Các loại thực phẩm giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ

Gan là cơ quan chuyển hóa quan trọng, tham gia giải độc, dự trữ năng lượng và tổng hợp nhiều chất thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, gan dễ bị tổn thương do chế độ ăn không hợp lý, đặc biệt là tiêu thụ nhiều đường bổ sung, rượu bia và thực phẩm chế biến sẵn.

Các nghiên cứu gần đây cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất có thể giúp giảm tích tụ mỡ trong gan, hạn chế viêm và giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) cũng như ung thư gan.

1.10 nhóm thực phẩm có lợi cho gan, phòng ngừa gan nhiễm mỡ

1.1. Trái cây và rau quả

Trái cây và rau củ, đặc biệt là quả mọng, rau lá xanh và rau họ cải, cung cấp nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật như carotenoid, polyphenol.

Những thành phần này giúp:

Giảm viêm và stress oxy hóa.

Ngăn tích tụ mỡ trong gan.

Hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư gan...

Chế độ ăn giàu rau và trái cây cũng góp phần kiểm soát cân nặng – yếu tố quan trọng trong phòng ngừa gan nhiễm mỡ.

Các thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau củ, hạt và các loại đậu giúp hỗ trợ chức năng gan.

1.2. Gừng

Gừng chứa các hợp chất sinh học như gingerol và shogaol, có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Một số bằng chứng cho thấy gừng có thể giảm stress oxy hóa trong tế bào gan; hỗ trợ cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ không do rượu... Việc sử dụng gừng trong bữa ăn hàng ngày là cách đơn giản để tăng cường bảo vệ gan.

1.3. Tỏi

Tỏi được ghi nhận có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Một số nghiên cứu cho thấy, người sử dụng tỏi thường xuyên có nguy cơ gan nhiễm mỡ thấp hơn; có thể góp phần giảm nguy cơ ung thư gan… Tỏi có thể dùng tươi hoặc chế biến trong các món ăn hàng ngày.

1.4. Hạt chia và hạt lanh

Đây là hai loại hạt giàu chất xơ và axit béo có lợi có tác dụng: Hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột, giảm viêm, giảm tích tụ mỡ trong gan… Nghiên cứu năm 2019 cho thấy hạt lanh có thể giúp cải thiện các chỉ số liên quan đến gan nhiễm mỡ.

1.5. Dầu ô liu

Dầu ô liu là thành phần chính của chế độ ăn Địa Trung Hải – chế độ ăn được chứng minh có lợi cho sức khỏe tim mạch và gan. Nghiên cứu năm 2023 cho thấy, người tiêu thụ nhiều dầu ô liu nguyên chất có nguy cơ gan nhiễm mỡ thấp hơn tới 26%. Dầu ô liu nên dùng thay thế cho các loại dầu chứa nhiều chất béo bão hòa.

1.6. Hải sản

Hải sản, đặc biệt là cá béo, cung cấp axit béo omega-3, selen và vitamin E. Những dưỡng chất này giúp: Giảm viêm, giảm tích tụ mỡ trong gan, bảo vệ tế bào gan… Chế độ ăn giàu hải sản được chứng minh có liên quan đến nguy cơ thấp hơn của NAFLD và ung thư gan.

1.7. Cà phê và trà

Cà phê và trà, đặc biệt là trà xanh, có chứa nhiều chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu cho thấy, uống cà phê thường xuyên có thể giảm nguy cơ bệnh gan. Tiêu thụ trà xanh liên quan đến nguy cơ ung thư gan thấp hơn. Lưu ý nên hạn chế đường khi sử dụng các loại đồ uống này.

1.8. Sản phẩm từ ca cao

Ca cao chứa flavonoid – hợp chất chống oxy hóa có lợi cho gan. Một số nghiên cứu ghi nhận: Ca cao có thể giúp giảm men gan, hỗ trợ cải thiện chức năng gan ở một số đối tượng… Tuy nhiên, nên chọn sản phẩm ít đường để tránh tác dụng ngược.

1.9. Các loại đậu

Đậu lăng, đậu xanh, đậu đen… là nguồn cung cấp chất xơ và protein thực vật dồi dào có tác dụng hỗ trợ kiểm soát cân nặng, cải thiện hệ vi sinh đường ruột, giảm viêm… Đây là nhóm thực phẩm phù hợp cho chế độ ăn bảo vệ gan lâu dài.

1.10. Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều chứa nhiều chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa. Chúng có thể giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, cải thiện chuyển hóa lipid... Cần chọn sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm để tránh nguy cơ nhiễm độc tố.

2. Những thực phẩm cần hạn chế để bảo vệ gan

Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm có lợi, việc hạn chế các yếu tố gây hại cho gan là rất quan trọng:

Đường bổ sung: Đặc biệt là fructose, làm tăng tích tụ mỡ trong gan

3. Gợi ý cách xây dựng chế độ ăn tốt cho gan

Để bảo vệ gan, có thể áp dụng các nguyên tắc đơn giản:

Tăng cường rau xanh và trái cây trong mỗi bữa ăn.

Sử dụng dầu ô liu thay cho mỡ động vật.

Ăn hải sản 2–3 lần mỗi tuần.

Uống cà phê hoặc trà xanh không đường.

Bổ sung gừng, tỏi trong chế biến món ăn.

Thay đồ ăn vặt bằng các loại hạt và trái cây...

4. Lối sống hỗ trợ chức năng gan

Ngoài dinh dưỡng, các yếu tố lối sống đóng vai trò quan trọng: