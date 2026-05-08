Đời sống

Thói quen âm thầm gây hại cho gan

P.V (t/h)
(Baohatinh.vn) - Không uống rượu bia nhưng vẫn bị gan nhiễm mỡ? Nhiều người bất ngờ khi nguyên nhân đến từ những thói quen tưởng chừng vô hại mỗi ngày.

Gan nhiễm mỡ không còn là bệnh của người uống rượu. Ngày càng nhiều người trẻ, dân văn phòng mắc bệnh do lối sống hiện đại mà không hề hay biết.

Khi gan 'kêu cứu' nhưng bạn không nghe thấy

Gan là cơ quan âm thầm hoạt động nhưng lại rất "kiên nhẫn". Chính vì vậy, khi gan gặp vấn đề, đặc biệt là gan nhiễm mỡ, cơ thể thường không có biểu hiện rõ ràng.

Nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi tình trạng đã tiến triển nặng hơn. Điều đáng nói là không ít trường hợp không hề uống rượu bia, nhưng vẫn bị gan nhiễm mỡ.

Theo các chuyên gia, đây là tình trạng gan tích tụ quá nhiều chất béo do rối loạn chuyển hóa, liên quan trực tiếp đến lối sống hiện đại.

Mệt mỏi kéo dài ở dân văn phòng có thể liên quan đến gan nhiễm mỡ. Ảnh minh họa

3 thói quen âm thầm phá gan mà bạn không ngờ tới

1. Thức khuya kéo dài

Nhiều người nghĩ rằng thức khuya chỉ gây mệt mỏi, nhưng thực tế, đây là "kẻ thù" của gan.

Ban đêm là thời điểm gan thực hiện chức năng thải độc và tái tạo. Việc ngủ muộn hoặc ngủ không đủ giấc khiến quá trình này bị gián đoạn, lâu dài dẫn đến tích tụ mỡ trong gan.

Đặc biệt nguy hiểm khi kết hợp với thói quen dùng điện thoại, ăn khuya.

2. Ăn nhiều đồ ngọt và thực phẩm chế biến

Không phải rượu, mà chính đường và tinh bột tinh chế mới là nguyên nhân phổ biến gây gan nhiễm mỡ ở người trẻ.

Khi tiêu thụ quá nhiều đường, cơ thể sẽ chuyển hóa thành chất béo và tích tụ tại gan. Điều này thường xảy ra ở người:

  • Uống nước ngọt, trà sữa thường xuyên.
  • Ăn bánh kẹo, đồ ăn nhanh.
  • Ăn đêm nhiều tinh bột.

Đây là lý do nhiều người "không béo nhưng vẫn gan nhiễm mỡ".

3. Ít vận động, ngồi nhiều

  • Ngồi lâu, đặc biệt trong môi trường văn phòng, làm giảm khả năng đốt cháy năng lượng của cơ thể.
  • Khi năng lượng dư thừa không được tiêu hao, nó sẽ chuyển thành mỡ và tích tụ tại gan. Điều này giải thích vì sao người làm việc bàn giấy có nguy cơ cao.
  • Người không tập thể dục dễ mắc bệnh dù ăn không quá nhiều.

Nguy hiểm ở chỗ: tình trạng này diễn ra âm thầm, không gây đau rõ ràng.

Đồ ngọt và lối sống ít vận động là nguyên nhân phổ biến gây tích mỡ trong gan

Vì sao người không uống rượu vẫn mắc bệnh?

Gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) hiện đang gia tăng nhanh trên toàn cầu. Nguyên nhân chính không nằm ở rượu bia, mà đến từ:

  • Chế độ ăn dư thừa năng lượng.
  • Rối loạn chuyển hóa.
  • Lối sống ít vận động.
  • Stress kéo dài.

Điều đáng lo là bệnh đang trẻ hóa, xuất hiện nhiều ở người dưới 40 tuổi.

Hệ lụy nếu không thay đổi kịp thời

Gan nhiễm mỡ giai đoạn đầu có thể hồi phục, nhưng nếu kéo dài, bệnh có thể tiến triển thành:

  • Viêm gan nhiễm mỡ.
  • Xơ gan.
  • Tăng nguy cơ ung thư gan.
  • Ngoài ra, bệnh còn liên quan đến tiểu đường, tim mạch và béo phì.

Điểm nguy hiểm là nhiều người không biết mình mắc bệnh cho đến khi đã muộn.

Làm gì để bảo vệ gan?

Không cần chờ đến khi có bệnh, bạn hoàn toàn có thể bảo vệ gan bằng những thay đổi đơn giản:

  • Ngủ đủ và đúng giờ. Ngủ trước 23h. Tránh thức khuya kéo dài.
  • Điều chỉnh chế độ ăn. Giảm đường, đồ ngọt, đồ chiên. Tăng rau xanh, chất xơ.
  • Tăng vận động. Ít nhất 30 phút/ngày. Tránh ngồi liên tục quá lâu.
  • Kiểm tra sức khỏe định kỳ, đặc biệt nếu có dấu hiệu mệt mỏi, tăng cân vùng bụng.

Gan nhiễm mỡ không còn là "bệnh của người uống rượu". Những thói quen tưởng chừng vô hại như thức khuya, ăn ngọt hay ngồi nhiều lại đang âm thầm phá hủy lá gan mỗi ngày.

Nhận biết sớm và thay đổi lối sống chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất?

Mật ong là thực phẩm tự nhiên giàu đường đơn, chất chống oxy hóa và một số vi chất. Dùng đúng thời điểm có thể hỗ trợ giảm ho, làm dịu cổ họng, bổ sung năng lượng và cải thiện cảm giác mệt mỏi.
Tất tả mưu sinh giữa những ngày nghỉ lễ

Những ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5, nhiều lao động tự do ở Hà Tĩnh vẫn tất tả mưu sinh trên các con đường, ngõ phố, cố gắng kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống.
Tác dụng làm chậm lão hóa của quả dâu tằm

Mặc dù ít được nhắc đến tác dụng chống lão hóa nhưng quả dâu tằm chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp trung hòa gốc tự do. Cùng hàm lượng vitamin C cao, dâu tằm còn kích thích sản sinh collagen, giúp làn da căng mịn.
Không gian workshop sáng tạo ở Hà Tĩnh

Không chỉ là hoạt động giải trí, các workshop sáng tạo tại Hà Tĩnh đang thu hút đông đảo người trẻ và thiếu nhi, mang đến không gian để mỗi người tự tay tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng.
Cách dùng quả lựu làm đẹp da

Không chỉ là một loại trái cây thơm ngon, quả lựu còn được mệnh danh là 'siêu thực phẩm' dành cho làn da nhờ bảng thành phần dinh dưỡng đa dạng.
Khi gen Z chọn dấn thân và phụng sự

Thế hệ gen Z Hà Tĩnh đang cụ thể hóa trách nhiệm của mình bằng những phần việc thiết thực, thể hiện khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.
