Ảnh chụp Trái Đất bằng iPhone của phi hành đoàn Mặt Trăng

NASA sẽ tạm dừng dự án xây dựng trạm vũ trụ trên quỹ đạo Mặt Trăng 26/03/2026 13:42 NASA có kế hoạch tạm ngừng dự án Gateway vốn nhằm tạo ra một trạm vũ trụ trên quỹ đạo quay quanh Mặt Trăng và thay vào đó sẽ tập trung xây dựng “căn cứ” trên bề mặt Mặt Trăng.

“Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 20/03/2026 11:13 Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” khẳng định chất lượng sản phẩm và tạo nền tảng mở rộng thị trường, phát triển bền vững.

6G có thể biến những cuộc họp online thành gặp mặt 'thật' 11/03/2026 10:45 Nhờ tốc độ siêu cao và độ trễ gần như bằng 0, 6G hứa hẹn đưa hình ảnh 3D sống động vào phòng họp, tạo cảm giác gặp gỡ như ngoài đời. Cuộc gọi video có thể biến mất.

Mỹ đẩy mạnh trí tuệ nhân tạo trong quân sự thế nào? 09/03/2026 05:00 Việc Mỹ dùng AI Claude trong các chiến dịch tại Venezuela và Iran, sau đó chuyển sang OpenAI vì bất đồng chính sách an toàn, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

Sẵn sàng vận hành ứng dụng i-HaTinh 08/03/2026 13:09 Trung tâm Khoa học công nghệ (KHCN) và Chuyển đổi số (Sở KH&CN Hà Tĩnh) đã sẵn sàng vận hành ứng dụng Công dân số i-HaTinh tích hợp nền tảng phản ánh hiện trường.

Nhà khoa học Mỹ: “VinFuture đưa đóng góp của phụ nữ khoa học ra ánh sáng toàn cầu” 07/03/2026 18:08 Phụ nữ làm lãnh đạo trong khoa học không nên được nhìn nhận như một “ngoại lệ”, càng không phải là điều gây ngạc nhiên. Theo TS. Jayshree Seth, Nhà khoa học Doanh nghiệp tại Tập đoàn 3M (Mỹ) và thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, điều đó đơn giản là trạng thái tự nhiên của thời đại.

CEO VinEnergo: "Chúng tôi ra thế giới như 1 nhà phát triển năng lượng toàn cầu" 05/03/2026 09:14 Việc VinEnergo (thành viên Tập đoàn Vingroup) bất ngờ công bố hợp tác với loạt đối tác quốc tế uy tín tại Bắc Âu và Philippines đang gây nhiều chú ý. CEO VinEnergo Nguyễn Anh Khoa tiết lộ về chiến lược “đi hai chân” trong nước - quốc tế…

Chiều tối 3/3, người dân Việt Nam có thể ngắm 'trăng máu' 02/03/2026 13:53 Từ khoảng 18h3' ngày 3/3, người dân Việt Nam có thể ngắm 'trăng máu' (nguyệt thực toàn phần) cho đến khi kết thúc.

Mã QR nhỏ hơn vi khuẩn lập kỷ lục thế giới 19/02/2026 08:15 Sách kỷ lục Thế giới Guinness tuần này xác nhận mã QR diện tích 1,98 micromet vuông là mã QR nhỏ nhất thế giới.

6 gương mặt sáng giá cho giải "Nobel Toán học" 2026 19/02/2026 05:16 Trong 6 ứng viên nặng ký cho giải Fields năm 2026, được ví như 'Nobel Toán học', chỉ Hong Wang là nữ, cũng là người trẻ nhất.

Ứng dụng khoa học công nghệ bảo tồn đa dạng sinh học Vườn Di sản ASEAN 13/02/2026 15:00 Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Vườn Quốc gia Vũ Quang không chỉ nhằm mục đích quản lý tốt hơn 57 nghìn ha rừng mà còn là bước chuẩn bị quan trọng cho những mục tiêu xa hơn.

Từ Nhà máy Điện rác Phú Sơn, kỳ vọng vào hiệu quả xử lý rác thải tại Hà Tĩnh 05/02/2026 07:00 Khám phá Nhà máy Điện rác Phú Sơn (thành phố Huế), nhiều người dân Hà Tĩnh kỳ vọng sớm có công nghệ tương tự trong xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh để vừa đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, an ninh năng lượng.

