Những sai lầm khi ăn sáng gây buồn ngủ, uể oải cả ngày

P.V (t/h)
(Baohatinh.vn) - Ăn sáng nhiều dầu mỡ và tinh bột xấu, tiêu thụ đồ uống nhiều đường hoặc ăn quá no là những sai lầm có thể khiến cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ ngay đầu giờ làm việc.

Chuyên gia dinh dưỡng Peng Yishan (Đài Loan) nhấn mạnh, có một khoảng cách rất lớn giữa việc "có ăn" và "ăn đúng". Một bữa sáng chuẩn xác không chỉ giúp vực dậy tinh thần, tạo cảm giác no lâu mà còn hỗ trợ đắc lực cho hiệu suất công việc và mục tiêu giảm cân.

Trên trang cá nhân, chuyên gia Peng cho biết nhiều nhân viên văn phòng và phụ huynh thường ăn sáng qua loa do vội vã đưa con đi học hoặc kịp giờ làm. Thói quen này về lâu dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến trạng thái cơ thể.

Dưới đây là 3 kiểu ăn sáng phổ biến nhưng lại là "kẻ thù" của sự tỉnh táo:

Thực phẩm nhiều dầu mỡ và tinh bột xấu

Bao gồm bánh quẩy, mì xào trên chảo gang, sandwich gà rán... Những món này khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải, dồn máu về dạ dày và gây cảm giác buồn ngủ.

Đồ uống nhiều đường

Các loại trà sữa, hồng trà ngọt và ngay cả sữa đậu nành có đường bán sẵn. Lượng đường tăng cao đột ngột sẽ khiến đường huyết biến động mạnh, dẫn đến tình trạng mệt mỏi sau đó.

Ăn quá no

Việc tiêu thụ những phần ăn lớn như xôi viên (cơm nắm truyền thống), bánh bao cỡ đại hoặc gọi thêm các món phụ như bánh củ cải, gà viên, khoai tây chiên sẽ làm cơ thể nặng nề.

Bánh quẩy khiến hệ tiêu hóa phải làm việc quá tải, dồn máu về dạ dày và gây cảm giác buồn ngủ. Ảnh minh họa: Viet Nguyen

Chuyên gia Peng Yishan gợi ý nên ưu tiên các món ăn kết hợp đa dạng nhóm chất. Về đồ uống, nguyên tắc bất di bất dịch là không đường. Các lựa chọn tốt nhất bao gồm: Sữa tươi, sữa đậu nành không đường giàu chất xơ, cà phê latte hoặc cà phê đen.

Nếu bạn không có nhiều thời gian, có thể ghé qua các cửa hàng tiện lợi và chọn nhanh 3 công thức phối hợp sau để đảm bảo đủ chất và tỉnh táo:

Combo 1: Cơm nắm + Sữa đậu nành không đường giàu chất xơ.

Combo 2: Khoai lang tím/vàng + Trứng luộc + Sữa tươi.

Combo 3: Salad cuộn (Wrap) + Sữa chua uống không đường.

Ngoài ra, nếu muốn tăng cường sự tập trung, có thể bổ sung thêm vitamin B tổng hợp hoặc vitamin tổng hợp sau bữa sáng. Điều này giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn, từ đó cải thiện hiệu suất làm việc suốt cả ngày.

