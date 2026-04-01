Phòng ngừa viêm mũi xoang do nấm xâm nhập

Những người có nguy cơ mắc viêm mũi xoang do nấm xâm nhập

Viêm mũi xoang do nấm xâm nhập là tình trạng sợi nấm phát triển và xâm lấn vào mô mũi xoang, có thể lan vào mạch máu, xương, ổ mắt hoặc thậm chí não. Bệnh thường gặp ở những người có hệ miễn dịch suy giảm, khiến cơ thể khó chống lại sự xâm nhập của nấm.

Các loại nấm thường gặp gồm: Aspergillus, Mucorales và Candida.

Viêm mũi xoang do nấm xâm nhập thường gặp ở những nhóm người sau:

Người mắc đái tháo đường, đặc biệt khi đường huyết kiểm soát kém

Bệnh nhân ung thư đang điều trị hóa chất

Người sử dụng thuốc corticoid hoặc thuốc ức chế miễn dịch kéo dài

Bệnh nhân sau ghép tạng

Người có hệ miễn dịch suy giảm

Nội soi Tai mũi họng là phương pháp quan trọng giúp phát hiện sớm bệnh viêm mũi xoang do nấm xâm nhập. Ảnh minh họa

Dấu hiệu cảnh báo bệnh viêm mũi xoang do nấm xâm nhập

Các triệu chứng ban đầu có thể giống viêm xoang thông thường, nhưng thường diễn tiến nhanh và nặng hơn, bao gồm:

Nghẹt mũi kéo dài (thường một bên)

Chảy dịch mũi đặc, có mầu sẫm, mùi hôi

Giảm ngửi hoặc có mùi hôi ở trong mũi

Đau vùng xoang hàm, trước trán, thái dương hoặc đau đầu dai dẳng

Sốt, mệt mỏi

Các triệu chứng nặng hơn và nghiêm trọng của bệnh viêm mũi xoang do nấm có thể lan đến ổ mắt hoặc não, gây biến chứng nguy hiểm như: Sưng nề quanh mắt; tức ổ mắt, giảm thị lực, lồi mắt, liệt vận nhãn, nhìn đôi, nhìn mờ; tê bì vùng mặt…

Lưu ý: Các triệu chứng của viêm mũi xoang do nấm không dễ phân biệt do có nhiều điểm giống với các loại viêm xoang khác. Do đó, điều quan trọng là người bệnh cần đến ngay bệnh viện thăm khám chuyên khoa tai mũi họng khi xuất hiện các triệu chứng của viêm xoang.

Các biện pháp điều trị

Nội soi tai mũi họng là phương pháp quan trọng giúp phát hiện sớm bệnh. Một số dấu hiệu gợi ý viêm mũi xoang do nấm xâm nhập bao gồm:

Niêm mạc mũi phù nề hoặc hoại tử

Mảng giả mạc hoặc tổ chức hoại tử màu xám đen

Dịch mủ hoặc dịch đặc trong hốc mũi

Tổ chức bất thường trong khe mũi hoặc lỗ thông xoang

Ăn mòn, hoại tử xương vùng mặt, sọ não

Những dấu hiệu này giúp bác sĩ nghi ngờ nhiễm nấm xâm nhập và chỉ định xét nghiệm cần thiết.

Điều trị viêm mũi xoang do nấm xâm nhập bao gồm:

Phẫu thuật nội soi mũi xoang loại bỏ tổ chức nhiễm nấm

Sử dụng thuốc kháng nấm toàn thân

Kiểm soát tốt các bệnh nền, đặc biệt là đái tháo đường

Phát hiện sớm và điều trị kịp thời giúp giảm nguy cơ biến chứng và cải thiện tiên lượng bệnh.

Phòng ngừa viêm mũi xoang do nấm

Nước ta nằm trong vùng khí ẩm nồm ẩm, mưa nhiều nên rất thuận lợi cho các loại nấm, mốc phát triển. Để phòng ngừa nguy cơ viêm xoang do nấm, cần:

Rửa mũi thường xuyên với dung dịch muối sinh lý giúp làm sạch các tạp chất và vi khuẩn, ngăn ngừa nấm phát triển trong xoang.

Giữ ấm vùng mũi, họng và đeo đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Ăn uống đủ chất, tập thể dục đều đặn và nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng, trong đó có nấm mũi xoang.

Nhà cửa cần vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát để không tạo môi trường ẩm ướt cho vi nấm phát triển.

Nên tránh tiếp xúc với môi trường tiềm ẩn nguy cơ phát triển nấm như nơi ẩm ướt, bụi bặm,... nhất là các khu vực công nghiệp hoặc vùng có nhiều chất hữu cơ phân hủy.

Đối với các trường hợp có yếu tố nguy cơ như: người viêm xoang mạn tính, viêm mũi dị ứng, bệnh tiểu đường, suy giảm miễn dịch khác… người bệnh nên đến bệnh viện khám nội soi tai mũi họng định kỳ, sau đó có thể đi kiểm tra lại theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.