Nơi nào nhiều vàng nhất? 04/02/2026 14:58 Trái Đất đang “cất giấu” khoảng 1,6 triệu tỷ tấn vàng, đủ để phủ kín bề mặt hành tinh bằng một lớp kim loại quý dày 50 cm nhưng kho báu này lại nằm ngoài tầm với của con người.

Thống nhất nghiệm thu dự án tạo lập nhãn hiệu chứng nhận “Bánh đa nem Hà Tĩnh" 29/01/2026 11:40 Dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bánh đa nem Hà Tĩnh” nhằm bảo hộ, quản lý và phát huy giá trị sản phẩm truyền thống gắn với đời sống văn hóa – ẩm thực của người dân địa phương.

Elon Musk: 'Robot sẽ đông hơn con người' 26/01/2026 04:30 CEO Tesla, Elon Musk, dự đoán robot sẽ trở nên phổ biến khắp nơi, tạo ra sự bùng nổ cho nền kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc công bố 'chip dạng sợi' mỏng như tóc 24/01/2026 12:38 Theo SCMP, các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một bước đột phá trong công nghệ điện tử khi tích hợp thành công các mạch điện tử phức tạp vào những sợi dây dẻo, co giãn và mỏng như sợi tóc con người.

Bão bức xạ Mặt Trời mạnh nhất 20 năm hướng tới Trái Đất 21/01/2026 11:23 Bão bức xạ Mặt Trời cấp S4 đang hướng về Trái Đất, có thể ảnh hưởng đến hoạt động vệ tinh và tạo ra cực quang rực rỡ khác thường.

Tăng cường nghiên cứu khoa học, phản biện các chương trình, đề án 12/01/2026 17:24 Năm 2026, Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động, trọng tâm là tăng cường nghiên cứu khoa học, phản biện các chương trình, đề án của tỉnh.

Nam tài xế ở Hà Tĩnh chế tạo máy bóc vỏ keo tràm 11/01/2026 13:14 Ít ai nghĩ rằng, một tài xế đường dài ở xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh lại có thể biến những khối sắt vô tri thành cỗ máy bóc vỏ keo tràm giúp nâng cao hiệu quả làm việc lên gấp 5 lần.

Có gì trong phần mềm "Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực”? 10/01/2026 08:15 Dự án Trợ lý ảo AI đa lĩnh vực đã giành giải Nhất Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2025, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bạn có đang an toàn trong kỷ nguyên IoT? 10/01/2026 04:00 Càng tiện nghi, càng nguy hiểm - đó là nghịch lý của thời đại Internet vạn vật (Internet of Things - IoT). Khi ngôi nhà ngày càng “thông minh”,

Công bố Nhãn hiệu chứng nhận “Bánh đa nem Hà Tĩnh” 08/01/2026 10:19 Sản phẩm bánh đa nem Hà Tĩnh được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu chứng nhận, qua đó khẳng định chất lượng và tạo nền tảng mở rộng thị trường, phát triển bền vững.

Những công nghệ kỳ lạ xuất hiện tại CES 2026 08/01/2026 04:00 Triển lãm công nghệ tiêu dùng lớn nhất thế giới CES năm nay đầy ắp những phát minh “kỳ quặc” và lạ lẫm…

Phát hiện manh mối mới giúp ngăn ung thư tái phát 05/01/2026 05:31 Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Weizmann (Israel) vừa giải mã một bí ẩn kéo dài nửa thế kỷ, làm sáng tỏ cơ chế phân tử cho phép mô bị tổn thương nặng có thể tự tái tạo.

Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 3 cá thể động vật quý hiếm 30/12/2025 15:41 Sau khi tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Đưa KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của tăng trưởng 30/12/2025 12:16 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung chuyển đổi số, phát triển thị trường KHCN, khởi nghiệp sáng tạo... để tạo động lực then chốt cho tăng trưởng Hà Tĩnh.

Tử cung nhân tạo giúp trẻ sinh non thêm cơ hội sống 29/12/2025 11:23 Công nghệ tử cung nhân tạo mô phỏng môi trường trong cơ thể mẹ được kỳ vọng giúp trẻ sinh non tăng khả năng sống sót và phát triển khỏe mạnh hơn.

Khai mạc vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 21/12/2025 09:36 Vòng chung kết là cơ hội để các ý tưởng được thử thách, phản biện, kết nối và cũng là cơ hội để các nhà đầu tư, chuyên gia tìm thấy những hạt giống mới cho tương lai.