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Kinh tế

Xác định khách hàng trúng xe ô tô Honda HR-V của Agribank Hà Tĩnh II

Trần Vũ
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(Baohatinh.vn) - Chương trình quay số mở thưởng của Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã tìm ra chủ nhân trúng xe ô tô Honda HR-V trị giá 707 triệu đồng.

Chiều 8/6, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tổ chức lễ quay số mở thưởng chương trình tiết kiệm dự thưởng "Chào xuân Bính Ngọ 2026 - Gửi lộc phát tài" dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan chức năng và đông đảo khách hàng.

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Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Chào xuân Bính Ngọ 2026 - Gửi lộc phát tài” được triển khai từ ngày 5/1/2026 - 31/5/2026. Với tổng số gần 90.000 mã dự thưởng được phát hành, chương trình đã thu hút gần 5.800 khách hàng tham gia, huy động được 1.336 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm.

Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm 303 giải với tổng trị giá 1,145 tỷ đồng. Trong đó, giải đặc biệt là xe ô tô Honda HR-V trị giá 707 triệu đồng; 2 giải nhất, mỗi giải là 1 xe máy Honda SH Mode trị giá 69 triệu đồng; 3 giải nhì, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng; 27 giải ba, mỗi giải là 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng và 270 giải may mắn bằng tiền mặt, mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng.

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Chương trình quay số được Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II tổ chức công khai, minh bạch.

Lễ quay số được tổ chức công khai, minh bạch, dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng và đông đảo khách hàng tham gia dự thưởng. Sau các vòng quay, chương trình đã xác định được chủ nhân giải đặc biệt là xe ô tô Honda HR-V mang mã số dự thưởng 04667.

Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cũng xác định được 2 khách hàng trúng giải nhất là xe máy Honda SH Mode với các mã số dự thưởng 33473 và 01136; 3 khách hàng trúng giải nhì; 27 khách hàng trúng giải ba cùng 270 khách hàng nhận giải may mắn của chương trình.

Danh sách khách hàng trúng thưởng sẽ được Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II công bố tại các điểm giao dịch và trên các kênh thông tin chính thức của chi nhánh sau khi hoàn tất công tác xác minh theo quy định.

Đại diện Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II cho biết, chương trình tiết kiệm dự thưởng không chỉ mang đến cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị cho khách hàng mà còn góp phần khuyến khích thói quen tiết kiệm, tạo nguồn vốn ổn định để ngân hàng mở rộng tín dụng, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

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#Agribank #Chương trình tiết kiệm #Giải thưởng #Agribank - Chi nhánh Hà Tĩnh II

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

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