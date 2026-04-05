Các nhà khoa học Bỉ vừa phát hiện một loại vi khuẩn tồn tại tự nhiên trong vùng mũi-họng có khả năng giúp cơ thể chống lại hội chứng hậu COVID-19 kéo dài, đồng thời góp phần giảm nguy cơ diễn tiến nặng của bệnh cúm.

Phát hiện vi khuẩn có khả năng bảo vệ cơ thể trước hội chứng COVID kéo dài

Kết quả nghiên cứu mở ra triển vọng phát triển các biện pháp phòng ngừa mới, trong đó có thuốc xịt mũi chứa lợi khuẩn.

Nghiên cứu do nhóm chuyên gia thuộc Đại học UCLouvain phối hợp với Bệnh viện Đại học Saint-Luc thực hiện trong bối cảnh hội chứng hậu COVID-19 vẫn đang ảnh hưởng đáng kể tới sức khỏe cộng đồng.

Tại Bỉ, ước tính khoảng 4% dân số, tương đương 400.000 người, vẫn đang chịu các triệu chứng kéo dài sau khi nhiễm bệnh.

Công trình được triển khai trong vòng 5 năm, bắt đầu từ năm 2021, với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực vi sinh và bệnh truyền nhiễm, trong đó có bác sỹ Leïla Belkhir, Giáo sư Laure Elens và nhà khoa học Patrice Cani. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học Microbiology Spectrum.

Các nhà khoa học đã tiến hành theo dõi nhiều nhóm đối tượng gồm người khỏe mạnh, bệnh nhân cúm và bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ trung bình đến nặng.

Mẫu bệnh phẩm được thu thập tại thời điểm chẩn đoán và sau 3 tháng, sau đó phân tích bằng phương pháp giải trình tự gene nhằm xác định thành phần hệ vi sinh vật vùng tỵ hầu, đồng thời loại trừ các yếu tố ảnh hưởng như tuổi, giới tính, mức độ bệnh và việc sử dụng kháng sinh.

Kết quả cho thấy sự hiện diện của vi khuẩn Dolosigranulum pigrum có liên quan chặt chẽ đến khả năng phục hồi của cơ thể sau nhiễm virus. Đây là một loại vi khuẩn có lợi, tồn tại tự nhiên trong hệ vi sinh đường hô hấp.

Các nhà nghiên cứu cho biết khi vi khuẩn này hiện diện với số lượng đầy đủ và kết hợp với một số vi khuẩn có lợi khác, cơ thể có xu hướng giảm nguy cơ xuất hiện các triệu chứng kéo dài sau COVID-19, cũng như hạn chế diễn tiến nặng của bệnh cúm. Ngược lại, sự suy giảm của loại vi khuẩn này, có thể do nhiễm trùng nặng hoặc lạm dụng kháng sinh, khiến cơ thể dễ rơi vào tình trạng bệnh lý kéo dài.

Trên cơ sở phát hiện này, các nhà khoa học đang hướng tới việc phát triển các chế phẩm lợi khuẩn dạng xịt mũi nhằm tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của hệ hô hấp. Sản phẩm tiềm năng có thể được sử dụng trước mùa cao điểm các bệnh đường hô hấp nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng nhấn mạnh tác động tiêu cực của việc sử dụng kháng sinh không hợp lý, có thể làm suy giảm hệ vi sinh có lợi và ảnh hưởng đến khả năng tự bảo vệ của cơ thể. Đây được xem là cơ sở khoa học bổ sung cho việc tăng cường quản lý và sử dụng kháng sinh một cách thận trọng trong điều trị.

Các chuyên gia nhận định phát hiện mới này góp phần làm rõ hơn vai trò của hệ vi sinh đường hô hấp trong việc phòng ngừa và phục hồi sau các bệnh truyền nhiễm, đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng./.