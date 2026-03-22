Sai lầm trong ăn uống khiến người tiểu đường hỏng thận

(Baohatinh.vn) - Kiêng khem quá mức, ăn nhiều muối, không uống đủ nước có thể khiến đường huyết tăng cao, áp lực lên thận, tăng nguy cơ biến chứng.

Mức đường huyết cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, ảnh hưởng đến khả năng lọc chất thải của cơ quan này. Lâu dần thận tổn thương, giảm chức năng dẫn đến các biến chứng như suy thận, nguy cơ mắc bệnh thận do tiểu đường.

Tiêu thụ quá nhiều muối là một trong những sai lầm phổ biến nhất. Nhiều thực phẩm đóng gói, đồ ăn vặt, dưa chua, thịt chế biến sẵn chứa hàm lượng natri cao. Ăn quá nhiều natri khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp. Huyết áp cao gây áp lực lên thận, tăng tốc độ tổn thương theo thời gian. Người tiểu đường nên hạn chế lượng muối ăn dưới 6 g/ngày hoặc < 2.300 mg natri để kiểm soát huyết áp và ngăn ngừa biến chứng tim mạch, thận. Hạn chế đồ hộp, thịt chế biến sẵn vì chứa lượng natri ẩn nhiều.

Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn như khoai tây chiên, đồ ăn đông lạnh, mì ăn liền, thịt đóng gói không tốt cho sức khỏe. Bởi chúng nhiều natri, chất béo không lành mạnh và chất bảo quản. Thường xuyên tiêu thụ những thực phẩm này có thể khiến khả năng kiểm soát đường huyết khó khăn, tăng nguy cơ tổn thương thận, bệnh thận mạn tính.

Thịt chế biến sẵn nhiều muối, chất bảo quản. Ảnh: Anh Chi
Ăn quá nhiều protein có thể làm tăng tốc độ tổn thương thận, mất cân bằng trong cơ thể. Protein rất cần thiết cho cơ thể, nhưng người tiểu đường nên tiêu thụ khoảng 0,8-1,2 g protein/kg cân nặng mỗi ngày, không ăn quá nhiều. Nên ưu tiên các thực phẩm giàu protein lành mạnh như trứng, sữa, cá hồi, thịt gà không da.

Nạp nhiều đường và tinh bột tinh chế từ bánh mì trắng, đồ ngọt, đồ uống có đường, bánh nướng sẽ gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Tình trạng tăng đột biến thường xuyên làm tăng nguy cơ biến chứng lâu dài, bao gồm tổn thương thận. Theo thời gian, lượng đường trong máu không được kiểm soát làm suy yếu khả năng lọc của thận, dẫn đến suy giảm chức năng thận dần dần.

Không uống đủ nước dẫn đến thiếu nước, mất nước, làm rối loạn hoạt động tiêu hóa, sức khỏe thận. Uống đủ nước giúp đào thải độc tố, hỗ trợ chức năng thận hoạt động bình thường. Người tiểu đường uống ít nước có thể khiến nước tiểu cô đặc, tăng nguy cơ mắc các vấn đề về thận. Thiếu nước làm tăng áp lực lọc, gây tổn thương cầu thận, nguy cơ hình thành sỏi thận.

Ăn kiêng quá mức, bỏ bữa hoặc ăn uống không điều độ, dễ làm lượng đường trong máu mất kiểm soát. Chế độ ăn mất cân bằng khiến cơ thể nhận không đủ chất dinh dưỡng dẫn đến rối loạn chuyển hóa, tích tụ độc tố.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tác dụng chữa bệnh của lá huyết dụ

Tác dụng chữa bệnh của lá huyết dụ

Huyết dụ là loại cây cảnh quen thuộc có màu sắc độc đáo, khả năng thích nghi và sức sống mãnh liệt. Bên cạnh đó, đây cũng là một cây thuốc quý có nhiều giá trị trong việc chăm sóc sức khỏe.
Mẹo tăng năng lượng trong 10 phút

Mẹo tăng năng lượng trong 10 phút

Nhâm nhi trà quế, ngửi hương bạc hà hay nghe bài hát yêu thích có thể kích thích hệ thần kinh phó giao cảm, giúp cơ thể thư giãn và tăng năng lượng.
Người đứng sau vẻ đẹp cô dâu

Người đứng sau vẻ đẹp cô dâu

Dù lịch trang điểm dày đặc trong mùa cưới, Trần Bảo Ngọc (SN 2000, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn tỉ mỉ trong từng lớp phấn, nét cọ, góp phần mang đến vẻ rạng rỡ cho các cô dâu trong ngày trọng đại.
5 cách bảo vệ thị lực

5 cách bảo vệ thị lực

Khám mắt định kỳ, ăn uống lành mạnh, đeo kính râm, cho mắt nghỉ ngơi thường xuyên có thể giúp bảo vệ thị lực, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt theo thời gian.
Tin vui cho người thích ăn đậu phộng

Tin vui cho người thích ăn đậu phộng

Đậu phộng là loại thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe bao gồm giảm viêm, kiểm soát đường huyết, bảo vệ tim mạch, thậm chí hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư.
Thời tiết ngày bầu cử ở Hà Tĩnh thế nào?

Thời tiết ngày bầu cử ở Hà Tĩnh thế nào?

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, trong tuần này (9 - 15/3), dù chịu ảnh hưởng không khí lạnh nhưng thời tiết trên địa bàn ít có khả năng gây các tình huống thiên tai nguy hiểm.
Quốc gia chỉ làm việc 4 ngày/tuần

Quốc gia chỉ làm việc 4 ngày/tuần

Tuần làm việc ngắn cùng hệ thống phúc lợi hấp dẫn giúp Hà Lan giữ vững lực lượng lao động, trong khi văn hóa làm việc cường độ cao tại Mỹ lại đẩy nhiều nhân sự rời bỏ thị trường.