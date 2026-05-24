Mẹo ăn trái cây không làm tăng đường huyết

Một số loại trái cây, đặc biệt là những loại có chỉ số đường huyết cao (GI trên 60), có thể dẫn đến tình trạng tăng đột biến lượng đường trong máu. Để giảm tác động của các loại trái cây đến bệnh tiểu đường, người bệnh nên lưu ý một số vấn đề dưới đây.

Thêm giấm: Theo Very Well Health, thêm giấm vào các thực phẩm có chỉ số đường huyết cao sẽ làm tăng tính axit của trái cây, từ đó giảm tác động lên lượng đường trong máu.

Kết hợp với thực phẩm khác: Ăn các loại trái cây có chỉ số đường huyết cao cùng với chất xơ, protein và chất béo lành mạnh có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ glucose (đường) của cơ thể.

Trái cây giàu chất dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Anh Chi

Tránh các loại trái cây chế biến sẵn: Trái cây chế biến sẵn như sấy, mứt, ngâm đường, có lượng đường cao hơn trái cây tươi và bị loại bỏ gần như hoàn toàn chất xơ, khiến cơ thể hấp thụ nhanh, dễ làm tăng đường huyết. Theo vì ăn trái cây chế biến sẵn, bạn nên nhâm nhi trái cây nguyên quả được rửa sạch để bổ sung chất xơ, chất chống oxy hóa và các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nên hạn chế uống nước ép trái cây, nhất là khi đói.

Chọn trái cây ít đường: Vị ngọt của trái cây đến từ một dạng đường tự nhiên gọi là fructose. Cơ thể nhanh chóng chuyển hóa loại carb này thành glucose, làm tăng đường huyết đột ngột.

Người tiểu đường nên chọn trái cây chưa chín quá như chuối, xoài, cam để giảm bớt lượng đường. Ưu tiên loại có lượng đường thấp như ổi, táo, xoài xanh, cóc, kiwi... độ chua và lượng chất xơ dồi dào trong nhóm trái cây này hỗ trợ ổn định đường huyết, theo WebMD.

Ăn trái cây sau cùng: Thứ tự ăn uống ảnh hưởng trực tiếp đến lượng đường trong máu. Ăn rau, chất béo và protein trước, sau đó đến tinh bột và các loại trái cây giàu tinh bột góp phần giảm tác động đến đường huyết.

Chọn loại có chỉ số đường huyết thấp: Nên thường xuyên ăn trái cây có chỉ số đường huyết thấp và giàu chất xơ. Ví dụ táo (GI 39), lê (GI 30), việt quất và mâm xôi (GI 53), anh đào (GI 20), trái sung, lựu và cam (GI 35), nho (GI 45), dâu tây (GI 25). Hạn chế trái cây có chỉ số GI cao trên 60 gồm chà là, xoài chín, nho khô, dứa, sầu riêng, vải, mít...

Tờ Medical New Today dẫn khuyến nghị của Bộ Nông nghiệp Mỹ, cho rằng lượng trái cây mỗi người nên ăn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cân nặng và mức độ hoạt động thể chất. Tuy nhiên, nữ giới trưởng thành cần 180 -350 g mỗi ngày, trong khi nam giới trưởng thành có thể ăn 400-500 g. Những người mắc bệnh tiểu đường nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về lượng phù hợp tùy theo chế độ ăn kiêng.