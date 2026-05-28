Mở ra cơ hội nâng cao giá trị cho gạo Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Chiều 28/5, tại xã Kỳ Anh, Sở KH&CN phối hợp với UBND các xã, phường trong vùng địa lý bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận (NHCH) và Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK (đơn vị chủ trì thực hiện) tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Gạo Kỳ Anh - Hà Tĩnh” và “Gạo chất lượng cao Kỳ Anh - Hà Tĩnh”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan cùng dự.

Đại biểu dự hội nghị.

Tháng 12/2023, Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ CIPTEK (TP Hồ Chí Minh) chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Tạo lập, quản lý và phát triển NHCN “Gạo Kỳ Anh” cho sản phẩm gạo của huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (cũ), tỉnh Hà Tĩnh”.

Phó Giám đốc Sở KH&CN Dương Kim Nga khai mạc hội nghị.

Đến nay, đơn đăng ký NHCN “Gạo chất lượng cao Kỳ Anh – Hà Tĩnh” và “Gạo Kỳ Anh – Hà Tĩnh” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ số 31354 theo Quyết định số 72401/QĐ-SHTT. IP và văn bằng bảo hộ số 31355 theo Quyết định số 72402/QĐ-SHTT. IP ngày 07/5/2026 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bà Lê Vũ Huyền – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công nghệ và Sở hữu trí tuệ báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ.

Bản đồ địa lý khu vực vùng mang NHCN được xác định là toàn bộ khu vực huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh trước khi sáp nhập (nay là 11 xã/phường gồm các phường: Sông Trí, Hải Ninh, Hoành Sơn, Vũng Áng và các xã: Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Văn, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành trao quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Gạo chất lượng cao Kỳ Anh - Hà Tĩnh” và “Gạo Kỳ Anh - Hà Tĩnh” cho đại diện lãnh đạo Sở KH&CN.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đã trao quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Gạo chất lượng cao Kỳ Anh - Hà Tĩnh” và “Gạo Kỳ Anh - Hà Tĩnh” cho đại diện Sở KH&CN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và lãnh đạo Sở KH&CN trao giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN đợt 1 cho các cơ sở tiêu biểu.

Đồng thời, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng NHCN đợt 1 cho 8 cơ sở tiêu biểu đại diện thuộc 4 xã, phường, bao gồm: 4 tổ hợp tác, 1 hộ kinh doanh, 1 cơ sở xay xát lúa gạo và 2 cá nhân đối với cả 2 nhãn hiệu “Gạo Kỳ Anh - Hà Tĩnh” và “Gạo chất lượng cao Kỳ Anh - Hà Tĩnh”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành chúc mừng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân, hợp tác xã và bà con nông dân đã nỗ lực, đồng hành để nhãn hiệu “Gạo Kỳ Anh – Hà Tĩnh” và “Gạo chất lượng cao Kỳ Anh – Hà Tĩnh” chính thức được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Đây không chỉ là sự ghi nhận về mặt pháp lý đối với sản phẩm, mà là cơ sở để khẳng định giá trị, uy tín và vị thế của sản phẩm trên thị trường; tạo công cụ để bảo vệ thương hiệu trước những nguy cơ bị xâm phạm, đồng thời mở ra cơ hội nâng cao giá trị gia tăng, thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, bền vững và có khả năng cạnh tranh cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cho rằng, việc xây dựng thành công nhãn hiệu “Gạo Kỳ Anh - Hà Tĩnh” và “Gạo chất lượng cao Kỳ Anh - Hà Tĩnh” là kết quả của quá trình chuyển đổi tư duy sản xuất từ “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu sản phẩm. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, xây dựng và phát triển thương hiệu không còn là nhu cầu riêng của doanh nghiệp hay hợp tác xã mà đã trở thành yêu cầu tất yếu trong phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại. Một sản phẩm muốn phát triển bền vững cần phải tạo dựng được sự khác biệt, bảo đảm chất lượng ổn định, có khả năng truy xuất nguồn gốc và tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng.

Với xu hướng người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc và độ an toàn của sản phẩm, đây chính là cơ hội để các sản phẩm gạo Kỳ Anh phát triển trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc được cấp văn bằng bảo hộ mới chỉ là bước khởi đầu, quan trọng hơn là phải quản lý, khai thác và phát triển hiệu quả nhãn hiệu đã được xác lập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện mô hình quản lý và sử dụng nhãn hiệu theo hướng rõ trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả; bảo đảm việc sử dụng nhãn hiệu đúng quy định; tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn hóa quy trình sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất nguồn gốc và chuyển đổi số trong quản lý sản phẩm; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, chủ động tiếp cận các phương thức truyền thông hiện đại, thúc đẩy thương mại điện tử và kinh doanh trên các nền tảng số để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng; quan tâm mở rộng vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao năng lực của các hợp tác xã, doanh nghiệp và người sản xuất nhằm bảo đảm phát triển bền vững.