm cho khoa học công nghệ trở thành sức mạnh mới của Bộ đội Công binh, Tổng Bí thư chỉ rõ, tạo bước đột phá mạnh mẽ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; gắn nghiên cứu khoa học với nhiệm vụ thực tiễn; gắn hiện đại hóa trang bị với hiện đại hóa tư duy chỉ huy, quản lý, vận hành và bảo đảm; nhanh chóng làm chủ kỹ thuật, công nghệ mới; tập trung nghiên cứu phát triển nghệ thuật bảo đảm công binh trong các loại hình tác chiến; mở rộng hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; nghiên cứu, cải tiến, sản xuất và đề xuất đầu tư những trang bị kỹ thuật công binh hiện đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thiếu tướng Trần Trung Hòa, Tư lệnh Binh chủng Công binh trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư đề nghị Binh chủng tiếp tục phát huy truyền thống “Mở đường thắng lợi”, đi đầu trong xây dựng công trình quốc phòng, rà phá bom mìn, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất, đặc biệt. Binh chủng phải nâng cao hơn nữa năng lực quản lý, xây dựng công trình chiến đấu, công trình phòng thủ; chủ động tham mưu và tổ chức tốt nhiệm vụ bảo đảm công binh trong các hình thái tác chiến; sớm hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, làm sạch đất đai, trả lại môi trường an toàn cho người dân, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong thiên tai, thảm họa, sự cố, cứu nạn, cứu hộ, Công binh tiếp tục là lực lượng đi trước, đến sớm nhất, bám trụ bền bỉ và hành động quả cảm nhất.

Xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị, tác phong chính quy, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nhận và hoàn thành việc khó; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; làm tốt công tác dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa và chính sách hậu phương Quân đội.