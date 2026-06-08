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Đón gió mùa Đông Bắc, miền Bắc mưa to, miền Trung kết thúc nắng nóng

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Một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ảnh hưởng đến nước ta từ chiều tối, đêm 8/6; gây mưa vừa, mưa to trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, đồng thời làm nhiệt độ giảm mạnh.

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Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa dông trong những ngày tới. Ảnh: TTXVN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, khoảng chiều tối 8/6, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc, sau đó mở rộng ra Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió mực 5000m, nên từ chiều tối ngày 8/6 đến ngày 9/6 ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diên rộng. Trong đó, khu vực Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa phổ biến 80 - 160 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6, các nơi khác của Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100 mm/3 giờ); trong mưa dông cần hết sức lưu ý tới hiện tượng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, phía Bắc của Phú Thọ và Tuyên Quang cần đề phòng với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiệt độ ngày 9/6 sẽ giảm đi từ 5 - 7 độ C, mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ thấp dưới 31 độ C; từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 22 - 25 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Với khu vực Hà Nội từ chiều tối 8/6 đến sáng 9/6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ đêm 8/6 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23 - 25 độ C.

Ngoài gây mưa lớn trên đất liền, doảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 8/6, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4 - 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động.

Đối với các tỉnh miền Trung, từ ngày 9/6 nắng nóng cũng thu hẹp lại chỉ còn xảy ra ở khu vực TP Huế trở vào đến khu vực phía Đông của tỉnh Đắc Lắc và đến ngày 10/6 thì đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 31/5 tới giờ ở các tỉnh miền Trung cũng cơ bản chấm dứt.

Cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, thời điểm đầu tháng 6 đã sang hè nhưng vẫn có không khí lạnh (KKL) ảnh hưởng đến nước ta cũng không phải là chuyện chưa từng xuất hiện. Thống kê từ năm 1979 đến 2025 (47 năm) trong tháng 6 xảy ra 25 đợt KKL, trung bình là 0,53 đợt. Còn tính từ năm 1991 đến nay (35 năm) số đợt KKL giảm rõ rệt, chỉ xuất hiện 7 đợt trong tháng 6, trung bình là 0,2 đợt.

Đáng chú ý từ năm 2014 đến năm 2025 không xuất hiện KKL trong tháng 6; như vậy có thể thấy theo sự biến đổi của khí hậu, nhiệt độ trái đất ấm lên, việc xuất hiện các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta trong tháng 6 cũng ít hơn.

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Tags:

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