Nước chảy ra từ máy lạnh là gì, có dùng được không?

Lượng nước thải từ máy lạnh có thể tái sử dụng nếu người dùng nắm rõ đặc tính và cách tận dụng.

Nước thải từ máy lạnh có nhiều công dụng nếu biết rõ đặc tính và nguồn gốc. Ảnh: Green Prophet.

Khi máy lạnh hoạt động, người dùng dễ dàng nhận thấy hiện tượng nước chảy từ ống thoát. Một số người thắc mắc về lý do máy lạnh thải ra nước, liệu có thể tái sử dụng cho mục đích khác hay không.

Theo tài liệu hỗ trợ từ Panasonic, khi máy lạnh vận hành, không gian trong phòng trở nên khô thoáng hơn. Một lượng hơi nước trong không khí được tích tụ và hình thành giọt nước. Sau đó, nước nhỏ xuống máng hứng bên dưới và dẫn ra ngoài qua đường ống.

Cấu tạo dàn lạnh đóng vai trò quan trọng. Theo Air Experts, các cuộn dây bay hơi thường được làm từ đồng, thép hoặc nhôm giúp dẫn nhiệt tốt hơn. Hầu hết máy lạnh dân dụng có cuộn dây uốn cong thành chữ U, gắn lên các tấm tản nhiệt và bố trí dạng chữ A.

Khi máy lạnh hoạt động, chất làm lạnh (sau khi qua van tiết lưu) trở nên rất lạnh, đi vào dàn lạnh để hấp thụ nhiệt từ không khí trong phòng. Quạt gió thổi luồng khí nóng qua các cuộn dây, khiến chất làm lạnh ấm lên rồi bay hơi.

Hơi ẩm trong không khí gặp lạnh sẽ ngưng tụ thành nước, nhỏ xuống máng hứng và thoát ra ngoài. Quy trình này không chỉ làm mát mà còn giúp giảm độ ẩm, mang đến không gian khô thoáng cho căn phòng.

Lượng nước thải từ máy lạnh không cố định mà phụ thuộc nhiều yếu tố. Tùy công suất thiết bị và điều kiện thời tiết, độ ẩm không khí mà lượng nước thải ra sẽ khác nhau.

Theo Panasonic, máy lạnh thông thường có thể thải khoảng 1-2 lít nước mỗi giờ vận hành. Nếu bật máy lạnh 8 tiếng/ngày, lượng nước có thể vào khoảng 8-16 lít.

Về lý thuyết, nước chảy từ máy lạnh là tinh khiết nên có thể tái sử dụng. Tuy nhiên trong quá trình vận hành máy lạnh, các bộ phận như ống đồng, ống dẫn và máng nước thường bám bụi, tích tụ rong rêu. Điều này khiến nước thải chứa nhiều tạp chất, bụi bẩn và vi khuẩn độc hại.

"Nếu nước thải từ điều hòa không được xử lý đúng cách mà vẫn sử dụng thì có thể gây ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người", tài liệu hỗ trợ từ Panasonic nhấn mạnh.

Người dùng cần kiểm tra kỹ nếu máy lạnh thải quá nhiều nước. Ảnh: Air Conditioner Repair Service.

Tuy không thích hợp để uống, nước thải từ máy lạnh vẫn có một số lợi ích. Theo tài liệu từ Daikin, một trong những công dụng phổ biến là tưới cây. Do không chứa clo hoặc khoáng chất trong nước máy, loại nước này có lợi hơn cho sự phát triển của thực vật, cả trong nhà và ngoài trời.

Nguồn nước từ máy lạnh cũng phù hợp cho bàn ủi hơi nước. Việc không có khoáng chất giúp ngăn ngừa cặn bã tích tụ, giúp bàn ủi bền hơn và tránh để lại vết trắng trên quần áo.

Bên cạnh đó, nước thải từ máy lạnh có thể dùng làm xà phòng tự chế. Độ tinh khiết của nước giúp các thành phần hòa quyện tốt hơn.

Trong vệ sinh nhà cửa, người dùng có thể tận dụng nước từ máy lạnh để lau nhà, rửa xe hoặc làm sạch cửa kính. Loại nước này cũng phù hợp để bổ sung cho tiểu cảnh, đài phun nước hoặc ao nhỏ trong sân vườn.

Tài liệu từ Panasonic lưu ý trước khi sử dụng nên xác định rõ nguồn nước, đảm bảo nước được xử lý hoặc loại bỏ hóa chất, tạp chất độc hại.

Nếu máy lạnh thải quá nhiều nước, nguyên nhân có thể đến từ việc không vệ sinh, bảo trì máy định kỳ, ống thoát nước bị vỡ hoặc vị trí lắp máng nước sai. Tuy nhiên, nhiệt độ và độ ẩm phòng cũng có thể khiến máy lạnh thải nhiều nước. Việc bảo trì, vệ sinh máy lạnh định kỳ có thể giúp kéo dài tuổi thọ, đảm bảo nguồn nước an toàn hơn.

Bên cạnh sứ mệnh đưa con người trở lại quỹ đạo Mặt trăng, vụ phóng Artemis II còn là bài sát hạch khắc nghiệt quyết định liệu nhân loại có thể đặt chân lên sao Hỏa hay không.
Trung tâm Khoa học công nghệ (KHCN) và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.
Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một "ngoại lệ", càng không phải là điều gây ngạc nhiên. Theo TS. Jayshree Seth, Nhà khoa học Doanh nghiệp tại Tập đoàn 3M (Mỹ) và thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, điều đó đơn giản là trạng thái tự nhiên của thời đại.
Trái Đất đang "cất giấu" khoảng 1,6 triệu tỷ tấn vàng, đủ để phủ kín bề mặt hành tinh bằng một lớp kim loại quý dày 50 cm nhưng kho báu này lại nằm ngoài tầm với của con người.
Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một bước đột phá trong công nghệ điện tử khi tích hợp thành công các mạch điện tử phức tạp vào những sợi dây dẻo, co giãn và mỏng như sợi tóc con người.
Dự án Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực đã giành giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.