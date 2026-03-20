Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Công nghệ

Khoa học

“Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Dương Phương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh” khẳng định chất lượng sản phẩm và tạo nền tảng mở rộng thị trường, phát triển bền vững.

Sáng 20/3, tại xã Hương Sơn, Sở KH&CN Hà Tĩnh phối hợp với UBND các xã trong vùng địa lý bảo hộ và Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ & Sở hữu trí tuệ CIPTEK – đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị công bố quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Dê Hương Sơn – Hà Tĩnh”.

Lãnh đạo Sở KH&CN, Sở Công thương, Sở NN&MT, UBND các xã liên quan cùng một số cơ sở, hộ chăn nuôi dê trong vùng cùng dự.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Phong An, Phó Giám đốc Sở KH&CN thông tin, việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Dê Hương Sơn – Hà Tĩnh” đánh dấu bước phát triển mới trong công tác bảo hộ, quản lý và nâng cao giá trị sản phẩm đặc sản địa phương, nâng cao thu nhập cho người chăn nuôi, góp phần phát triển kinh tế – xã hội bền vững của tỉnh.

bqbht_br_a1-1-ok.jpg
Ông Bùi Phong An, Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh phát biểu khai mạc.

Dê Hương Sơn là sản phẩm chăn nuôi đặc trưng của vùng đồi núi Hương Sơn, nổi tiếng với thịt săn chắc, thơm ngon, ít mỡ và được thị trường ưa chuộng. Qua hơn 2 năm triển khai nhiệm vụ “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Dê Hương Sơn – Hà Tĩnh”, các đơn vị đã tiến hành khảo sát thực tế tại các xã trọng điểm gồm: Hương Sơn, Sơn Giang, Sơn Tiến, Tứ Mỹ, Kim Hoa, Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2.

Trong quá trình khảo sát, các đơn vị thu thập đầy đủ thông tin về điều kiện tự nhiên, phương thức chăn nuôi, chất lượng sản phẩm và danh tiếng của dê Hương Sơn. Trên cơ sở đó, hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận đã được hoàn thiện đầy đủ, bao gồm: mẫu nhãn hiệu, danh mục sản phẩm, bản mô tả đặc tính, bản đồ khu vực địa lý và quy chế sử dụng.

Việc Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh" đã khẳng định giá trị pháp lý và thương hiệu của sản phẩm. Sở KH&CN tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận và chính thức trở thành chủ sở hữu nhãn hiệu, đồng thời, các cơ sở kinh doanh, hộ chăn nuôi đủ điều kiện sẽ được sở cấp quyền sử dụng nhãn hiệu.

bqbht_br_a4.jpg
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh cấp quyền sử dụng nhãn hiệu "Dê Hương Sơn – Hà Tĩnh" cho một số cơ sở chăn nuôi, kinh doanh trên địa bàn.

Tại lễ công bố, Sở KH&CN đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu cho 4 tổ chức, cá nhân đủ điều kiện. Các đơn vị nhận quyền sử dụng nhãn hiệu cũng cam kết nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường.

bqbht_br_a5.jpg
Việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Dê Hương Sơn - Hà Tĩnh" khẳng định giá trị pháp lý và thương hiệu của sản phẩm.

Tin liên quan

Tags:

#Dê Hương Sơn- Hà Tĩnh #văn bằng bảo hộ nhãn hiệu #chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu #dê Hương Sơn

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

