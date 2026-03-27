Phổ biến văn bản pháp luật mới về an toàn bức xạ và hạt nhân

Sáng 27/3, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến các văn bản pháp luật mới về an toàn bức xạ và hạt nhân cho cán bộ quản lý nhà nước, nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và đại diện các cơ sở có sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

Ông Vũ Hà - Phó Giám đốc Công ty TNHH RADTECH Việt Nam phổ biến nội dung các chuyên đề.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được phổ biến nhiều chuyên đề quan trọng như: các quy định pháp luật về lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hướng dẫn đảm bảo an toàn bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế và sử dụng tia X trong công nghiệp. Các nội dung được trình bày rõ ràng, sát thực tiễn, giúp các đơn vị dễ dàng áp dụng trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung hướng dẫn chi tiết về trình tự, thủ tục và hồ sơ liên quan đến khai báo, cấp mới, gia hạn, sửa đổi giấy phép sử dụng thiết bị bức xạ, cũng như việc cấp chứng chỉ cho nhân viên bức xạ. Đây là những nội dung quan trọng, góp phần chuẩn hóa hoạt động quản lý và sử dụng nguồn phóng xạ theo đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu tập trung nghiên cứu các nội dung được phổ biến.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã trao đổi, nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai, đặc biệt là tại các cơ sở y tế và doanh nghiệp. Các ý kiến đã được lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng các chuyên gia giải đáp kịp thời, từ đó tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện.

Ông Bùi Phong An - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công Nghệ Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị, Sở Khoa học và Công nghệ hướng tới mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân; nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ và người lao động. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn trong sử dụng bức xạ, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.